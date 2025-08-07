Home > खेल > Shreyas Iyer: श्रेयस अय्यर की टेस्ट टीम में वापसी! इस बड़े टूर्नामेंट में भी गरजेगा बल्ला, गौतम गंभीर ने क्यों लिया अचानक यू-टर्न?

Shreyas Iyer: श्रेयस अय्यर की टेस्ट टीम में वापसी! इस बड़े टूर्नामेंट में भी गरजेगा बल्ला, गौतम गंभीर ने क्यों लिया अचानक यू-टर्न?

Shreyas Iyer News: आईपीएल के बाद से श्रेयस अय्यर क्रिकेट के मैदान पर बहुत कम नज़र आए हैं, अब खबरें हैं कि यह खिलाड़ी एशिया कप में नज़र आएगा। खबरें हैं कि टीम इंडिया के मुख्य कोच गौतम गंभीर और चयनकर्ता श्रेयस अय्यर को टीम इंडिया में मौका दे सकते हैं।

August 7, 2025

Shreyas Iyer: आईपीएल के बाद से श्रेयस अय्यर क्रिकेट के मैदान पर बहुत कम नज़र आए हैं, अब खबरें हैं कि यह खिलाड़ी एशिया कप में नज़र आएगा। खबरें हैं कि टीम इंडिया के मुख्य कोच गौतम गंभीर और चयनकर्ता श्रेयस अय्यर को टीम इंडिया में मौका दे सकते हैं। खबरों के मुताबिक, एशिया कप के लिए टीम इंडिया का चयन अगस्त के तीसरे या चौथे हफ्ते में होगा, इसके साथ ही वेस्टइंडीज के खिलाफ दो मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए भी टीम का चयन होगा और श्रेयस अय्यर को इन दोनों टीमों में मौका मिलने वाला है।

श्रेयस अय्यर की वापसी क्यों तय है?

श्रेयस अय्यर एशिया कप और टेस्ट फॉर्मेट में वापसी के बड़े दावेदार हैं क्योंकि टीम को अनुभव की ज़रूरत है। अय्यर 30 साल के हैं लेकिन उन्होंने काफी क्रिकेट खेला है। उन्हें अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के दबाव का भी अनुभव है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, अय्यर एशिया कप में मध्यक्रम में खेलते नज़र आ सकते हैं। स्पिन गेंदबाजी के खिलाफ उनकी अच्छी बल्लेबाजी भी उनकी वापसी का दावा पेश कर रही है। यही वजह है कि भारत में वेस्टइंडीज और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में उनका चयन तय माना जा रहा है। फिलहाल श्रेयस अय्यर का चयन वेस्ट जोन टीम में हुआ है। वह 28 अगस्त से शुरू होने वाली दलीप ट्रॉफी में नजर आएंगे।

श्रेयस अय्यर ने भी खूब रन बनाए हैं

अय्यर ने अपनी बल्लेबाजी से भी चयनकर्ताओं को खुद को चुनने पर मजबूर कर दिया है। इस खिलाड़ी ने आईपीएल 2025 में कमाल कर दिया था। टूर्नामेंट में पंजाब किंग्स की कप्तानी करते हुए उन्होंने 175 की स्ट्राइक रेट से 604 रन बनाए थे। अय्यर का बल्लेबाजी औसत भी 50 से ज्यादा का रहा था। उनकी कप्तानी में पंजाब किंग्स आईपीएल फाइनल में पहुंची थी, लेकिन खिताबी मुकाबले में आरसीबी से हार गई थी।

