IND vs ZIM: श्रेयस अय्यर की कप्तानी में चमकी टीम इंडिया, पहली बार जीती सीरीज, बोले- पूरी टीम ने…

Shreyas Iyer Statement: भारतीय टीम ने जिम्बाब्वे के खिलाफ तीसरे टी20 मुकाबले में 35 रन की शानदार जीत दर्ज करते हुए तीन मैचों की सीरीज 3-0 से अपने नाम कर ली. भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 5 विकेट पर 192 रन बनाए. इसके जवाब में जिम्बाब्वे की टीम 20 ओवर में 7 विकेट पर 157 रन ही बना सकी. इस जीत के साथ कप्तान श्रेयस अय्यर ने पहली बार भारत की कप्तानी करते हुए किसी अंतरराष्ट्रीय सीरीज पर कब्जा जमाया.

मैच के बाद श्रेयस अय्यर ने अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहा कि यह उनके लिए बेहद खास पल है. उन्होंने कहा कि जिम्बाब्वे में 3-0 से सीरीज जीतना हमेशा यादगार रहेगा. अय्यर ने कहा कि पूरी टीम ने तीनों मुकाबलों में शानदार प्रदर्शन किया और हर खिलाड़ी ने अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाई. उन्होंने इस जीत को पूरी टीम की मेहनत का नतीजा बताया.

युवा खिलाड़ियों की जमकर की तारीफ

भारतीय कप्तान ने खास तौर पर युवा खिलाड़ियों की तारीफ की. उन्होंने कहा कि टीम के युवा खिलाड़ी निडर होकर क्रिकेट खेल रहे हैं और मैदान पर उनकी ऊर्जा देखने लायक है. अय्यर के अनुसार लगातार मैच खेलने के बावजूद खिलाड़ियों ने जिस तरह का जोश और पॉजिटिव सोच दिखाई, वही एक कप्तान के रूप में वह अपनी टीम से चाहते हैं. उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों ने हर मुकाबले में उसी इरादे के साथ प्रदर्शन किया और टीम की उम्मीदों पर खरे उतरे.

श्रीलंका दौरे से पहले बढ़ा भारत का आत्मविश्वास

श्रेयस अय्यर ने कहा कि 3-0 से क्लीन स्वीप करना उनके करियर का एक यादगार पल रहेगा. उन्होंने टीम के बल्लेबाजों और गेंदबाजों दोनों की सराहना की, जिन्होंने पूरे दौरे में संतुलित प्रदर्शन किया. इस जीत से भारतीय टीम का आत्मविश्वास काफी बढ़ा है और अब उसकी नजर श्रीलंका के खिलाफ आगामी टेस्ट सीरीज पर होगी. टीम इंडिया चाहेगी कि जिम्बाब्वे में मिली जीत की लय को टेस्ट क्रिकेट में भी बरकरार रखा जाए.