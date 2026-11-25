Shoaib Akhtar Rubab Khan Love Story: पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर शोएब अख्तर अपने दौर में बेहद आक्रामक गेंदबाजी के लिए जाने जाते थे. तेज गेंदबाज की टीम इंडिया के खिलाफ आक्रामकता जग जाहिर थी. क्या वो निजी जीवन में भी आक्रामक हैं और पत्नी और बच्चों पर नियंत्रण रखते हैं. एक सवाल के जवाब में शोएब अख्तर का कहना है कि उनकी पत्नी रुबाब खान बेहद शांत मिजाज की महिला हैं. यहां तक कि शोएब अख्तर ने कभी भी अपनी पत्नी पर हिजाब (पर्दा) रखने का दबाव तक नहीं बनाया है. बावजूद इसके रुबाब खान पर्दा करती हैं. इस स्टोरी में हम आपको बताएंगे कि रुबाब खान के बारे में पूरी जानकारी.

रुबाब खान को शोएब अख्तर की पत्नी के रूप में जाना जाता है. उनके पति पाकिस्तान के एक मशहूर क्रिकेटर हैं, जिन्हें फैन्स ‘रावलपिंडी एक्सप्रेस’ के नाम से जानते हैं. जहां शोएब अख्तर को गेंदबाजी में आक्रामकता के लिए जाना जाता है तो उनकी पत्नी रुबाब का जीवन काफी अलग है. वह एक निजी पारिवारिक जीवन जीना पसंद करती हैं. वो शायद ही कभी पब्लिक इंटरव्यू देती हैं. उनके पति शोएब अख्तर भी कई बार उनकी प्राइवेसी (निजी जीवन) का सम्मान करने की बात कह चुके हैं. शोएब अख्तर ने अपनी पत्नी रुबाब खान को लेकर कुछ साल पहले कह चुके हैं कि उनकी बेगम हिजाब पहनती हैं. यह उनकी खुद की मर्जी है. उनका यह भी कहना है कि बाहर कहीं जाने पर जब लोग तस्वीरें खींचने लगते हैं, तो वो बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल महसूस करती हैं.

परिवार में कौन-कौन?

शोएब अख्तर और रुबाब खान की शादी एक दशक पहले जून, 2014 में हुई थी. फिलहाल उनके तीन बच्चे हैं. दोनों की कहानी पाकिस्तान के हरिपुर से शुरू होती है. बाद में यह क्रिकेट के सबसे जाने-माने तेज़ गेंदबाज़ों में से एक से जुड़ गई.

रुबाब खान के बारे में कुछ खास बातें

पूरा नाम : रुबाब खान

अन्य नाम : रबाब खान

राष्ट्रीयता : पाकिस्तानी

गृह नगर : हरिपुर, खैबर पख्तूनख्वा, पाकिस्तान

पिता का नाम : मुश्ताक खान तनोली

शिक्षा : इंटरमीडिएट (12वीं) तक की पढ़ाई

शिक्षा बोर्ड : BISE एबटाबाद

वैवाहिक स्थिति : विवाहित

पति : शोएब अख्तर

शादी का वर्ष : 2014

बच्चे : तीन

बेटे : मुहम्मद मीकाईल अली और मुहम्मद मुजद्दिद अली

बेटी : नूरेह अली अख्तर

रुबाब खान कौन हैं?

रुबाब खान शोएब अख्तर की पत्नी हैं. शोएब अख्तर ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पाकिस्तान का प्रतिनिधित्व किया है. अपनी तेज़ गेंदबाज़ी के कारण वे दुनिया भर में मशहूर हुए. वो 2014 में लोगों की नज़र में आईं, जब उनकी शादी की खबर तेज़ी से फैली. इसके बाद कई क्रिकेट फैन्स उनके बारे में जानने के लिए उत्सुक हो गए. बावजूद इसके बहुत कम ही इंटरव्यू में वह नज़र आती हैं. उनके बारे में ज़्यादातर विश्वसनीय जानकारी अख़बारों की रिपोर्ट और उनके पति के सार्वजनिक बयानों से मिलती है. कुल मिलाकर उनका निजी जीवन काफ़ी हद तक प्राइवेट ही रहता है.

शुरुआती जीवन और पारिवारिक पृष्ठभूमि

रुबाब खान पाकिस्तान के हरिपुर से हैं. हरिपुर दरअसल, खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में स्थित है. उनके पिता मुश्ताक खान तनोली हैं. अखबारों की रिपोर्ट के अनुसार, वे एक व्यवसायी हैं. जून 2014 में शादी की खबर सामने आने के बाद क्रिकेट प्रेमियों के बीच इस परिवार की चर्चा हुई. उस समय की रिपोर्टों में उनके भाई-बहनों का जिक्र मिलता है. बताया गया कि उनके तीन बड़े भाई और एक छोटी बहन हैं. उनके बचपन के बारे में बहुत कम जानकारी सार्वजनिक है.

शिक्षा

2014 में उनकी शिक्षा-दीक्षा के बारे में कुछ चर्चा हुई थी. ‘द एक्सप्रेस ट्रिब्यून’ की रिपोर्ट के अनुसार, उन्होंने इंटरमीडिएट की परीक्षाएं दी थीं. ये परीक्षाएं ‘बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन, एबटाबाद द्वारा आयोजित की गई थीं. इससे यह पुष्टि होती है कि उन्होंने इंटरमीडिएट स्तर तक की पढ़ाई की है. उनके पास कोई यूनिवर्सिटी डिग्री है या नहीं? इस बारे में कोई पुख्ता सार्वजनिक जानकारी नहीं है. उनकी आगे की पढ़ाई के बारे में भी कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है.

रुबाब खान और शोएब अख्तर की मुलाकात कैसे हुई?

सोशल मीडिया पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार, दोनों परिवारों की मुलाकात 2013 में हज के दौरान हुई थी. इसी पारिवारिक जान-पहचान के बाद शादी की बातचीत शुरू हुई. बाद में शोएब अख्तर ने इस बारे में बात की. वर्ष 2023 में हाफिज अहमद के साथ एक पॉडकास्ट साक्षात्कार के दौरान उन्होंने अपने रिश्ते के बारे में बताया. उन्होंने बताया कि इसमें उनकी मां की अहम भूमिका थी. उनकी मां चाहती थीं कि वो रुबाब से शादी करें. उन्होंने अपनी मां की इच्छा का सम्मान किया.

जून 2014 में हुई थी शोएब-रुबाब की शादी

इसके बाद दोनों परिवार शादी के लिए राजी हो गए और अगले साल उनकी शादी हो गई. दोनों ने जून 2014 में शादी की. यह समारोह हरिपुर में आयोजित किया गया था, जिसमें केवल परिवार के करीबी लोग शामिल हुए. उस समय की रिपोर्टों के अनुसार, यह एक निजी निकाह समारोह था, जिसमें केवल करीबी रिश्तेदार मौजूद थे.