श्रेयस अय्यर ने रचा इतिहास, दूसरे टी20 मैच में बनाया विश्व रिकॉर्ड, 12वें मुकाबले में 11वीं बार जीता टॉस

Shreyas Iyer Created History: भारतीय टीम को अफगानिस्तान के खिलाफ जारी तीन मैचों की टी20 सीरीज के बीच बड़ा झटका लगा है. स्टार स्पिनर वरुण चक्रवर्ती चोट के कारण सीरीज के बाकी दोनों मुकाबलों से बाहर हो गए हैं. वरुण ने 13 सितंबर को दिल्ली में खेले गए पहले टी20 मुकाबले में शानदार गेंदबाजी की थी. उन्होंने अपने चार ओवर के स्पेल में सिर्फ 16 रन देकर एक विकेट हासिल किया था. हालांकि, चोट के कारण वह 15 सितंबर को खेले जा रहे दूसरे टी20 मैच की प्लेइंग इलेवन का हिस्सा नहीं बन सके.

भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर ने दूसरे मुकाबले से पहले वरुण के बाहर होने की जानकारी दी थी. इसके कुछ ही समय बाद भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने भी उनकी चोट को लेकर आधिकारिक अपडेट जारी किया. बोर्ड के मुताबिक, पहले टी20 मैच में अपने तीसरे ओवर की गेंदबाजी के दौरान वरुण को बाएं तरफ पेट के हिस्से में अचानक परेशानी महसूस हुई थी. इसके बाद किए गए स्कैन में साइड स्ट्रेन की पुष्टि हुई और इसी वजह से उन्हें बाकी दोनों मुकाबलों से बाहर कर दिया गया.

वरुण चक्रवर्ती की चोट से भारत को बड़ा झटका

वरुण का बाहर होना भारत के लिए बड़ा नुकसान माना जा रहा है. पिछले कुछ वर्षों में वह टी20 क्रिकेट में टीम के भरोसेमंद स्पिन गेंदबाजों में शामिल रहे हैं. कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए भी उनका प्रदर्शन शानदार रहा है. टी20 इंटरनेशनल में वरुण ने अपनी गेंदों की विविधता और सटीक लाइन-लेंथ के दम पर बल्लेबाजों को लगातार परेशान किया है. ऐसे में अफगानिस्तान के खिलाफ बाकी मैचों में उनकी कमी भारत को जरूर महसूस हो सकती है.

रवि बिश्नोई को मिला मौका, बनाया खास रिकॉर्ड

वरुण की जगह दूसरे टी20 मुकाबले के लिए लेग स्पिनर रवि बिश्नोई को प्लेइंग इलेवन में शामिल किया गया. बिश्नोई के लिए यह मुकाबला खास रहा, क्योंकि यह भारत के लिए उनका 50वां टी20 इंटरनेशनल मैच है. राजस्थान के इस गेंदबाज ने 16 फरवरी 2022 को कोलकाता के ईडन गार्डन्स में वेस्टइंडीज के खिलाफ अपना अंतरराष्ट्रीय डेब्यू किया था. अब तक वह भारत के लिए टी20 इंटरनेशनल में 67 विकेट ले चुके हैं. वरुण की तरह बिश्नोई भी पहले टी20 इंटरनेशनल में नंबर-1 गेंदबाज रह चुके हैं.