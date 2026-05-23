क्या आज अय्यर कर पाएंगे धोनी के सबसे बड़े रिकॉर्ड की बराबरी? पंजाब के पास आखिरी मौका, कप्तान की सांसें अटकीं!

LSG vs PBKS: करीब 28 दिन पहले, जब पंजाब किंग्स ने दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में सात गेंद बाकी रहते 265 रन का टारगेट हासिल किया, तो सब हैरान रह गए. यह IPL हिस्ट्री का सबसे बड़ा सफल रन चेज़ था. जाने-माने कमेंटेटर आकाश चोपड़ा ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि उन्हें तुरंत ट्रॉफी दे देनी चाहिए. शायद ही किसी ने सोचा होगा कि करीब एक महीने बाद, पंजाब अपने आखिरी मैच में प्लेऑफ़ में पहुंचने के लिए संघर्ष कर रहा होगा, और तब भी, वहां पहुंचना मुश्किल होगा.

लेकिन यही IPL का रोमांच और रहस्य है. किस्मत बदलने में ज़्यादा समय नहीं लगता, और IPL 2026 में पंजाब किंग्स के साथ ठीक यही हुआ. श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली यही टीम पिछले सीज़न में फ़ाइनल में पहुंची थी और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के साथ सबसे मज़बूत टीम थी. इस सीज़न में भी ऐसी ही उम्मीदें पूरी हुईं, और टीम पहले सात मैचों में सही साबित होती दिखी, जब उसने छह जीते और एक मैच रद्द हो गया.

आखिरी मौका

आज जीत ज़रूरी है, लेकिन प्लेऑफ़ अभी भी तय नहीं है. यह वो समय था जब पंजाब किंग्स पॉइंट्स टेबल में नंबर वन थी. लेकिन शनिवार, 23 मई को जब पंजाब का मुकाबला लखनऊ में लखनऊ सुपरजायंट्स से होगा, तो वे पिछले 28 दिनों से अटके 13 पॉइंट्स से आगे बढ़ने की एक आखिरी कोशिश करेंगे. पंजाब के पास लखनऊ के खिलाफ एक आखिरी मौका है, यह मैच जीतना ज़रूरी है. जीतने पर उन्हें 15 पॉइंट्स मिल जाएंगे और वे प्लेऑफ़ की रेस में बने रहेंगे. हारने का मतलब होगा खेल खत्म.

नेट रन रेट से हो सकता है फैसला

हालांकि जीतने के बावजूद पंजाब प्लेऑफ़ में जगह नहीं बना पाएगा. ऐसा इसलिए है क्योंकि रविवार को राजस्थान रॉयल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के अपने-अपने मैच हैं. राजस्थान का पहला मैच उनका है, और अगर वे जीतते हैं, तो राजस्थान सीधे प्लेऑफ़ में पहुंच जाएगा. अगर राजस्थान हारता है, तो सबकी नज़रें कोलकाता पर होंगी, क्योंकि उनके भी 13 पॉइंट्स हैं. अगर कोलकाता जीतता है, तो वे पंजाब के 15 पॉइंट्स की बराबरी कर लेंगे, और फैसला नेट रन रेट के आधार पर होगा.

धोनी के रिकॉर्ड की बराबरी करने का मौका

यह मैच अय्यर के लिए भी खास होगा, क्योंकि अगर पंजाब प्लेऑफ में पहुंचती है, तो उनके पास कुछ ऐसा करने का मौका होगा जो आज तक सिर्फ एमएस धोनी ने ही किया है. अगर पंजाब किंग्स प्लेऑफ में पहुंचकर फाइनल में पहुंचती है, तो अय्यर लगातार तीन सीजन में फाइनल खेलने वाले सिर्फ दूसरे कप्तान बन जाएंगे. कोलकाता ने 2014 में अय्यर की कप्तानी में खिताब जीता था. इसके बाद पंजाब 2015 के फाइनल में हार गई थी. अब तक सिर्फ चेन्नई सुपर किंग्स ही धोनी की कप्तानी में 2010, 2011 और 2012 के फाइनल में खेली है.