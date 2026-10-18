IND vs WI: टी20 सीरीज नहीं जीत पाए श्रेयस अय्यर, तो गेंदबाजों के सिर मढ़ा दोष! बोले- नतीजा कुछ और हो सकता था

Shreyas Iyer on Bowlers: भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेली गई 5 मैचों की टी20 सीरीज 2-2 से बराबरी पर खत्म हुई. सीरीज का आखिरी और निर्णायक मुकाबला बारिश की भेंट चढ़ गया. बेंगलुरु में शनिवार रात भारी बारिश के कारण 5वें टी20 मैच को रद्द कर दिया गया. इसके चलते सीरीज का नतीजा नहीं निकल पाया. सीरीज नहीं जीत पाने भारतीय टीम के कप्तान श्रेयस अय्यर का दिल टूट गया. मैच रद्द होने के बाद उनका बयान सामने आया. इस दौरान उन्होंने कहा कि गेंदबाजों ने दूसरे और चौथे टी20 मैच में अच्छी गेंदबाजी नहीं की. अगर अच्छी गेंदबाजी की होती, तो नतीजे बिल्कुल अलग हो सकते थे. अय्यर ने साफ तौर पर अपनी टीम के गेंदबाजों को सीरीज न जीत पाने की वजह बताया. उन्होंने कहा कि पूरी सीरीज में उनके टीम की बल्लेबाजी शानदार रही.

सीरीज न जीत पाने पर क्या बोले कप्तान अय्यर?

पांचवां टी20 मैच रद्द होने पर कप्तान श्रेयस अय्यर ने कहा कि दूसरे और चौथे टी20 में उनके गेंदबाज अच्छी गेंदबाजी कर सकते थे. अगर गेंदबाजों ने अपनी गेंदबाजी में थोड़ा और अनुशासन दिखाया होता, तो रिजल्ट कुछ और हो सकता था. हालांकि, उन्होंने सीरीज के दौरान टीम के जुझारू रवैये और आक्रामक मानसिकता की तारीफ की. साथ ही उन्होंने वेस्टइंडीज के कप्तान शे होप की भी जमकर सराहना की. उन्होंने कहा कि वेस्टइंडीज की टीम ने बेहतरीन बल्लेबाजी की. शे होप का प्रदर्शन तो लाजवाब था, जिस तरह से उन्होंने पूरी सीरीज में रन बनाए. कई बार हालात मुश्किल थे, लेकिन उनकी तारीफ करनी होगी.

वहीं, सीरीज से मिले सबक को लेकर अय्यर ने कहा, ‘मुझे लगता है कि हार के बाद भी वापसी करने की हमारी क्षमता एक बड़ी सकारात्मक बात है. हमारा माइंडसेट यही था कि हमें आक्रामक क्रिकेट खेलना है और अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना है. हमने कुछ मौकों पर ऐसा करके भी दिखाया, लेकिन हम इसे लगातार दोहरा नहीं पाए. फिर भी, इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला और कई सकारात्मक पहलू भी सामने आए.’

वैभव सूर्यवंशी को लेकर क्या कहा?

भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर ने भारत के उभरते युवा खिलाड़ियों को लेकर खुलकर बात की. इस दौरान श्रेयस अय्यर ने खुलासा किया कि उनकी वैभव सूर्यवंशी से क्या बात हुई. दरअसल, भारतीय कप्तान से वैभव सूर्यवंशी को मौके का इंतजार करने के बारे में हुई बातचीत के बारे में पूछा गया. इस पर श्रेयस अय्यर ने कहा, ‘मैं बस उससे यही कहता रहता हूं कि तुम्हें अपना मौका जरूर मिलेगा. देखो, हमारे पास दो ऐसे बल्लेबाज हैं जिन्होंने हमारे लिए वर्ल्ड कप जीता है. उन्होंने लगातार रन भी बनाए हैं. इसलिए, अगर तुम अपनी तैयारियों और प्रोसेस में लगातार अच्छा करते रहो, और अपना माइंडसेट थोड़ा हल्का रखो, यानी अभी से मौके के बारे में बहुत ज्यादा न सोचो, तो बेहतर होगा.’

श्रेयस अय्यर ने आगे कहा, ‘मैं समझ सकता हूं कि उसके दिमाग में क्या चल रहा होगा, खासकर एक शानदार IPL सीजन के बाद. लेकिन कभी-कभी आपको इंतजार करना पड़ता है. हमारे पास दो बेहतरीन ओपनर हैं जो लगातार अच्छा प्रदर्शन करते आ रहे हैं. अफगानिस्तान सीरीज से ही मेरी उसके साथ यही बातचीत होती रही है.’

बिजी शेड्यूल को लेकर भी बोले भारतीय कप्तान

भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर से टीम इंडिया के बिजी शेड्यूल, लगातार ट्रेवल और रूटीन को लेकर भी सवाल किया गया. इस पर अय्यर ने बताया कि यह बिल्कुल किसी आम दिन जैसा ही है. उन्होंने कहा, ‘हमें इसकी आदत हो चुकी है, क्योंकि भारत में भी हम लगातार यात्रा करते ही रहते हैं. रिकवर करना और अपने रूटीन को सही बनाए रखना बिल्कुल भी आसान नहीं होता. लेकिन सच कहूं तो, हम इसे काफी अच्छे से कर रहे हैं और यहां के हालात के हिसाब से बहुत तेजी से ढल रहे हैं. इसलिए, जब तक हम इसे लगातार बनाए रखते हैं, तब तक यह टीम के लिए अच्छा ही है.’