श्रेयस अय्यर हुए आउट, तो स्टैंड्स में टूट गया फैन-गर्ल का दिल, आंखों से बहने लगे आंसू, वीडियो वायरल

Shreyas Iyer Fan Girl: भारत में क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं, बल्कि इमोशन बन चुका है. इसका ताजा उदाहरण भारत बनाम वेस्टइंडीज के तीसरे टी20 मैच में देखने को मिला. भारत और वेस्टइंडीज के बीच तीसरा टी20 मुकाबला इंदौर के होल्कर स्टेडियम में खेला गया. इस मैच में भारतीय क्रिकेट फैंस को कप्तान श्रेयस अय्यर से काफी उम्मीदें थीं. हालांकि वह सिर्फ एक रन बनाकर आउट हो गए. वेस्टइंडीज के रोस्टन चेज ने श्रेयस अय्यर को उनकी दूसरी ही गेंद पर LBW आउट कर दिया.

जैसे ही श्रेयस अय्यर आउट हुए, तो स्टैंड्स में बैठी उनकी फैन गर्ल अपनी भावनाओं पर काबू नहीं कर पाई. वह स्टैंड्स में बैठे-बैठे ही रोने लगी. उसकी कई तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर सामने आई हैं, जो तेजी से इंटरनेट पर वायरल हो रहे हैं.

चेज ने अय्यर को अपने जाल में फंसाया

तीसरे टी20 मैच में मेहमान टीम के ऑलराउंडर रोस्टन चेज ने श्रेयस अय्यर को क्रीज पर टिकने का मौका ही नहीं दिया. वह पारी के 9वें ओवर में गेंदबाजी करने आए. उन्होंने ओवर की 5वीं गेंद 93.1 किमी प्रति घंटे की स्पीड से फुल लेंथ डाली, जिस पर अय्यर ने सीमा रेखा के बाहर का रास्ता दिखाने के इरादे से शॉट लगाया. हालांकि गेंद उनके बल्ले को छकाते हुए बैक पैड से जाकर लगी. इसके बाद चेज ने अंपायर से LBW की जोरदार अपील की. अंपायर ने भी श्रेयस अय्यर को आउट करार दिया. हालांकि श्रेयस अय्यर ने तुरंत रिव्यू लिया, लेकिन बॉल ट्रैकिंग लोड होने से पहले ही श्रेयस अय्यर पवेलियन की ओर लौट गए. गेंद सीधे स्टंप्स पर जाकर लग रही थी, जबकि बल्ले से कोई संपर्क नहीं हुआ था.

🚨 A FEMALE FAN STARTS CRYING AFTER SHREYAS IYER’S WICKET 🤯🥹 – A fan came to watch Shreyas Iyer play, but he got out early. She became emotional and started crying. 💔😭 #INDvWI https://t.co/o4y4QMx017 — THE GOAT¹⁸ (@imYaman_18) October 11, 2026

भारत ने 14 रन से जीता मैच

इस मुकाबले में भले ही श्रेयस अय्यर का बल्ला नहीं चला, लेकिन भारतीय टीम ने 14 रन से मैच जीत लिया. भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 223 रन बनाए थे. भारत की ओर से सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने 30 गेंद पर 69 रनों की तूफानी पारी खेली. उनके अलावा ईशान किशन ने 37 रन बनाए, जबकि तिलक वर्मा ने 28 रनों की पारी खेली. इसके दम पर भारत ने वेस्टइंडीज को 224 रनों का टारगेट दिया.

इसके जवाब में उतरी विंडीज की टीम 209 रन ही बना पाई. विंडीज की ओर से शिमरन हेटमायर ने 43 रन बनाए, जबकि कामिल पूरन ने 42 रनों की पारी खेली. उनके अलावा शेरफेन रदरफोर्ड ने 32 और शमार स्प्रिंगर ने 35 रनों की पारी खेली. हालांकि इसके बावजूद वेस्टइंडीज को 14 रन से हार का सामना करना पड़ा.