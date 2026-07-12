IND vs ENG: एक, दो नहीं… हर फील्ड में टीम इंडिया को सुधार की जरूरत, श्रेयस अय्यर ने खुलकर गिनाईं कमियां

बल्लेबाजी और गेंदबाजी में सुधार की जरूरत
श्रेयस ने कहा कि बल्लेबाजी के दौरान टीम ने पावरप्ले में लगातार विकेट गंवा दिए, जिससे मजबूत साझेदारियां नहीं बन सकीं. उनका मानना है कि ऐसी पिचों पर जल्दबाजी करने के बजाय धैर्य के साथ बल्लेबाजी करनी चाहिए और सही समय पर गेंदबाजों पर हमला करना चाहिए. उन्होंने यह भी कहा कि टीम को परिस्थितियों के अनुसार अपनी बल्लेबाजी की योजना बनानी होगी.
इंग्लैंड को दिया श्रेय, भविष्य के लिए जताया भरोसा
भारतीय कप्तान ने जोस बटलर और हैरी ब्रूक की साझेदारी की तारीफ करते हुए कहा कि इसी साझेदारी ने मैच का रुख बदल दिया. उन्होंने इंग्लैंड के गेंदबाजों की सटीक गेंदबाजी की भी सराहना की. हालांकि हार से निराश होने के बजाय श्रेयस ने इसे एक महत्वपूर्ण सीख बताया और विश्वास जताया कि टीम इंडिया इन गलतियों से सबक लेकर भविष्य के विदेशी दौरों में बेहतर प्रदर्शन करेगी.