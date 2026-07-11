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श्रेयस अय्यर ने रचा इतिहास, एमएस धोनी की कर ली बराबरी, 7वीं बार किया कारनामा

श्रेयस अय्यर ने इंग्लैंड के खिलाफ पांचवें टी20 मैच में लगातार सातवीं बार टॉस जीतकर एमएस धोनी के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली. हालांकि टॉस जीतने के बावजूद भारत का गेंदबाजी का फैसला गलत साबित हुआ. जोस बटलर और हैरी ब्रूक ने रिकॉर्ड साझेदारी कर इंग्लैंड को 257 रन तक पहुंचाया.

By: Satyam Sengar | Published: July 11, 2026 10:17:50 PM IST

श्रेयस अय्यर ने धोनी की बराबरी की.
श्रेयस अय्यर ने धोनी की बराबरी की.


भारत के कप्तान श्रेयस अय्यर ने इंग्लैंड के खिलाफ साउथम्प्टन में खेले गए पांचवें टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले में एक खास उपलब्धि अपने नाम कर ली. उन्होंने लगातार सातवीं बार टॉस जीतकर पूर्व भारतीय कप्तान एमएस धोनी के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली. टॉस जीतने के बाद अय्यर ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. क्रिकेट में टॉस का नतीजा पूरी तरह किस्मत पर निर्भर करता है, लेकिन लगातार सात बार टॉस जीतना अपने आप में एक दुर्लभ रिकॉर्ड माना जाता है.

श्रेयस अय्यर अब इस मामले में एमएस धोनी के साथ संयुक्त रूप से पहले स्थान पर पहुंच गए हैं. धोनी ने मई 2010 से फरवरी 2012 के बीच लगातार सात टॉस जीते थे. इस सूची में विराट कोहली छह लगातार टॉस जीतकर तीसरे स्थान पर हैं, जबकि रोहित शर्मा ने लगातार पांच टॉस जीतने का रिकॉर्ड बनाया था. अय्यर की यह उपलब्धि भारत के मौजूदा टी20 अभियान की सबसे चर्चित घटनाओं में से एक बन गई है.

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इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने किया पलटवार

हालांकि टॉस जीतने का फायदा भारत को नहीं मिला. पहले बल्लेबाजी करने उतरी इंग्लैंड की टीम ने भारतीय गेंदबाजों पर शुरुआत से ही दबाव बना दिया. कप्तान जोस बटलर ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 64 गेंदों में 131 रन बनाए. वहीं हैरी ब्रूक ने नाबाद 95 रन की पारी खेली. दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर दूसरे विकेट के लिए 233 रन की साझेदारी की, जो टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में किसी भी विकेट के लिए सबसे बड़ी साझेदारी बन गई.

भारत के सामने खड़ा हुआ विशाल लक्ष्य

हैरी ब्रूक ने केवल 19 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया, जबकि जोस बटलर ने पहले 34 गेंदों में पचासा लगाया और फिर अगले 17 गेंदों में शतक पूरा कर लिया. उनकी पारी में 12 चौके और आठ छक्के शामिल रहे. इन दोनों बल्लेबाजों की आक्रामक बल्लेबाजी के दम पर इंग्लैंड ने 20 ओवर में 3 विकेट पर 257 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया. भारत के गेंदबाज पूरे मैच में लय हासिल नहीं कर सके और टीम को मुश्किल चुनौती का सामना करना पड़ा.

Tags: ms dhoniShreyas Iyer
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