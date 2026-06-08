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Viral Video: टीम इंडिया की कप्तानी मिलते ही Shreyas Iyer हुए ट्रोल! एक बच्ची की गेंद पर हो गए ‘क्लीन बोल्ड’

टीम इंडिया की कप्तानी मिलते ही श्रेयस अय्यर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिसे देख फैंस भी हैरान हैं. आखिर ऐसा क्या हुआ? जानने के लिए पढ़ें...

By: Shivani Singh | Published: June 8, 2026 4:12:46 PM IST

टीम इंडिया की कप्तानी मिलते ही श्रेयस अय्यर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है
टीम इंडिया की कप्तानी मिलते ही श्रेयस अय्यर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है


श्रेयस अय्यर को टीम इंडिया का नया T20I कप्तान बनाया गया है. आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ T20 सीरीज़ के लिए टीम का ऐलान कर दिया गया है. अय्यर, सूर्यकुमार यादव की जगह टीम की कप्तानी संभालेंगे. 2028 T20 वर्ल्ड कप को ध्यान में रखते हुए, टीम ने अय्यर के साथ आगे बढ़ने का फैसला किया है. हालांकि, नया कप्तान बनने के कुछ ही समय बाद, अय्यर मज़ाक-मस्ती का विषय बन गए हैं; सोशल मीडिया पर उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक महिला फैन की गेंद पर वह क्लीन बोल्ड हो जाते हैं.

एक बच्ची की गेंद पर क्लीन बोल्ड हुए श्रेयस अय्यर

श्रेयस अय्यर हाल ही में एक इवेंट में शामिल हुए, जहाँ उन्होंने अपने फैंस से मुलाकात की और थोड़ी क्रिकेट भी खेली. इस पल का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें श्रेयस अय्यर एक महिला फैन की गेंद पर क्लीन बोल्ड होते दिख रहे हैं. फैंस नए T20 कप्तान को इस तरह आउट होते देखकर हैरान हैं और सोशल मीडिया पर मज़ेदार कमेंट्स कर रहे हैं. वीडियो में महिला फैन का रिएक्शन भी देखने लायक है; उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि उन्होंने श्रेयस का विकेट ले लिया है.

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श्रेयस अय्यर अपना कार्यकाल कब शुरू करेंगे?

भारत के T20 कप्तान के तौर पर श्रेयस अय्यर का कार्यकाल आयरलैंड के खिलाफ दो मैचों की सीरीज़ से शुरू होगा. दोनों देशों के बीच पहला T20 मैच 26 जून को खेला जाएगा. इसके बाद, वह इंग्लैंड में होने वाली सीरीज़ में भी टीम की कप्तानी करेंगे. BCCI ने दोनों सीरीज़ के लिए 16 सदस्यीय टीम की घोषणा की है.

आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ इंडिया की टीम

श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, अभिषेक शर्मा, नितीश कुमार रेड्डी, रवि बिश्नोई, मोहम्मद सिराज, संजू सैमसन, ईशान किशन, वाशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, शिवम दुबे, वरुण चक्रवर्ती, प्रिंस यादव, वैभव सूर्यवंशी

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