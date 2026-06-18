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चलना भी हुआ मुश्किल, स्ट्रेचर पर मैदान से बाहर गई भारतीय स्टार, टी20 वर्ल्ड कप में भारत को झटका!

Shreyanka Patil Injury: भारतीय महिला टीम की स्टार खिलाड़ी श्रेयंका पाटिल को नीदरलैंड्स के खिलाफ मैच में चोट लग गई. फील्डिंग के दौरान श्रेयंका के टखने में मोच आई, जिसकी वजह से वह मैदान पर गिर गईं. इसके बाद स्ट्रेचर से उन्हें बाहर ले जाया गया.

By: Ankush Upadhayay | Last Updated: June 18, 2026 12:15:22 PM IST

भारतीय महिला ऑलराउंडर श्रेयंका पाटिल को लगी चोट.
भारतीय महिला ऑलराउंडर श्रेयंका पाटिल को लगी चोट.


Shreyanka Patil Injury: महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 के बीच भारतीय टीम को बड़ा झटका लगा है. बुधवार (17 जून) को लीड्स के हेडिंग्ले में नीदरलैंड के खिलाफ खेले गए मैच में भारत की स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर श्रेयंका पाटिल चोटिल हो गईं. फील्डिंग करने के दौरान श्रेयंका पाटिल को दाहिने टखने में चोट लगी. इसके बाद तुरंत मैदान पर स्ट्रेचर लाया गया, जिसके बाद श्रेयंका पाटिल को मैदान से बाहर ले जाया गया.

यह घटना नीदरलैंड्स की पारी के दौरान छठे ओवर में हुई, जबकि श्रेयंका पाटिल ने मिड-ऑन की ओर गेंद को फील्ड कर रही थीं. इसी दौरान उनके दाहिने टखने में मोच आ गई, जिसके कारण वह मैदान पर ही गिर गईं. यह देखते ही मैदान पर मौजूद साथी खिलाड़ी तुरंत मदद के लिए श्रेयंका पाटिल के पास पहुंची.

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श्रेयंका पाटिल को लगी बुरी चोट

श्रेयंका पाटिल को चोट लगने के बाद टीम इंडिया की मेडिकल टीम तुरंत मैदान पर पहुंची. इसके बाद मेडिकल स्टाफ ने श्रेयंका की जांच की, जिसके बाद उन्हें स्ट्रेचर पर बाहर ले जाया गया. इसका वीडियो भी सामने आया है, जिसमें साफ तौर पर श्रेयंका पाटिल चोट की वजह से दर्द में दिखाई दे रही हैं. अगर श्रेयंका की चोट गंभीर होती है, तो यह भारतीय टीम के लिए बड़ा झटका होगा, क्योंकि वह टीम की अहम खिलाड़ी हैं.

वीडियो में देखा जा सकता है कि श्रेयंका चोट की वजह से काफी दर्द में हैं, जिसके चलते वह अपने चोटिल टखने पर बिल्कुल वजन भी नहीं डाल पा रही थीं. हालांकि अभी तक उनकी चोट को लेकर पूरी जानकारी सामने नहीं आई है. बता दें कि श्रेयंका पाटिल का इंजरी से पुराना नाता रहा है. इंजरी की वजह से ही श्रेयंका कई महीनों तक क्रिकेट से दूर रही थीं. इससे पहले जुलाई 2024 में श्रीलंका में खेले गए विमेंस टी20 एशिया कप के दौरान श्रेयंका की उंगली में फ्रैक्चर हो गया था.

श्रेयंका पाटिल के चोटों का इतिहास

भारतीय स्टार खिलाड़ी श्रेयंका पाटिल का चोटों का लंबा इतिहास रहा है. यूएई में विमेंस टी20 वर्ल्ड कप में खेलने के बाद श्रेयंका को दोनों पैरों की शिन (पिंडली की हड्डी) में दिक्कत हुई थी. इसके अलावा फील्डिंग के दौरान उनके बाएं अंगूठे में फ्रैक्चर हो गया था. फिर उन्होंने वेस्टइंडीज में विमेंस सीपीएल 2025 में वापसी की. इसी साल की शुरुआत में विमेंस प्रीमियर लीग 2026 में श्रेयंका रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) टीम का हिस्सा थीं और उन्होंने खिताब जीता था.

कैसा रहा भारत-नीदरलैंड्स का मैच?

मैच की बात करें, तो भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 209 रन बनाए थे. भारत की ओर से स्मृति मंधाना ने सबसे ज्यादा रन बनाए थे. उन्होंने 47 गेंद पर 1 छक्के और 11 चौके की मदद से कुल 74 रन बनाए. इसके अलावा शेफाली वर्मा (Shafali Verma) ने 55 रन, जेमिमा रोड्रिग्स ने 19 रन और ऋचा घोष ने 20 रनों की पारी खेली. इसके दम पर भारत ने नीदरलैंड्स को 210 रनों का टारगेट दिया. इसके जवाब में उतरी नीदरलैंड्स की टीम 17.3 ओवर में 114 पर ही ढेर हो गई. भारतीय स्पिनर श्री चरणी ने 4 ओवर में 19 रन देकर 4 विकेट लिए. उनके अलावा शेफाली वर्मा ने 3 विकेट, नंदिनी शर्मा ने 2 विकेट और दीप्ति शर्मा ने 1 विकेट लिया. इसके दम पर भारत ने नीदरलैंड्स को 95 रनों से हराया.

Tags: Womens T20 World Cup 2026
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