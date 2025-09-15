Shoaib Akhtar Speech on Handshake: भारतीय टीम के हाथ न मिलाने पर क्या कह गए शोएब अख्तर? पाकिस्तानी टीम ने की शिकायत
Shoaib Akhtar Speech on Handshake: भारतीय टीम के हाथ न मिलाने पर क्या कह गए शोएब अख्तर? पाकिस्तानी टीम ने की शिकायत

Ind vs Pak: भारत-पाक मैच के दौरान हाथ न मिलाने की वजह से पडोसी देश की आलोचनाएं सामने आई हैं, जिसमे पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब अख्तर का बयान सामने आया. उन्होंने कहा, इसे राजनीतिक न बनाएं.

By: Sharim Ansari | Published: September 15, 2025 8:17:48 PM IST

Shoaib Akhtar on Handshake Controversy (Source: X)
Shoaib Akhtar on Handshake Controversy (Source: X)

India Pakistan Handshake Controversy Asia Cup: पूर्व पाकिस्तानी गेंदबाज़ शोएब अख्तर ने रविवार को दुबई में एशिया कप मैच के बाद पाकिस्तानी टीम से हाथ न मिलाने के लिए भारतीय टीम की आलोचना की. भारतीय बल्लेबाज सूर्यकुमार यादव और शिवम दुबे मैच के तुरंत बाद मैदान छोड़कर ड्रेसिंग रूम में चले गए और मैच के बाद पाकिस्तानी टीम से हाथ मिलाने से इनकार कर दिया. बाद में, कोच माइक हेसन ने बताया कि इसी वजह से पाकिस्तानी कप्तान सलमान आगा भी मैच के बाद प्रेजेंटेशन सेरेमनी में शामिल नहीं हुए.

मैच के बाद शोएब अख़्तर की टिप्पणी

शोएब अख्तर ने मैच के बाद कहा, “यह बेहद दुखद है, निराशा भरा है और मेरे पास कहने के लिए शब्द नहीं हैं. भारत को सलाम. बस इसे राजनीतिक मत बनाइए. क्रिकेट मैच है, इसको पोलिटिकल मत बनाओ. हम ने अच्छी स्टेटमेंट दी है आपके लिए. हम बहुत कुछ बोल सकते हैं. हैंडशेक कर लो. होते रहते हैं लड़ाई-झगड़े, घर में भी हो जाते हैं. इसका यह मतलब तो नहीं है कि आप इसे ऊंचे स्तर पर ले जाएं और इसी तरह से आगे बढ़ें. मुझसे नहीं होता. मैं जाकर अपने दुश्मनों से हाथ मिलाऊंगा, जो कि ठीक है. ठीक किया सलमान अली आग़ा ने कि वह नहीं गया.”

उन्होंने आगे कहा, “जब कारगिल युद्ध हुआ था, तो हम भारत गए और वहां खेले भी. हमने वहां टेस्ट और वनडे मैच जीते, लेकिन हमने इस तरह के बयान नहीं दिए थे. देशों के बीच तनाव है, कोई बात नहीं. यह एकजुटता दिखाने का मंच नहीं है. मैं यह नहीं कह रहा कि आप एकजुटता न दिखाएं. हम भी अपनी पाकिस्तानी सेना के साथ मज़बूती से खड़े हैं.”

Suryakumar Yadav Statement: पाकिस्तान से जीत के बाद भारतीय कप्तान ने पहलगाम हमले को लेकर कही बड़ी बात! कोच ने भी रखी बात

हाथ न मिलाने के कारण की शिकायत

हालांकि मैच काफी हद तक भारत के हाथ में ही रहा और 7 विकेट से जीत भी हासिल की, लेकिन हाथ न मिलाने की वजह से ही ये सारा मामला हुआ. इसकी शुरुआत टॉस के दौरान ही हो गई थी जब दोनों टीम के कप्तानों ने हाथ मिलाने से इनकार कर दिया और मैच के बाद भी यह सबकुछ चलता रहा. हाथ न मिलाने को खेल भावना के विरुद्ध बताते हुए पाकिस्तानी टीम ने मैच के बाद भारत के खिलाफ शिकायत भी दर्ज कराई. 

इस साल 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमलों के बाद यह पहली बार था जब कट्टर विरोधी भारत और पाकिस्तान किसी क्रिकेट मैच में आमने-सामने आए थे. जवाब में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत मई में सैन्य कार्रवाई शुरू की थी.

Shoaib Akhtar Speech on Handshake: भारतीय टीम के हाथ न मिलाने पर क्या कह गए शोएब अख्तर? पाकिस्तानी टीम ने की शिकायत

inKhabar is India's fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Shoaib Akhtar Speech on Handshake: भारतीय टीम के हाथ न मिलाने पर क्या कह गए शोएब अख्तर? पाकिस्तानी टीम ने की शिकायत

inKhabar is India's fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

