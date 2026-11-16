टीम इंडिया के जश्न से चिढ़े शोएब अख्तर? पाकिस्तान को भारत से बताया बेहतर टीम, सचिन-सहवाग का नाम लेकर दी नसीहत

Shoaib Akhtar Viral Statement: ACC मेंस अंडर-19 एशिया कप में भारतीय टीम ने पाकिस्तान को हराकर आक्रामक जश्न मनाया था. भारतीय टीम के आक्रामक जश्न को लेकर क्रिकेट जगत में बहस छिड़ी हुई है. खासकर पाकिस्तान के पूर्व खिलाड़ियों को भारतीय अंडर-19 टीम के जश्न से मिर्ची लगी है. अब पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर का भी इस पर बयान आया है. उन्होंने टीम इंडिया के सेलिब्रेशन को लेकर कहा कि खिलाड़ियों को मैदान पर अपनी आक्रामकता दिखाने का पूरा अधिकार है, लेकिन खेल के दौरान मूल्यों और आपसी सम्मान का भी ख्याल रखना चाहिए. हालांकि शोएब अख्तर ने टीम इंडिया की तारीफ भी की. उन्होंने भारतीय टीम के जज्बे और आक्रामकता की तारीफ की और कहा कि उन्हें यह अंदाज पसंद आया. मगर टीम इंडिया के सेलिब्रेशन पर शोएब अख्तर ने नाराजगी जाहिर की.

सचिन-सहवाग का दिया उदाहरण

शोएब अख्तर ने टीम इंडिया के जश्न पर बात करते हुए भारतीय दिग्गज सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग और सौरव गांगुली का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि भारत के इन दिग्गज खिलाड़ियों के साथ मैदान पर कड़ी प्रतिद्वंद्विता रही, लेकिन कभी एक-दूसरे के प्रति सम्मान कम नहीं हुआ. अख्तर ने कहा, ‘हमें सिर्फ क्रिकेट नहीं खेलना है, बल्कि मूल्यों के साथ भी आगे बढ़ना है. आज भी मैं सचिन तेंदुलकर के बारे में अच्छी बातें कहता हूं. मुझे अब भी लगता है कि वह दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज हैं. वीरेंद्र सहवाग और सौरव गांगुली के साथ भी हमारी अच्छी दोस्ती है. हमने कभी एक-दूसरे के खिलाफ इस तरह प्रतिक्रिया नहीं दी.’

पाकिस्तान को बताया भारत से बेहतर टीम

अंडर-19 एशिया कप के फाइनल में पाकिस्तान को रोमांचक मुकाबले में भारत से हार का सामना करना पड़ा. इसके बावजूद शोएब अख्तर ने इस पूरे टूर्नामेंट में पाकिस्तान को भारत से बेहतर टीम बताया है. उनका कहना है कि पाकिस्तान के खिलाड़ी फाइनल के मैच में दबाव नहीं झेल पाए. वहीं, भारतीय टीम ने मुश्किल स्थिति में भी धैर्य बनाए रखा और जीत हासिल की. शोएब अख्तर ने आगे कहा, ‘मेरा भारतीय अंडर-19 खिलाड़ियों से कहना है कि आक्रामकता दिखाते रहिए. मुझे यह पसंद आया. लेकिन पाकिस्तान पूरे टूर्नामेंट में कहीं बेहतर टीम थी. किसी तरह वे दबाव नहीं संभाल पाए. अहम मौकों पर दबाव से निपटना भारत को अच्छी तरह आता है.’

भारत ने पाकिस्तान को धोया

अंडर-19 एशिया कप 2026 के फाइनल मुकाबले में पाकिस्तान ने भारत के सामने 337 रनों का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया था. पाकिस्तान की ओर से उस्मान खान (107), अब्दुल कादिर (80) और कप्तान फरहान यूसुफ (63) ने शानदार पारियां खेलीं. इसके जवाब में उतरी भारतीय टीम ने आखिरी गेंद पर चौका लगाकर मैच अपने नाम किया. भारत की ओर से सलामी बल्लेबाज आर्यवीर सहवाग ने 58 और कप्तान लक्ष्य राजेश रायचंदानी ने 80 रनों की पारी खेली. उनके अलावा मोहित उल्वा ने 26 गेंद पर 49 रन बनाए, जबकि मनाल चौहान ने 32 गेंद पर 47 रनों की पारी खेली. इसके दम पर भारत ने 1 विकेट से रोमांचक जीत दर्ज की.