वो ‘भारतीय’ बल्लेबाज, जिसे जबरन दिलाया गया संन्यास, कहानी सुन भर आएंगी आंखें!

Shivnarine Chanderpaul Retirement: अक्सर कहा जाता है कि क्रिकेट और पॉलिटिक्स को एक-दूसरे से दूर रखना चाहिए, लेकिन कई ऐसे मामले सामने आते हैं जिससे सवाल खड़ा होता है कि क्या खेल में भी राजनीति होती है. भारतीय क्रिकेट में अक्सर ऐसे कई मामले सामने आते रहते हैं, लेकिन आज हम वेस्टइंडीज क्रिकेट की बात करेंगे. यह मामला वेस्टइंडीज के दिग्गज बल्लेबाज शिवनारायण चंद्रपॉल से जुड़ा है, जो भारतीय मूल के खिलाड़ी हैं. शिवनारायण चंद्रपॉल को उनके अनोखे बैटिंग स्टांस के लिए जाना जाता था. शिवनारायण चंद्रपॉल ने खुद बताया है कि साल 2016 में उन्हें क्रिकेट से रिटायरमेंट लेने के लिए मजबूर किया गया था.

ब्रायन लारा की वजह से दिलाया गया संन्यास!

दावा किया जाता है कि शिवनारायण चंद्रपॉल को ब्रायन लारा की वजह से जबरन रिटायर कराया गया था. दरअसल, ब्रायन लारा ने अपने टेस्ट करियर में 11,953 रन बनाए थे. वहीं शिवनारायण चंद्रपॉल साल 2015 में इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के खत्म होने तक टेस्ट क्रिकेट में 11,867 रन बना चुके थे. चंद्रपॉल को ब्रायन लारा का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए सिर्फ 86 रनों की जरूरत थी, लेकिन इसी बीच उन्हें टेस्ट स्क्वाड से ड्रॉप कर दिया गया.

चंद्रपॉल के संन्यास के बाद ब्रायन लारा ने कहा था कि उन्हें रिटायरमेंट मैच मिलना चाहिए था. हालांकि ऐसा कहा जाता है कि बोर्ड यह नहीं चाहता था कि चंद्रपॉल टेस्ट क्रिकेट में ब्रायन लारा का रिकॉर्ड तोड़कर आगे निकलें.

बोर्ड ने क्यों दिलाया संन्यास?

वेस्टइंडीज क्रिकेट बोर्ड ने युवाओं को मौका देने के नाम पर शिवनारायण चंद्रपॉल को रिटायरमेंट लेने की सलाह दी थी. जब चंद्रपॉल ने इस पर बात की, तो उन्हें मास्टर्स लीग में खेलने का लालच देकर संन्यास लेने के लिए कहा गया था. बोर्ड से उन्हें मास्टर्स लीग के लिए NOC मिली. हालांकि चंद्रपॉल ने यह भी खुलासा किया था कि बोर्ड ने अंतर्राष्ट्रीय करियर से रिटायरमेंट न लेने पर NOC वापस लेने की धमकी दी थी.

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आखिरकार शिवनारायण चंद्रपॉल के पास सिर्फ अपने क्रिकेट करियर को आगे बढ़ाने का सिर्फ एक ही रास्ता बचा था. वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम में उन्हें जगह नहीं दी जा रही थी. ऐसे में उनके पास मास्टर्स लीग के लिए NOC लेने के अलावा अन्य कोई दूसरा रास्ता नहीं था.

शिवनारायण चंद्रपॉल का करियर

शिवनारायण चंद्रपॉल ने वेस्टइंडीज के लिए 164 मैच खेले. इस दौरान उनके बल्ले से 11,867 रन आए, जिसमें 30 शतक शामिल रहे. वहीं, वनडे में चंद्रपॉल ने 268 मैचों में 11 शतक की मदद से 8,778 रन बनाए, जबकि टी20 इंटरनेशनल में उनके नाम 22 मैचों में 343 रन दर्ज हैं.