Home > क्रिकेट > न संजू, न ईशान किशन… SKY के बाद ये खिलाड़ी बनेगा कप्तान, 3 साल पहले खेला था आखिरी T20I मैच

न संजू, न ईशान किशन… SKY के बाद ये खिलाड़ी बनेगा कप्तान, 3 साल पहले खेला था आखिरी T20I मैच

Team India T20 Captain: सूर्यकुमार यादव को कप्तानी से हटाए जाने के बाद कुछ नए नामों पर चर्चा हो रही है. इनमें श्रेयस अय्यर, संजू सैमसन, ईशान किशन जैसे खिलाड़ी शामिल हैं. जानें कौन बनेगा अगला टी20 कप्तान...

By: Ankush Upadhayay | Published: June 4, 2026 12:09:53 PM IST

कौन बनेगा भारत का अगला टी20 कप्तान.
कौन बनेगा भारत का अगला टी20 कप्तान.


Team India Next Captain: भारत के टी20 टीम के कप्तान को लेकर खूब चर्चाएं चल रही हैं. सूर्यकुमार यादव को खराब फॉर्म के कारण कप्तानी से हटा दिया गया है. वह पिछले लंबे समय से क्रिकेट के मैदान पर जूझते दिखाई दे रहा हैं. ऐसे में बड़ा सवाल है कि सूर्यकुमार यादव के बाद भारत का अगला टी20 कप्तान कौन है. मौजूदा भारतीय टीम में कप्तानी के कई दावेदार हैं, लेकिन अभी किसी एक के नाम पर मुहर नहीं लगी है. रिपोर्ट्स की मानें, तो बीसीसीआई की सिलेक्शन कमेटी श्रेयस अय्यर (Shreyas Iyer) को टी20 टीम का अगला कप्तान बनाने वाली है, जबकि तिलक वर्मा को उप-कप्तान बनाया जाएगा.

श्रेयस अय्यर मौजूदा भारतीय टी20 टीम का हिस्सा भी नहीं है. अय्यर ने आखिरी बार साल 2023 में भारत के लिए टी20 इंटरनेशनल मैच खेला था. हालांकि श्रेयस अय्यर ने पिछले कुछ सालों में आईपीएल में शानदार कप्तानी की है. साथ ही अपने बल्ले से भी कमाल किया है. ऐसे में श्रेयस अय्यर भारतीय टीम की कप्तानी के रेस में सबसे आगे हैं.

You Might Be Interested In

BCCI की मीटिंग में होगा फैसला

दैनिक जागरण की रिपोर्ट के अनुसार, श्रेयस अय्यर आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ टी20 इंटरनेशनल सीरीज के लिए भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान बनने जा रहे हैं. भारत को टी20 वर्ल्ड कप जिताने वाले कप्तान सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) को कप्तानी से हटा दिया जाएगा. गुरुवार को बीसीसीआई की ऑनलाइन मीटिंग के दौरान उन्हें यह जानकारी दे दी जाएगी. रिपोर्ट की मानें, तो श्रेयस अय्यर को कप्तान बनाने का फैसला लिया जा चुका है. बीसीसीआई की मीटिंग में इसकी पुष्टि की जाएगी.

गंभीर-अगरकर की अलग-अलग सोच

मीडिया रिपोर्ट्स की मानें, तो टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर और चीफ सिलेक्टर अजीत अगरकर अलग-अलग खिलाड़ियों को कप्तान बनाना चाहते हैं. गौतम गंभीर (Gautam Gambhir) चाहते हैं कि सूर्यकुमार यादव के बाद संजू सैमसन को कप्तान बनाया जाए, जबकि अजीत अगरकर श्रेयस अय्यर को यह जिम्मेदारी देना चाहते हैं. संजू सैमसन ने भारत को टी20 वर्ल्ड कप 2026 जिताने में अहम भूमिका निभाई थी. हालांकि अजीत अगरकर का मानना है कि संजू सैमसन का प्रदर्शन लगातार अच्छा नहीं रहा है. 

श्रेयस अय्यर कैसे बने सबसे बड़े दावेदार?

भारत के स्टार बल्लेबाज श्रेयस अय्यर लंबे समय से टी20 टीम से बाहर चल रहे हैं. हालांकि पिछले कुछ सालों में उन्होंने अपने टी20 खेल में काफी सुधार किया है. साल 2024 में अय्यर की कप्तानी में कोलकाता नाइट राइडर्स ने ट्रॉफी उठाई. इसके बाद 2025 में अय्यर की कप्तानी में पंजाब किंग्स ने कई सालों बाद फाइनल के लिए क्वालीफाई किया. इसके बाद साल 2026 में भी पंजाब किंग्स ने धमाकेदार शुरुआत की, लेकिन बाद में निराशाजनक प्रदर्शन रहा. हालांकि कप्तान श्रेयस अय्यर के प्रदर्शन में गिरावट नहीं आई. अय्यर ने IPL 2026 में 14 मैचों में 55.33 की औसत और 168.81 के स्ट्राइक रेट से 498 रन बनाए.

Tags: Shreyas IyerSURYAKUMAR YADAV
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

क्या आपने कभी सुने हैं इन अजीब नामों वाले आम?

June 4, 2026

सान्या मल्होत्रा का बिकिनी लुक

June 3, 2026

गर्मी में energy देंगे सत्तू से बने हुए ये Food...

June 3, 2026

सेहत के लिए नुकसानदायक है ज्यादा पानी

June 3, 2026

बॉलीवुड एक्ट्रेसेस, जिन्होंने साउथ फिल्मों में किया काम

June 3, 2026

राम चरण की 5 दमदार फिल्में

June 3, 2026
न संजू, न ईशान किशन… SKY के बाद ये खिलाड़ी बनेगा कप्तान, 3 साल पहले खेला था आखिरी T20I मैच

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

न संजू, न ईशान किशन… SKY के बाद ये खिलाड़ी बनेगा कप्तान, 3 साल पहले खेला था आखिरी T20I मैच
न संजू, न ईशान किशन… SKY के बाद ये खिलाड़ी बनेगा कप्तान, 3 साल पहले खेला था आखिरी T20I मैच
न संजू, न ईशान किशन… SKY के बाद ये खिलाड़ी बनेगा कप्तान, 3 साल पहले खेला था आखिरी T20I मैच
न संजू, न ईशान किशन… SKY के बाद ये खिलाड़ी बनेगा कप्तान, 3 साल पहले खेला था आखिरी T20I मैच