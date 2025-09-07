Cricket News: लायक होने के बाद भी…प्लेइंग 11 में जगह न मिलने पर श्रेयस अय्यर का पहला रिएक्शन आया सामने

Shreyas Iyer News: क्रिकेट के मैदान पर शानदार प्रदर्शन के बाद भी प्लेइंग 11 में जगह न मिल पाने की वजह से श्रेयस अय्यर इस वक्त सुर्खियों में बने हुए हैं। अब इसी को लेकर श्रेयस अय्यर ने खुलकर बात की है। उन्होंने स्वीकार किया कि यह निराशाजनक है जब उन्हें पता है कि वह एक जगह के हकदार थे, लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि उनकी भावनाएं उन्हें चुने गए खिलाड़ियों का समर्थन करने से नहीं रोकतीं। उन्होंने कहा कि ‘लक्ष्य’ हमेशा टीम की सफलता होती है।

लायक होने के बाद भी…

श्रेयस ने iQOO इंडिया पॉडकास्ट पर कहा, “यह तभी निराशाजनक होता है जब आपको पता होता है कि आप टीम में, प्लेइंग इलेवन में जगह बनाने के लायक हैं। उस समय, यह निराशाजनक होता है।”

लेकिन साथ ही, जब आपको पता होता है कि कोई टीम के लिए लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहा है और अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर रहा है, तो आप उनका समर्थन करते हैं। और अंततः, लक्ष्य टीम की जीत होती है। जब टीम जीत रही होती है, तो सभी खुश होते हैं।

उन्होंने आगे कहा, “भले ही आपको मौका न मिले, आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आप अपना काम पूरी ईमानदारी से करें। ऐसा नहीं है कि आप इसे केवल तभी करते हैं जब कोई देख रहा हो। जब कोई नहीं देख रहा हो, तब भी आपको अपना काम करते रहना होगा।”

बल्ले से जमकर निकल रहे रन, फिर भी नहीं मिल रहा मौका

श्रेयस को हाल ही में 9 सितंबर से शुरू होने वाले 2025 एशिया कप के लिए भारतीय टीम से बाहर कर दिया गया था। आईपीएल 2025 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले बल्लेबाज़ों में से एक होने के बावजूद – 175 से ज़्यादा स्ट्राइक रेट से 600 से ज़्यादा रन – और पंजाब किंग्स को सिर्फ़ दूसरे फ़ाइनल तक पहुंचाने के बावजूद, मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर ने कहा कि 2024 के टी20 विश्व कप के बाद सूर्यकुमार यादव की अगुवाई में टीम में उनको जगह नहीं दी।

अन्य प्रारूपों में भी श्रेयस के साथ यही देखने को मिला। वनडे में, इस साल फरवरी में उन्हें टीम से बाहर किया जाने वाला था, जबकि वह इस प्रारूप के सर्वश्रेष्ठ और सबसे लगातार बल्लेबाज़ों में से एक थे। विराट कोहली के आखिरी समय में चोटिल होने के कारण ही गौतम गंभीर ने अय्यर को टीम में बनाए रखा और उन्होंने अपनी जगह पक्की कर ली।

वैसे बता दें कि श्रेयस को अब लखनऊ में ऑस्ट्रेलिया ‘ए’ के ​​खिलाफ दो बहु-दिवसीय मैचों के लिए भारत ‘ए’ टीम का नेतृत्व करने के लिए चुना गया है।

