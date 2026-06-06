टीम से हुए बाहर, कॉन्ट्रैक्ट भी छिना… फिर कैसे श्रेयस अय्यर बने भारतीय टीम के सरपंच? देखें पूरी टाइमलाइन

Shreyas Iyer Comeback: भारतीय क्रिकेट में नए युग की शुरुआत हो गई है. साल 2026 में भारत को टी20 वर्ल्ड कप जिताने वाले कप्तान सूर्यकुमार यादव को टीम से बाहर कर दिया गया है. सूर्यकुमार (Suryakumar Yadav) की जगह स्टार बल्लेबाज श्रेयस अय्यर को भारतीय टीम की कमान सौंपी गई है. श्रेयस अय्यर टी20 फॉर्मेट में भारतीय टीम की कप्तानी करेंगे. अय्यर को लगभग 3 साल बाद भारत की टी20 टीम में शामिल किया गया है. उन्होंने भारत के लिए अपना आखिरी टी20 इंटरनेशनल मैच साल 2023 में खेला था.

इसके बाद उन्हें टीम से बाहर कर दिया गया था. इतना ही नहीं, श्रेयस अय्यर से उनका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी छीन लिया गया था. अब श्रेयस अय्यर भारत के कप्तान बन गए हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कि श्रेयस अय्यर ने पिछले ढाई सालों में ऐसा क्या किया, जिससे उन्हें भारतीय टीम की कप्तानी मिल गई.

श्रेयस अय्यर से छिना था सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट

साल 2024 में श्रेयस अय्यर और बीसीसीआई के विवाद शुरू हुआ. उस समय श्रेयस अय्यर पीठ की इंजरी से जूझ रहे थे. इसके चलते अय्यर को इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के शुरुआती मैचों के बाद उन्हें टीम से ड्रॉप कर दिया गया. बीसीसीआई और टीम मैनेजमेंट ने अय्यर को अपनी फिटनेस साबित करने के लिए घरेलू क्रिकेट खेलने की सलाह दी, लेकिन उन्होंने रणजी मैच खेलने से मना कर दिया. इसी बीच नेशनल क्रिकेट एकेडमी की रिपोर्ट में कहा गया कि श्रेयस अय्यर पूरी तरह फिट हैं. उन्हें कोई भी इंजरी है. फिर क्या था बोर्ड श्रेयस अय्यर से नाराज हो गया, जिसके बाद फरवरी 2024 में अय्यर को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर कर दिया गया.

अय्यर ने कैसे की वापसी?

BCCI के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहपर होने के बाद श्रेयस अय्यर (Shreyas Iyer) ने अपनी गलती सुधारी और घरेलू क्रिकेट में पहुंचे. उन्होंने मुंबई के लिए रणजी ट्रॉफी का सेमीफाइनल और फाइनल खेला. अय्यर ने रणजी ट्रॉफी के फाइनल में 95 रनों की पारी खेलकर मुंबई को चैंपियन बनाया. फिर वह आईपीएल 2024 में कोलकाता नाइट राइडर्स की जर्सी में उतरे और टीम को चैंपियन बनाया.

अय्यर ने उस सीजन बल्ले से कोई खास कमाल नहीं किया, लेकिन उन्होंने अपनी कप्तानी से खूब प्रभावित किया. इसके बाद उन्होंने कप्तान के तौर पर सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी भी जीती. घरेलू क्रिकेट और आईपीएल में शानदार प्रदर्शन के बाद श्रेयस अय्यर को श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए मौका दिया गया. इसके कुछ ही समय बाद उनका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी वापस मिल गया.

श्रेयस अय्यर कैसे बने भारत के कप्तान?

श्रेयस अय्यर ने घरेलू क्रिकेट में अपने टी20 खेल पर काम किया. केकेआर को चैंपियन बनाने के बाद श्रेयस अय्यर IPL 2025 में पंजाब किंग्स की टीम में शामिल हो गए. अय्यर की कप्तानी में पंजाब किंग्स ने कई सालों बाद फाइनल के लिए क्वालीफाई किया, लेकिन ट्रॉफी नहीं जीत पाए. हालांकि अय्यर ने उस सीजन अपनी बल्लेबाजी से बेहतरीन प्रदर्शन किया. इससे वह भारतीय टी20 टीम की कप्तानी के लिए पहली पसंद बन गए, लेकिन उन्हें नजरअंदाज कर दिया गया.

श्रेयस अय्यर को साल 2026 के टी20 वर्ल्ड कप की स्क्वाड में मौका में नहीं दिया गया. इसके बाद आईपीएल 2026 में भी श्रेयस अय्यर की कप्तानी में धमाकेदार शुरुआत की, लेकिन प्लेऑफ के लिए क्वालीफाई नहीं कर पाए. हालांकि इससे श्रेयस अय्यर की बल्लेबाजी पर कोई ज्यादा असर नहीं पड़ा. अय्यर ने IPL 2026 में 14 मैचों में 55.33 की औसत और 168.81 के स्ट्राइक रेट से 498 रन बनाए.

सूर्यकुमार से बेहतर रिकॉर्ड

श्रेयस अय्यर को भारतीय टी20 में कप्तान सूर्यकुमार यादव की जगह पर लाने की तैयारी की जा रही है. श्रेयस अय्यर कप्तानी के साथ सूर्या की जगह चौथे नंबर पर बल्लेबाजी भी कर सकते हैं. पिछले कुछ समय में अय्यर का टी20 रिकॉर्ड भी सूर्यकुमार यादव के मुकाबले काफी बेहतर है. श्रेयस अय्यर ने भारत के लिए कुल 51 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं. इस दौरान उन्होंने 10 पारियों में चौथे नंबर पर बल्लेबाजी की है, जिसमें उनके बल्ले से 37.57 की औसत और 150.28 की स्ट्राइक रेट से 263 रन आए हैं. इसमें 2 अर्धशतक शामिल है.