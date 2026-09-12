IND vs AFG: सीरीज से पहले श्रेयस अय्यर का बड़ा बयान, बोले- चोट के लिए प्लेयर्स जिम्मेदार नहीं…

भारतीय टी20 टीम के कप्तान श्रेयस अय्यर ने टीम में लगातार हो रही चोटों को लेकर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों के चोटिल होने से टीम का संयोजन जरूर प्रभावित होता है, लेकिन बेंच पर मौजूद खिलाड़ियों में भी उतनी ही क्षमता है. भारत को 13 सितंबर से अफगानिस्तान के खिलाफ तीन मैचों की टी20 सीरीज खेलनी है. ऐसे में टीम के कई खिलाड़ियों की फिटनेस पर नजर बनी हुई है.

पिछले करीब नौ महीनों में भारतीय टीम को अलग-अलग फॉर्मेट में कई चोटों का सामना करना पड़ा है. इसकी वजह से टीम मैनेजमेंट को कई बार अपनी प्लेइंग इलेवन और संयोजन में बदलाव करना पड़ा. इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के बाद शुभमन गिल ने भी लगातार खिलाड़ियों के चोटिल होने पर निराशा जताई थी. हालांकि, अय्यर का मानना है कि भारत के पास जरूरत पड़ने पर जिम्मेदारी संभालने वाले खिलाड़ी मौजूद हैं.

चोटों पर श्रेयस अय्यर ने क्या कहा?

अय्यर ने माना कि चोटों का असर टीम के संयोजन पर पड़ता है, लेकिन किसी खिलाड़ी को इसके लिए जिम्मेदार ठहराना सही नहीं है. उन्होंने कहा कि खिलाड़ी लगातार काफी मैच खेल रहे हैं और इस दौरान मैदान पर उनकी मेहनत और प्रदर्शन की तीव्रता भी बहुत ज्यादा होती है. ऐसे में चोट लगना कभी-कभी उनके नियंत्रण से बाहर होता है. उन्होंने कहा कि कोई भी खिलाड़ी जानबूझकर चोटिल नहीं होना चाहता.

बुमराह और ओपनिंग को लेकर कप्तान का बयान

जसप्रीत बुमराह की वापसी पर भी अय्यर ने सकारात्मक बात कही. उन्होंने बताया कि उनकी बुमराह से बातचीत हुई है और तेज गेंदबाज टीम के लिए अच्छा प्रदर्शन करने को लेकर पूरी तरह उत्साहित हैं. वहीं, वैभव सूर्यवंशी, संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा में से ओपनिंग के लिए चुनाव को उन्होंने टीम के लिए अच्छी स्थिति बताया. अय्यर ने कहा कि जिसे भी मौका मिलेगा, उसे पूरी टीम का समर्थन मिलेगा.