IND vs ENG: एक, दो नहीं… हर फील्ड में टीम इंडिया को सुधार की जरूरत, श्रेयस अय्यर ने खुलकर गिनाईं कमियां

भारत और इंग्लैंड के बीच खेली गई टी20 सीरीज में इंग्लिश टीम ने भारतीय टीम को 4-0 से हराया. सीरीज खत्म होने के बाद भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर ने कहा कि इस दौरे से टीम को कई महत्वपूर्ण सीख मिली हैं. उनके अनुसार सबसे बड़ा सबक अलग-अलग परिस्थितियों के अनुसार खुद को जल्दी ढालना है. उन्होंने कहा कि हर मैदान की पिच और माहौल अलग था, इसलिए खिलाड़ियों को हर मैच में अपनी रणनीति बदलनी पड़ी. श्रेयस ने माना कि अंतिम मुकाबले की पिच बल्लेबाजी के लिए सबसे अच्छी थी और उसी के अनुसार टीम का नजरिया भी अलग था.

उन्होंने कहा कि विदेशी दौरों में सफल होने के लिए खिलाड़ियों को परिस्थितियों को जल्दी समझना और आपस में बेहतर संवाद बनाए रखना बेहद जरूरी है.श्रेयस अय्यर ने टीम की फील्डिंग पर भी खुलकर बात की. उन्होंने स्वीकार किया कि टीम से कुछ आसान कैच छूटे, जिसका सीधा असर मैच के नतीजे पर पड़ा. उनके मुताबिक अगर वे कैच पकड़ लिए जाते तो इंग्लैंड का स्कोर करीब 220 से 225 रन तक सीमित रह सकता था. ऐसे में लक्ष्य का पीछा करना भारत के लिए काफी आसान हो जाता. उन्होंने कहा कि विदेशी मैदानों के बड़े आकार और अलग परिस्थितियों में फील्डिंग का स्तर और भी बेहतर होना चाहिए.

बल्लेबाजी और गेंदबाजी में सुधार की जरूरत

श्रेयस ने कहा कि बल्लेबाजी के दौरान टीम ने पावरप्ले में लगातार विकेट गंवा दिए, जिससे मजबूत साझेदारियां नहीं बन सकीं. उनका मानना है कि ऐसी पिचों पर जल्दबाजी करने के बजाय धैर्य के साथ बल्लेबाजी करनी चाहिए और सही समय पर गेंदबाजों पर हमला करना चाहिए. उन्होंने यह भी कहा कि टीम को परिस्थितियों के अनुसार अपनी बल्लेबाजी की योजना बनानी होगी.

इंग्लैंड को दिया श्रेय, भविष्य के लिए जताया भरोसा

भारतीय कप्तान ने जोस बटलर और हैरी ब्रूक की साझेदारी की तारीफ करते हुए कहा कि इसी साझेदारी ने मैच का रुख बदल दिया. उन्होंने इंग्लैंड के गेंदबाजों की सटीक गेंदबाजी की भी सराहना की. हालांकि हार से निराश होने के बजाय श्रेयस ने इसे एक महत्वपूर्ण सीख बताया और विश्वास जताया कि टीम इंडिया इन गलतियों से सबक लेकर भविष्य के विदेशी दौरों में बेहतर प्रदर्शन करेगी.