न्यूजीलैंड में भी बेंच गर्म करेंगे वैभव सूर्यवंशी? सीरीज से पहले कप्तान अय्यर ने तोड़ी चुप्पी, बोले- उसके पास काफी समय…

Shreyas Iyer On Vaibhav Sooryavanshi: भारत और न्यूजीलैंड के बीच 22 अक्टूबर (गुरुवार) से 5 मैचों की टी20 सीरीज शुरू होने जा रही है. इस सीरीज के शुरू होने से पहले सभी के मन में यही सवाल है कि क्या वैभव सूर्यवंशी को मौका दिया जाएगा? क्या इस सीरीज में फैंस को वैभव सूर्यवंशी की विस्फोटक बल्लेबाजी देखने को मिलेगी? सीरीज शुरू होने से पहले भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर ने इन सभी सवालों पर जवाब दिया है.

श्रेयस अय्यर ने साफ कर दिया है कि वैभव सूर्यवंशी को टीम इंडिया की प्लेइंग-11 में जगह मिलना काफी मुश्किल है. उनके बयान से स्पष्ट हो गया है कि वैभव सूर्यवंशी एक बार फिर टी20 सीरीज में बेंच पर बैठे रहेंगे. हाल ही में भारत और वेस्टइंडीज के बीच 5 मैच की टी20 सीरीज खेली गई. इस सीरीज के एक भी मुकाबले में वैभव सूर्यवंशी को खेलने का मौका नहीं दिया गया.

वैभव को लेकर क्या बोले श्रेयस अय्यर?

भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर ने टी20 सीरीज शुरू होने से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की. इस दौरान उन्होंने वैभव सूर्यवंशी को प्लेइंग-11 में मौका दिए जाने को लेकर बात की. उन्होंने कहा, ‘देखिए यह टीम के लिए काफी अच्छा है. उसके जैसा टैलेंट टीम के साथ होना, ड्रेसिंग रूम में उसका रहना उसके लिए भी बेहतर है. वह अभी काफी यंग है. सबको पता है कि उसके पास कई साल है. उसे मौका मिलने के लिए उसके पास कई साल हैं. ऐसा नहीं है कि वह आकर सीधा खेल सकता है. उसके पास काफी समय है.’

श्रेयस अय्यर ने आगे कहा, ‘हमारे ओपनर लगातार रन कर रहे हैं और उन्होंने वर्ल्ड कप भी जिताया है. एक तरीके से देखा जाए तो वैभव यहां हैं, उसका टीम के साथ रहने से एक आइडिया आएगा कि ओवरसीज में क्या परिस्थिति रहती है. यहां पर कैसा खेलना है. ऐसी परिस्थिति में टीम का मौहाल कैसा रहता है. विकेट कैसी रहती है.’

‘जब वह अगली बार आएगा…’

भारतीय कप्तान ने आगे कहा कि जब वैभव सूर्यवंशी अगली बार यहां (न्यूजीलैंड) आएगा, तो उसे पता होगा कि यहां की सिचुएशन कैसी रहती है. वह यहां की परिस्थिति के लिए पहले से तैयार होगा. अय्यर ने कहा कि एक तरह से यहां आकर वह खुद को मोटिवेट भी कर सकता है रन बनाने के लिए. वह जब अगली बार आएगा, तो वह दूसरे युवा खिलाड़ियों के साथ अपना अनुभव भी शेयर कर पाएगा.

कब शुरू होगी टी20 सीरीज?

भारत और न्यूजीलैंड के बीच 22 अक्टूबर से 5 मैचों की टी20 सीरीज शुरू होने जा रही है. इस सीरीज का पहला मुकाबला क्राइस्टचर्च के हेगली ओवल के मैदान पर खेला जाएगा. यह मुकाबला दोपहर 12:30 बजे से शुरू होगा.