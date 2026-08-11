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Shreyanka Patil Dance Video: मैदान के बाहर मचाया गदर! ‘बबली बदमाश’ पर श्रेयंका ने ऐसे लचकाई कमर कि बढ़ा दिया इंटरनेट का पारा!

Shreyanka Patil Viral Dance Video: मैदान पर फिरकी से गदर मचाने वाली श्रेयंका पाटिल 'बबली बदमाश' गाने पर थिरकती नजर आईं. स्टार क्रिकेटर के इस कातिलाना डांस वीडियो ने इंटरनेट का पारा बढ़ा दिया है.

By: Shivani Singh | Published: August 11, 2026 8:40:33 PM IST

मैदान पर फिरकी से गदर मचाने वाली श्रेयंका पाटिल 'बबली बदमाश' गाने पर थिरकती नजर आईं.
मैदान पर फिरकी से गदर मचाने वाली श्रेयंका पाटिल 'बबली बदमाश' गाने पर थिरकती नजर आईं.


क्रिकेट के मैदान पर श्रेयंका पाटिल के हाथ में जब गेंद आती है, तो उनका पूरा ध्यान सिर्फ विकेट पर होता है. बल्लेबाज़ों को अपनी फिरकी में फंसाने वाली श्रेयंका मैदान पर जितनी गंभीर और आक्रामक नजर आती हैं, कैमरे के सामने उनका अंदाज उतना ही दिलकश और बिंदास हो जाता है. हाल ही में उनका एक डांस वीडियो सोशल मीडिया पर काफी धमाल मचा रहा है, जिसमें वह बॉलीवुड के मशहूर गाने ‘बबली बदमाश है’ पर अपनी अदाओं और डांस मूव्स से जलवा बिखेरती नजर आ रही हैं.

गाने की धुन शुरू होते ही 24 साल की श्रेयंका का अंदाज पूरी तरह बदल जाता है. चेहरे पर आत्मविश्वास, एक्सप्रेशंस में शरारत और डांस मूव्स में बेफिक्री… कैमरे के सामने वह किसी प्रोफेशनल परफॉर्मर की तरह बेहद सहज दिखाई देती हैं. मैदान पर विकेटों के लिए जूझने वाली यह क्रिकेटर यहां अपने ग्लैमरस अंदाज से फैंस का ध्यान अपनी ओर खींच रही हैं.

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‘बबली बदमाश’ पर श्रेयंका की अदाओं का जादू

श्रेयंका जिस गाने पर थिरक रही हैं, वह 2013 में आई फिल्म ‘शूटआउट एट वडाला’ का मशहूर गाना ‘बबली बदमाश है’ है. सुनिधि चौहान की आवाज और अनु मलिक के संगीत से सजे इस गाने के ओरिजिनल ट्रैक में प्रियंका चोपड़ा का ग्लैमरस अंदाज देखने को मिला था.

अब इसी गाने पर श्रेयंका का यह डांस वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है. उनकी चाल, एक्सप्रेशंस और कैमरे के सामने उनके गजब के कॉन्फिडेंस ने इस रील को खास बना दिया है. मैदान पर गेंद से बल्लेबाजों को परेशान करने वाली श्रेयंका यहां अपनी अदाओं से फैंस का मनोरंजन करती नजर आ रही हैं.

इंस्टाग्राम पर इस वीडियो को शेयर करते हुए श्रेयंका ने कैप्शन दिया: “Just being a badmash” (यानी “बस थोड़ी बदमाशी कर रही हूं”).

मैदान पर सख्त, कैमरे के सामने बेहद दिलकश

श्रेयंका पाटिल के ये दो अलग-अलग रूप ही उन्हें सबसे खास बनाते हैं. मैदान पर वह एक बेहद प्रतिस्पर्धी खिलाड़ी हैं; हाथ में गेंद आते ही उनके चेहरे पर गंभीरता आ जाती है और नजरें सिर्फ अगले विकेट पर टिकी होती हैं.

वहीं, मैदान के बाहर वही श्रेयंका काफी ग्लैमरस और मस्ती भरे अंदाज में दिखाई देती हैं. क्रिकेट किट की जगह कैजुअल लुक और बल्ले-गेंद की जगह म्यूजिक और कैमरा… यहीं से शुरू होती है उनकी बेफिक्र मस्ती.

विकेट लेने वाली उंगलियां अब डांस के इशारे कर रही हैं

श्रेयंका अपनी ऑफ-स्पिन गेंदबाजी के लिए जानी जाती हैं. मैदान पर उनकी उंगलियां गेंद को घुमाकर बल्लेबाजों के लिए मुश्किलें खड़ी करती हैं, और विकेट लेने के बाद उनका जश्न भी अक्सर चर्चा में रहता है.

लेकिन इस वीडियो में वही उंगलियां गेंद को स्पिन कराने के बजाय डांस के इशारे करती दिख रही हैं. जिस हाथ से वह मैदान पर विकेट चटकाने की योजना बनाती हैं, वही हाथ अब कैमरे के सामने अपने डांस मूव्स से महफिल लूट रहा है.

Tags: shreyanka patilviral video
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