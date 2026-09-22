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IND vs JAP मैच में बवाल! अय्यर-अक्षर अंपायर से भिड़े, बीच मैदान में लंबा ड्रामा, फैसला बदलने पर मजबूर!

भारत और जापान के बीच टी20 मुकाबले में वाइड कॉल बदलने को लेकर विवाद हो गया. अक्षर पटेल की गेंद पर अंपायर ने पहले वाइड दिया, लेकिन बातचीत के बाद फैसला बदल दिया गया. इस घटना में कप्तान श्रेयस अय्यर की भूमिका को लेकर सोशल मीडिया पर सवाल उठे.

By: Satyam Sengar | Published: September 22, 2026 6:25:50 PM IST

श्रेसस अय्यर-अक्षर पटेल अंपायर से भिड़े.
श्रेसस अय्यर-अक्षर पटेल अंपायर से भिड़े.


Axar Patel- Shreyas Iyer  Bullying Umpire: भारत और जापान के बीच खेले गए एशियन गेम्स 2026 में टी20 मुकाबले में कप्तान श्रेयस अय्यर और ऑलराउंडर अक्षर पटेल विवादों में आ गए. मंगलवार 22 सितंबर को कांटो के सानो इंटरनेशनल क्रिकेट ग्राउंड में खेले गए इस मुकाबले में बारिश के कारण मैच सिर्फ 5-5 ओवर का कर दिया गया था. पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम सिर्फ 32 रन ही बना सकी. इसके बाद जापान ने छोटे लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत की चिंता बढ़ा दी.

जापान को आखिरी चार गेंदों में जीत के लिए 6 रन चाहिए थे. इसी दौरान अक्षर पटेल ने अलेक्जेंडर शिराई-पैटमोर को लेग साइड पर गेंद डाली. बल्लेबाज ने रिवर्स स्वीप खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले से नहीं लगी. फिर अंपायर ने इसे वाइड दे दिया. अक्षर इस फैसले से खुश नजर नहीं आए और उन्होंने अंपायर से कुछ बात की. इसके बाद कप्तान श्रेयस अय्यर भी दोनों अंपायरों के पास पहुंच गए और मैदान के पास उनसे बातचीत की.

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वाइड कॉल बदली, आखिरी तीन गेंदों पर बदला समीकरण
बातचीत के बाद अंपायर ने अपना वाइड का फैसला बदल दिया. इसके साथ ही जापान को अब 4 गेंदों में 6 रन की जगह 3 गेंदों में 6 रन बनाने थे. हालांकि, जापान इस मौके का फायदा नहीं उठा सका और भारत ने मुकाबला सिर्फ 2 रन से जीत लिया. इस फैसले के बाद सोशल मीडिया पर भारतीय खिलाड़ियों की जमकर आलोचना हुई. कई फैंस और क्रिकेट से जुड़े लोगों ने सवाल उठाया कि आखिर अंपायर ने अपना फैसला क्यों बदला.

क्या कहता है क्रिकेट का नियम?
कई यूजर्स ने आरोप लगाया कि भारतीय खिलाड़ियों ने अंपायर पर फैसला बदलने का दबाव बनाया. कुछ लोगों ने इस घटना को शर्मनाक तक बताया. हालांकि, रिवर्स स्वीप या स्विच हिट जैसे शॉट में वाइड का फैसला करना आसान नहीं होता. बल्लेबाज की मूवमेंट को देखते हुए अंपायर को तय करना होता है कि गेंद सामान्य बल्लेबाजी की पहुंच से बाहर थी या नहीं. क्रिकेट के नियमों के मुताबिक, अगर अंपायर को लगे कि उसने गलती से फैसला दिया है, तो गेंद डेड होने से पहले वह अपना फैसला बदल सकता है.

Tags: axar patelhome-hero-pos-3India vs JapanShreyas Iyer
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