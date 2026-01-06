इंजरी से वापसी के बाद अय्यर ने खेली धमाकेदार पारी, 53 गेंदों में 10 चौके और 3 छक्के की मदद से ठोक डाले 82 रन

Shreyas Iyer Comeback: श्रेयस अय्यर ने हिमाचल प्रदेश के खिलाफ विजय हजारे ट्रॉफी मैच में 82 रनों की शानदार पारी खेलकर प्रतिस्पर्धी क्रिकेट में शानदार वापसी की, जिससे न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत की आगामी वनडे सीरीज से पहले उनकी बल्लेबाजी फिटनेस का प्रदर्शन हुआ. पिछले साल अक्टूबर में सिडनी में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे वनडे के दौरान प्लीहा में चोट और अंदरूनी ब्लीडिंग के कारण अय्यर मैदान से बाहर थे.

कई महीनों के रिहैबिलिटेशन के बाद उन्होंने मुंबई के साथ घरेलू क्रिकेट में वापसी की और उन्हें तुरंत कप्तानी सौंप दी गई, जो उनके नेतृत्व और आगे बढ़कर नेतृत्व करने की क्षमता में उनके विश्वास को दर्शाता है.

अय्यर ने शानदार वापसी करते हुए जड़ा अर्धशतक (Shreyas Iyar made a spectacular comeback scoring a half-century)

प्रतिस्पर्धी क्रिकेट में वापसी करते ही अय्यर ने बिना समय गंवाए अपनी छाप छोड़ी और मुंबई के विजय हजारे ट्रॉफी मैच में शानदार अर्धशतक बनाया. 31 वर्षीय खिलाड़ी जो न्यूजीलैंड के खिलाफ आगामी वनडे सीरीज में उप कप्तान के तौर पर खेलेंगे. हालांकि इस मैच में अय्यर शतक से जरूर चूक गए, लेकिन 53 गेंदों में 82 रन बनाकर एक स्थायी प्रभाव छोड़ा, जिसमें 10 चौके और तीन छक्के शामिल थे.

न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज से पहले अय्यर ने दिखाया क्लास (Iyer showed his class ahead of the ODI series against New Zealand)

अय्यर की विस्फोटक पारी ने मुंबई के लिए नींव रखी, जिसने 33-ओवर के मैच में 299/9 का चुनौतीपूर्ण स्कोर बनाया. संशोधित मैच फॉर्मेट को समझते हुए उन्होंने शुरू से ही हमला किया, गेंदबाजों पर हमला किया और स्कोरबोर्ड को चालू रखा. हालांकि, सभी की निगाहें भारत के T20I कप्तान सूर्यकुमार यादव पर थीं, जो एक बार फिर संघर्ष करते दिखे और 18 गेंदों में महज 24 रन बनाकर आउट हो गए. जिसकी वजह से आगामी टी20 सीरीज से पहले उनकी फॉर्म पर सवाल उठ रहे हैं. इस बीच, अय्यर के प्रदर्शन ने मुंबई और भारत को काफी भरोसा दिलाया.

ऋतुराज का वनडे के लिए नहीं हुआ चयन (Ruturaj was not selected for the ODI team)

श्रेयस अय्यर के चोटिल होने की वजह से दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज में ऋतुराज गायकवाड़ को मौका मिला था. जिस दौरान अपने आखिरी वनडे मैच में उन्होंने शानदार शतक जड़ा था. दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ रायपुर में नंबर 4 पर बल्लेबाजी करते हुए 83 गेंदों पर 105 रन बनाए थे. इसके बाद से उन्होंने घरेलू क्रिकेट में भी लगातार रन बनाए हैं, जिससे एक भरोसेमंद मिडिल-ऑर्डर बल्लेबाज़ के रूप में उनका दावा और मजबूत होता है. लेकिन श्रेयस अय्यर की वापसी के बाद टीम में उनका चयन नहीं हुआ है.

फिटनेस क्लीयरेंस मिलने से पहले खेलेंगे एक और मैच (He will play one more match before receiving fitness clearance)

हालांकि श्रेयस अय्यर ने इंजरी के बाद शानदार वापसी करते हुए विजय हजारे ट्रॉफी में अर्धशतक लगाया है. जहां उन्होंने 10 चौके और 3 छक्के लगाए. विजय हजारे ट्रॉफी मैच से पहले अय्यर ने अपना पहला 50-ओवर का वापसी-टू-प्ले मैच सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है. एक अधिकारी ने पुष्टि की कि वह 6 जनवरी को मुंबई के मैच में हिस्सा लेने वाले हैं, जो अंतिम फिटनेस क्लीयरेंस मिलने से पहले उनका दूसरा मैच होगा.

अधिकारी ने शनिवार को पीटीआई को बताया कि श्रेयस ने 2 जनवरी, 2026 को पहला 50-ओवर का RTP (रिटर्न टू प्ले) मैच सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है. वह अंतिम फिटनेस क्लीयरेंस से पहले अपने दूसरे RTP मैच के हिस्से के रूप में 6 जनवरी को विजय हजारे मैच खेलेंगे.

न्यजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में उपकप्तानी करेंगे अय्यर (Iyer will be the vice-captain in the ODI series against New Zealand)

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अय्यर को न्यूजीलैंड सीरीज के लिए भारत की वनडे टीम में उप-कप्तान के रूप में शामिल किया गया है, हालांकि बीसीसीआई ने कहा है कि उनकी भागीदारी उनकी फिटनेस पर निर्भर करेगी. बोर्ड ने एक बयान में कहा कि श्रेयस अय्यर की उपलब्धता BCCI COE से फिटनेस क्लीयरेंस पर निर्भर है. मंगलवार को उनकी 82 रन की पारी से वनडे सीरीज में खेलने के लिए फिटनेस क्लीयरेंस मिलने की उनकी संभावना मज़बूत हो सकती है.