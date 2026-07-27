छोटा कद, बड़ा कमाल! दुनिया के 5 सबसे कम हाइट वाले क्रिकेटर, जिन्होंने विश्व क्रिकेट में रचा इतिहास

क्रिकेट में अक्सर माना जाता है कि लंबा कद खिलाड़ियों को अतिरिक्त फायदा देता है. तेज गेंदबाजों को अधिक उछाल मिलती है, जबकि बल्लेबाज भी लंबे कद का लाभ उठा सकते हैं. हालांकि, दुनिया के कई दिग्गज क्रिकेटरों ने इस सोच को गलत साबित किया. उन्होंने अपने छोटे कद के बावजूद शानदार प्रदर्शन किया और विश्व क्रिकेट में अपनी अलग पहचान बनाई. आज भी उनके रिकॉर्ड और उपलब्धियां लाखों युवा खिलाड़ियों के दिल में बसे हुए हैं.

सचिन तेंदुलकर बने सबसे बड़ी प्रेरणा

भारत के महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर की लंबाई लगभग 5 फीट 5 इंच (165 सेंटीमीटर) है, लेकिन उनके रिकॉर्ड आज भी दुनिया के लिए मिसाल हैं. उन्होंने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 100 शतक और 34 हजार से अधिक रन बनाकर कई ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल कीं.

मुशफिकुर रहीम

वहीं, बांग्लादेश के अनुभवी विकेटकीपर-बल्लेबाज मुशफिकुर रहीम ने 5 फीट 3 इंच (160 सेंटीमीटर) की हाइट के बावजूद हजारों अंतरराष्ट्रीय रन बनाकर खुद को महान खिलाड़ियों की लिस्ट में शामिल किया. कई बार उन्होंने अकेले के दम पर बांग्लादेश की टीम को जीत दिलाई.

टिच कॉर्नफोर्ड

इस लिस्ट में सबसे पहले इंग्लैंड के पूर्व विकेटकीपर टिच कॉर्नफोर्ड का नाम आता है. उनकी लंबाई केवल 5 फीट (152 सेंटीमीटर) थी, फिर भी उन्होंने इंग्लैंड के लिए टेस्ट क्रिकेट खेला. इससे पहले घरेलू टीम ससेक्स काउंटी क्रिकेट क्लब के लिए उन्होंने (1921-1947) तक खेला. इस लिस्ट में सबसे पहले इंग्लैंड के पूर्व विकेटकीपर टिच कॉर्नफोर्ड का नाम आता है. उनकी लंबाई केवल 5 फीट (152 सेंटीमीटर) थी, फिर भी उन्होंने इंग्लैंड के लिए टेस्ट क्रिकेट खेला. इससे पहले घरेलू टीम ससेक्स काउंटी क्रिकेट क्लब के लिए उन्होंने (1921-1947) तक खेला.

टेम्बा बावुमा ने रचा था इतिहास

दक्षिण अफ्रीका के कप्तान टेम्बा बावुमा की लंबाई करीब 5 फीट 4 इंच (163 सेंटीमीटर) है. उन्होंने अपने शानदार प्रदर्शन से यह साबित किया कि कद कभी भी सफलता की राह में बाधा नहीं बनता. बावुमा दक्षिण अफ्रीका के लिए टेस्ट शतक लगाने वाले पहले अश्वेत अफ्रीकी बल्लेबाज बने. इसके अलावा, उनकी कप्तानी में दक्षिण अफ्रीका ने पहली बार आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का खिताब जीतकर नया इतिहास रच दिया.

क्रूगर वैन वाइक

इसके बाद क्रूगर वैन वाइक, जिनकी लंबाई 5 फीट 2 इंच (157 सेंटीमीटर) थी, न्यूजीलैंड की ओर से अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेले. क्रूगर शानदार बल्लेबाजी करने के लिए जाने जाते थे. हालांकि, पुराने क्रिकेटर होने के कारण उन्हें बहुत अधिक पहचान नहीं मिल सकी.