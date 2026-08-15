Home > खेल > इमरान खान होते, तो 400 विकेट… शोएब अख्तर का सालों बाद छलका दर्द, बताया किसकी वजह से टूटा सपना?

इमरान खान होते, तो 400 विकेट… शोएब अख्तर का सालों बाद छलका दर्द, बताया किसकी वजह से टूटा सपना?

Shoaib Akhtar Statement: पाकिस्तान के पूर्व कप्तान शोएब अख्तर का कहना है कि अगर वो इमरान खान की कप्तानी में खेलते, तो 400 टेस्ट विकेट ले सकते थे. अख्तर ने 46 टेस्ट मैचों में कुल 178 विकेट हासिल किए थे.

By: Ankush Upadhayay | Published: August 15, 2026 11:36:09 AM IST

शोएब अख्तर ने इमरान खान को लेकर दिया बड़ा बयान.
शोएब अख्तर ने इमरान खान को लेकर दिया बड़ा बयान.


Shoaib Akhtar Statement: पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर (Shoaib Akhtar) ने हाल ही में एक इंटरव्यू में बड़ा बयान दिया है. शोएब अख्तर का कहना है कि अगर उन्हें अपने करियर के शुरुआती दौर में खेलने का अवसर मिलता है, तो वह टेस्ट क्रिकेट में 400 विकेट का आंकड़ा आसानी से पार कर सकते थे. शोएब अख्तर का मानना है कि इमरान खान की आक्रामक कप्तानी में उनका खेल अलग ही लेवल पर जा सकता था, जिससे वे टेस्ट क्रिकेट में बड़ा कीर्तिमान हासिल कर सकते थे. शोएब अख्तर ने टेस्ट क्रिकेट में पाकिस्तान के लिए 46 मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने कुल 178 विकेट हासिल किए.

शोएब अख्तर को किसने रोका?

जियो टीवी के एक कार्यक्रम में शोएब अख्तर ने कहा कि उन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट 400 से ज्यादा विकेट लिए हैं. उन्होंने कहा, ‘अगर मैंने इमरान खान (Imran Khan) की आक्रामक कप्तानी में पहले खेला होता, तो मैं उनसे बहुत कुछ सीखता और टेस्ट क्रिकेट में 400 विकेट ले चुका होता.’ बता दें शोएब अख्तर अपने दौर में दुनिया के सबसे खतरनाक तेज गेंदबाजों में गिने जाते थे. उन्होंने साल 2011 विश्व कप के दौरान इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कह दिया था. जब शोएब अख्तर ने संन्यास लिया, तो पाकिस्तान की कप्तानी शाहिद अफरीदी के हाथों में थी. उस समय शोएब अख्तर और शाहिद अफरीदी के बीच मतभेद की कई खबरें सामने आई थीं.

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वसीम अकरम से भी था विवाद!

पाकिस्तान के दिग्गज गेंदबाज शोएब अख्तर ने वेस्टइंडीज के खिलाफ घरेलू मैदान पर टेस्ट डेब्यू किया था. उस समय पाकिस्तान के कप्तान वसीम अकरम थे. शोएब अख्तर का कहना है कि कप्तान वसीम अकरम उन्हें तुरंत मैदान में उतारने को लेकर असमंजस में थे. उनका मानना था कि टेस्ट डेब्यू के लिए यह सही समय नहीं है. बता दें कि वसीम अकरम और शोएब अख्तर के बीच भी रिश्ते ठीक नहीं थे. उनके रिश्ते में भी काफी उतार-चढ़ाव आए.

ये भी पढ़ें: India vs Pakistan Hockey 2026: भारत-पाकिस्तान कब होंगे आमने सामने? कहां देख पाएंगे लाइव, देखें फुल स्क्वॉड

शोएब अख्तर का करियर

शोएब अख्तर को दुनिया के सबसे खतरनाक गेंदबाजों में गिना जाता था. अपने दौर में उन्होंने अपनी धारदार रफ्तार और घातक गेंदबाजी से दुनिया के बड़े-बड़े बल्लेबाजों की गिल्लियां उड़ाई हैं. आज भी उनके नाम इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज गेंद फेंकने का वर्ल्ड रिकॉर्ड है. उन्होंने 46 टेस्ट मैचों में 178 विकेट लिए हैं, जबकि 163 वनडे मैचों में 247 विकेट हासिल किए हैं. वहीं, टी20 इंटरनेशनल में अख्तर के नाम 15 मैचों में 19 विकेट दर्ज हैं.

Tags: Imran Khanshahid afridiShoaib Akhtar
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