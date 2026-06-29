Shreyas Iyer: ‘सरपंच’ ने टीम इंडिया को बनाया पंजाब किंग्स? खुद तो गए ही गए, पूरी टीम को ले डूबे!

Captain Shreyas Iyer: ICC टी20 वर्ल्ड कप 2026 में अपना परचम लहराने वाली भारतीय टीम को आयरलैंड के खिलाफ शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा है. वर्ल्ड चैंपियन टीम इंडिया को पहली बार आयरलैंड के खिलाफ किसी इंटरनेशनल सीरीज में हार का सामना करना पड़ा है. भारतीय टीम को यह शर्मनाक हार उस समय मिली, जब बीसीसीआई ने वर्ल्ड कप विजेता कप्तान सूर्यकुमार यादव को हटाकर श्रेयस अय्यर (Shreyas Iyer) को कप्तानी दी.

श्रेयस अय्यर की कप्तानी में भारतीय टीम आयरलैंड के खिलाफ पहली टी20 सीरीज खेलने के लिए मैदान पर उतरी, जिसमें भारत को 2-0 से क्लीन स्वीप का सामना करना पड़ा. ऐसे में भारतीय क्रिकेट फैंस श्रेयस अय्यर और टीम मैनेजमेंट के कुछ फैसलों को लेकर काफी नाराज हो गए हैं. कुछ लोगों ने तो यहां तक कह दिया कि श्रेयस अय्यर ने टीम इंडिया को पंजाब किंग्स (PBKS) बना दिया है.

अय्यर ने टीम इंडिया को बनाया पंजाब किंग्स!

IPL 2026 में श्रेयस अय्यर ने पंजाब किंग्स (Punjab Kings) की कमान संभाली थी. अय्यर की कप्तानी में पंजाब किंग्स ने टूर्नामेंट की धमाकेदार शुरुआत की थी, लेकिन फिर बुरा प्रदर्शन किया था. अय्यर की कप्तानी वाली पंजाब किंग्स को आईपीएल 2026 में लगातार 6 मैचों में हारकर शर्मनाक रिकॉर्ड बनाया था. इतना ही नहीं, अय्यर की अगुवाई वाली पंजाब किंग्स प्लेऑफ के लिए भी क्वालीफाई नहीं कर पाई थी. इस निराशाजनक प्रदर्शन के बाद बावजूद बीसीसीआई ने श्रेयस अय्यर पर भरोसा जताया और उन्हें टीम इंडिया की कमान सौंपी.

अब श्रेयस अय्यर की कप्तानी में भारतीय टीम को अपने पहले 2 मैचों में लगातार हार का सामना करना पड़ा है. हैरानी का बात यह है कि भारत को किसी बड़ी टीम ने नहीं, बल्कि आयरलैंड ने क्लीन स्वीप किया है. बता दें कि इस सीरीज से पहले आयरलैंड ने भारत को कभी टी20 इंटरनेशनल में नहीं हराया था.

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आयरलैंड में अय्यर का शर्मनाक प्रदर्शन

आयरलैंड के खिलाफ 2 मैचों की टी20 सीरीज में भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर का प्रदर्शन निराशाजनक रहा. अय्यर ने पहले टी20 में 7 गेंदों पर 3 रन बनाए. इसके बाद दूसरे टी20 में 7 गेंद पर 10 रन बनाए. दोनों मैचों में मिलाकर अय्यर के बल्ले से सिर्फ 13 रन आए. इतना ही नहीं, वह अपनी कप्तानी से भी कोई खास कमाल नहीं कर सके.

श्रेयस अय्यर का कप्तानी रिकॉर्ड

श्रेयस अय्यर ने आईपीएल 2024 में कोलकाता नाइट राइडर्स की कप्तानी करते हुए ट्रॉफी उठाई थी. फिर सैयद मुश्ताक अली में कप्तान के तौर पर मुंबई को जीत दिलाई. इसके बाद साल 2025 में श्रेयस अय्यर ने पंजाब किंग्स को कई सालों बाद फाइनल में पहुंचाया था. इसके बाद श्रेयस अय्यर को भारतीय टीम का कप्तान बनाने की मांग तेज हो गई है. हालांकि आईपीएल 2026 में श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली पंजाब किंग्स प्लेऑफ के लिए भी क्वालीफाई नहीं कर पाई. इसके बावजूद उनके पुराने कप्तानी रिकॉर्ड को देखते हुए भारतीय टी20 टीम का कप्तान बनाया गया.