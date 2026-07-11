IND vs ENG: वैभव सूर्यवंशी प्लेइंग XI से बाहर, संजू सैमसन की हुई वापसी, एक और खिलाड़ी का कटा पत्ता

India vs England 5th t20i: भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे पांचवें टी20 मुकाबले में भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. अय्यर ने कहा कि मैच के दौरान पिच में ज्यादा बदलाव देखने को नहीं मिलेगा और टीम इस चुनौती के लिए पूरी तरह तैयार है. उन्होंने बताया कि इस सीरीज में खिलाड़ियों ने अलग-अलग परिस्थितियों का सामना किया है और अब टीम को सिर्फ अभी मुकाबले पर ध्यान देना होगा.
अय्यर ने खिलाड़ियों के रवैये पर भी बात की. उन्होंने कहा कि टीम को निराश होने के बजाय मजबूत सोच के साथ मैदान पर उतरना होगा. पिछले मैचों के नतीजों को भूलकर हर खिलाड़ी को अपने प्रदर्शन पर ध्यान देना चाहिए. उनका मानना है कि सही मानसिकता के साथ टीम बेहतर प्रदर्शन कर सकती है.
वैभव सूर्यवंशी बाहर, संजू सैमसन को मिला मौका
भारत ने पांचवें टी20 मुकाबले के लिए अपनी प्लेइंग इलेवन में दो बदलाव किए हैं. युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी को टीम से बाहर कर दिया गया है, जबकि अनुभवी विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन को खेलने का मौका मिला है. वहीं, ऑलराउंडर वॉशिंगटन सुंदर की जगह शेडगे को टीम में शामिल किया गया है. संजू सैमसन की वापसी से भारतीय बल्लेबाजी क्रम को अनुभव और मजबूती मिलने की उम्मीद है. दूसरी ओर, वैभव सूर्यवंशी के लिए यह फैसला युवा खिलाड़ी के लिए एक सीख का मौका होगा.