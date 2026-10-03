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‘मेरी मां ने मना किया है…’ शोएब अख्तर ने PCB में शामिल होने से इंकार किया, कहा- पाकिस्तान की राजनीति…

शोएब अख्तर ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में शामिल होने की खबरों को खारिज कर दिया है. पूर्व तेज गेंदबाज ने कहा कि उनकी मां ने उन्हें पाकिस्तान की राजनीति और पीसीबी से दूर रहने की सलाह दी है और वह इसी पर कायम रहेंगे. अख्तर ने चीफ सेलेक्टर बनने की पेशकश से भी इनकार किया.

By: Satyam Sengar | Published: October 3, 2026 6:00:39 PM IST

शोएब अख्तर ने पीसीबी ज्वाइन करने से मना किया.
शोएब अख्तर ने पीसीबी ज्वाइन करने से मना किया.


पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर ने उन खबरों को खारिज कर दिया है, जिनमें दावा किया जा रहा था कि वह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) में कोई बड़ी जिम्मेदारी संभाल सकते हैं. हाल ही में ऐसी चर्चा थी कि अख्तर को पाकिस्तान का चीफ सेलेक्टर बनाया जा सकता है. पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अलग-अलग फॉर्मेट में खराब प्रदर्शन के बाद पीसीबी में बड़े बदलाव की अटकलें भी लगाई जा रही हैं.

शोएब अख्तर ने पीटीवी स्पोर्ट्स से बातचीत के दौरान इन खबरों पर अपनी स्थिति साफ की, “ऐसा कुछ नहीं है और जो कुछ कहा जा रहा है, वह सिर्फ अटकलें हैं. मेरी मां ने मुझे पाकिस्तान की राजनीति और पीसीबी से दूर रहने के लिए कहा है और मैं उनकी इस सलाह पर कायम रहूंगा.” अख्तर के इस बयान के बाद उनके पीसीबी से जुड़ने की चर्चाओं पर फिलहाल विराम लग गया है.

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चीफ सेलेक्टर बनने की खबरों पर अख्तर ने क्या कहा?
पूर्व पाकिस्तानी तेज गेंदबाज ने यह भी साफ किया कि उन्हें चीफ सेलेक्टर के पद की पेशकश नहीं की गई है. हालांकि, उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट की सेवा करने की इच्छा जरूर जताई; “मैं पाकिस्तान क्रिकेट की सेवा करना चाहूंगा, लेकिन मुझे लगता है कि मैं इसे कई दूसरे तरीकों से कर सकता हूं.” अख्तर ने यह भी नहीं बताया कि उनकी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी से मुलाकात हुई है या नहीं.

मोहसिन नकवी से मुलाकात की भी थी चर्चा
शोएब अख्तर लंबे समय से पाकिस्तान क्रिकेट और पीसीबी के कामकाज को लेकर खुलकर अपनी राय रखते रहे हैं. हालांकि, पिछले कुछ समय में उनकी आलोचना का अंदाज थोड़ा नरम हुआ था, जिसके बाद उनके बोर्ड में शामिल होने की चर्चा तेज हो गई थी. इससे पहले आई रिपोर्टों में दावा किया गया था कि इस्लामाबाद में रहने वाले अख्तर ने पिछले सप्ताह मोहसिन नकवी से मुलाकात की थी. दोनों के बीच पाकिस्तान क्रिकेट और राष्ट्रीय टीमों की योजनाओं को लेकर बातचीत होने की बात कही गई थी. रिपोर्टों में यह भी कहा गया था कि अख्तर के बड़े भाई के निधन के बाद नकवी ने उनसे संपर्क किया था, जिससे दोनों के रिश्तों में सुधार आया था.

Tags: home-hero-pos-5Shoaib Akhtar
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