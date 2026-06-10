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Video: श्रेयस अय्यर बने कप्तान, तो खुशी से नाचने लगे उनके पिता, दोस्तों संग यूं मनाया जश्न, वीडियो वायरल

Shreyas Iyer Father Viral Video: श्रेयस अय्यर के भारतीय टी20 टीम के कप्तान बनने के बाद उनके पिता का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में श्रेयस अय्यर के पिता अपने दोस्तों संग जमकर डांस करते जश्न मना रहे हैं. देखें वीडियो...

By: Ankush Upadhayay | Last Updated: June 10, 2026 1:48:24 PM IST

श्रेयस अय्यर के कप्तान बनने पर खुशी से झूमे पिता संतोष.
श्रेयस अय्यर के कप्तान बनने पर खुशी से झूमे पिता संतोष.


Shreyas Iyer Father Viral Video: दुनिया में हर मां-बाप के लिए उनके बच्चों की कामयाबी सबसे बड़ा गर्व का पल होता है. बच्चों के कामयाब होने पर मां-बाप की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता है. ऐसा ही श्रेयस अय्यर के साथ भी देखने को मिला है. दरअसल, हाल ही में स्टार बल्लेबाज को भारतीय टी20 टीम का कप्तान बनाया गया है. करीब 3 साल बाद श्रेयस अय्यर की टीम में वापसी हुई है और वो भी कप्तान के तौर पर.

जब श्रेयस अय्यर को भारतीय टीम की कप्तानी मिली, तो उनके पिता ने अपने दोस्तों संग जमकर जश्न मनाया. इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर सामने आया है, तो तेजी से वायरल हो रहा है. वायरल वीडियो में श्रेयस अय्यर के पिता संतोष अय्यर अपने दोस्तों संग डांस करते दिखाई दे रहे हैं.

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वायरल वीडियो पर फैंस का रिएक्शन

श्रेयस अय्यर (Shreyas Iyer) के पिता के डांस का वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो पर फैंस की ओर से खूब रिएक्शन आ रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, ‘सचमुच, गर्व से भरे पिता के लिए यह खुशी का एक बहुत बड़ा पल है. पूरा देश जश्न मना रहा है.’ वहीं, एक दूसरे यूजर ने लिखा, ‘एक पिता के लिए दुनिया में इससे बड़ी कोई ट्रॉफी नहीं हो सकती कि उसका बेटा टीम इंडिया की कप्तानी करे. रूम में यह खुशी देखी जा सकती है.’ वहीं, किसी ने लिखा, ‘एक पिता के लिए अपने बेटे को सफल होते देखने से बड़ी कोई खुशी नहीं होती, यह वाकई बहुत खूबसूरत पल है.’ नीचे देखें वायरल वीडियो…



श्रेयस अय्यर की कप्तानी में खेलेगी टीम इंडिया

BCCI ने शनिवार (6 जून) को आयरलैंड और इंग्लैंड दौरे के लिए टी20 टीम का एलान किया है. इस टीम की कमान श्रेयस अय्यर को सौंपी गई है, जो लंबे समय से टी20 टीम से बाहर चल रहे थे. अब अय्यर की कप्तानी में भारतीय टीम इस महीने के अंत में आयरलैंड दौरे पर जाएगी, जहां पर 26 और 28 जून को टी20 मैच खेले जाएंगे. इसके बाद भारतीय टीम इंग्लैंड दौरे पर जाएगी, जहां पर अय्यर की कप्तानी में 5 टी20 मैचों की सीरीज खेलेगी.

श्रेयस अय्यर को कैसे मिली कप्तानी?

स्टार बल्लेबाज श्रेयस अय्यर पिछले कुछ सालों से आईपीएल में शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं. अय्यर की कप्तानी में कोलकाता नाइट राइडर्स ने IPL 2024 में ट्रॉफी जीती. इसके बाद श्रेयस अय्यर ने अगले सीजन पंजाब किंग्स को फाइनल तक पहुंचाया. फिर IPL 2026 में भी अय्यर की कप्तानी में पंजाब किंग्स ने धमाकेदार शुरुआत की, लेकिन बाद में खराब प्रदर्शन के कारण प्लेऑफ में जगह नहीं बना पाई. हालांकि इस दौरान श्रेयस अय्यर के प्रदर्शन पर कोई असर नहीं पड़ा. ऐसे में बीसीसीआई ने अय्यर को टी20 टीम का कप्तान बनाने का फैसला किया.

Tags: Shreyas Iyerviral video
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