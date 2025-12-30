Home > क्रिकेट > न्यूज़ीलैंड सीरीज से पहले श्रेयस अय्यर की बढ़ी मुश्किलें! टीम में वापसी की राह में आई अड़चन; अब क्या करेगी BCCI?

न्यूज़ीलैंड सीरीज से पहले श्रेयस अय्यर की बढ़ी मुश्किलें! टीम में वापसी की राह में आई अड़चन; अब क्या करेगी BCCI?

Shreyas Iyer New Zealand ODIs: चोट के कारण अय्यर का लगभग 6 किलो वज़न कम हो गया है और हालांकि उन्होंने कुछ वज़न बढ़ा लिया है, लेकिन मांसपेशियों में कमी के कारण उनकी ताकत ऑप्टिमल लेवल से कम हो गई है.

By: Shubahm Srivastava | Published: December 30, 2025 8:30:24 PM IST

Shreyas Iyer weight loss
Shreyas Iyer weight loss


Shreyas Iyer Weight Loss: न्यूज़ीलैंड के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज़ शुरू होने में 10 दिन से भी कम समय बचा है, ऐसे में स्टार भारतीय बल्लेबाज़ श्रेयस अय्यर को एक बड़ा झटका लगा है. तेज़ी से वज़न कम होने के कारण उनकी कॉम्पिटिटिव क्रिकेट में वापसी में देरी हो रही है. टाइम्स ऑफ़ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार, अय्यर को मंगलवार को BCCI के सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस से निकलना था, लेकिन अब वह अपने ‘रिटर्न टू प्ले’ प्रोग्राम को पूरा करने के लिए कम से कम एक और हफ़्ते तक वहीं रहेंगे.

हालांकि अय्यर बिना किसी परेशानी के बल्लेबाज़ी कर सकते हैं, लेकिन पेट की चोट के कारण तेज़ी से वज़न कम होने से उनकी ताकत ऑप्टिमल लेवल से कम हो गई है और आने वाले हफ़्ते में इस पर खास ध्यान दिया जाएगा.

लगभग 6 किलो वज़न कम हुआ कम

चोट के कारण अय्यर का लगभग 6 किलो वज़न कम हो गया है और हालांकि उन्होंने कुछ वज़न बढ़ा लिया है, लेकिन मांसपेशियों में कमी के कारण उनकी ताकत ऑप्टिमल लेवल से कम हो गई है.

टाइम्स ऑफ़ इंडिया से बात करते हुए एक BCCI अधिकारी ने कहा, “उनकी बल्लेबाज़ी में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में चोट लगने के बाद उनका लगभग छह किलो वज़न कम हो गया था. हालांकि उन्होंने कुछ वज़न बढ़ा लिया है, लेकिन मांसपेशियों में कमी आई है, जिससे उनकी ऑप्टिमल ताकत के लेवल पर और असर पड़ा है.”

अधिकारी ने आगे कहा, “मेडिकल टीम कोई चांस नहीं लेना चाहती क्योंकि वह वनडे सेटअप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं और अभी उनकी पूरी रिकवरी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है.”

अब अय्यर को लेने होंगे जरूरी क्लीयरेंस

पहले की रिपोर्ट्स में बताया गया था कि अय्यर रविवार, 11 जनवरी को वडोदरा में शुरू होने वाली न्यूज़ीलैंड वनडे सीरीज़ से पहले, 3 और 6 जनवरी को विजय हज़ारे ट्रॉफी के मैच खेलने के लिए पूरी तरह तैयार थे.

हालांकि, अय्यर की वापसी में देरी हुई है और अब उम्मीद है कि उन्हें ज़रूरी क्लीयरेंस 9 जनवरी तक ही मिलेंगे, जो वनडे से दो दिन पहले और विजय हज़ारे ट्रॉफी के नॉकआउट से तीन दिन पहले है.

अधिकारियों ने क्या कुछ कहा?

मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के एक अधिकारी ने टाइम्स ऑफ़ इंडिया को बताया, “काफी पॉजिटिव डेवलपमेंट हुए थे क्योंकि उन्होंने मुंबई में बल्लेबाज़ी की, CoE गए और न्यूज़ीलैंड वनडे में खेलने के लिए खुद को तैयार कर रहे थे. 3 और 6 जनवरी को विजय हज़ारे ट्रॉफी के मैच खेलने के भी संकेत थे, लेकिन अब हमें बताया गया है कि उन्हें और समय चाहिए और वह टूर्नामेंट के नॉकआउट से ही उपलब्ध होंगे.”

न्यूज़ीलैंड सीरीज से पहले श्रेयस अय्यर की बढ़ी मुश्किलें! टीम में वापसी की राह में आई अड़चन; अब क्या करेगी BCCI?

