विराट कोहली नहीं! ये है दुनिया का सबसे महान बल्लेबाज, शोएब अख्तर ने बताया नाम

विराट कोहली को क्रिकेट के सबसे महान बल्लेबाजों में गिना जाता है. कई पूर्व क्रिकेटर और स्पेशलिस्ट उन्हें इस खेल के इतिहास के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों में शामिल कर चुके हैं. हालांकि, पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर की पसंद अलग है. उन्होंने विराट कोहली के बजाय भारतीय क्रिकेट के महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर को अब तक का सबसे महान बल्लेबाज बताया है. अख्तर का मानना है कि तेंदुलकर ने अपने दौर के साथ-साथ क्रिकेट के इतिहास में भी अपनी अलग पहचान बनाई है.

शोएब अख्तर ने यह बात पाकिस्तान के टीवी शो ‘हंसना मना है’ में कही. उन्होंने अपने करियर के दौरान कई महान खिलाड़ियों को खेलते हुए देखा था. अख्तर ने इमरान खान, वसीम अकरम, मार्टिन क्रो और रिकी पोंटिंग जैसे दिग्गजों का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि वह विव रिचर्ड्स को खेलते हुए नहीं देख पाए, लेकिन जिन महान खिलाड़ियों को उन्होंने देखा, उनमें सचिन तेंदुलकर सबसे ऊपर हैं. अख्तर ने साफ शब्दों में कहा कि सचिन ही उनके लिए क्रिकेट के सबसे महान बल्लेबाज हैं.

सचिन से कई बार हुआ आमना-सामना

शोएब अख्तर और सचिन तेंदुलकर के बीच मैदान पर कई यादगार मुकाबले देखने को मिले. अख्तर ने अपने अंतरराष्ट्रीय करियर में भारत के खिलाफ 10 टेस्ट और 28 वनडे मैच खेले. इस दौरान सचिन और अख्तर की टक्कर क्रिकेट फैंस के लिए हमेशा खास रही. पाकिस्तान के इस तेज गेंदबाज ने विराट कोहली के खिलाफ भी 2010 में एक वनडे मैच खेला था. हालांकि, सचिन के खिलाफ उनके मुकाबले आज भी ज्यादा याद किए जाते हैं.

ऐसा रहा शोएब अख्तर का करियर

शोएब अख्तर ने 1997 से 2011 तक पाकिस्तान के लिए अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेला. उन्होंने 178 टेस्ट, 247 वनडे और 21 टी20 अंतरराष्ट्रीय विकेट लिए. वह 1999 विश्व कप में उपविजेता रही पाकिस्तान टीम का हिस्सा थे. इसके अलावा उन्होंने 2003 और 2011 विश्व कप में भी पाकिस्तान का प्रतिनिधित्व किया. क्रिकेट से संन्यास लेने के वर्षों बाद भी अख्तर के बयान चर्चा में रहते हैं. सचिन को महानतम बल्लेबाज बताकर उन्होंने विराट और सचिन के बीच चल रही बहस को फिर से दिलचस्प बना दिया है.