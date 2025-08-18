Shivam Mavi: शिवम मावी ने बल्ले से मचाया तहलका, सिर्फ 19 गेंदों में जड़ा अर्धशतक

Shivam Mavi: अपनी घातक यॉर्कर और स्विंग गेंदों के लिए मशहूर शिवम मावी ने उत्तर प्रदेश प्रीमियर लीग में बल्ले से कहर बरपाया है। काशी रुद्रस की ओर से खेलते हुए शिवम ने मात्र 19 गेंदों में अर्धशतक जड़ दिया। गोरखपुर लायंस का गेंदबाजी आक्रमण शिवम के सामने पूरी तरह बेअसर नजर आया।

257 के स्ट्राइक रेट से खेलते हुए शिवम ने 21 गेंदों में 54 रनों की विस्फोटक पारी खेली। उन्होंने 54 में से 36 रन छक्कों की मदद से बनाए। शिवम की इस आतिशी पारी की बदौलत काशी रुद्रस की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 176 रन बनाने में सफल रही।

शिवम मावी ने बल्ले से मचाया तहलका

शिवम मावी जब बल्लेबाजी करने आए तो काशी रुद्रस की टीम मुश्किल में थी। टीम के 7 बल्लेबाज मात्र 89 के स्कोर पर पवेलियन लौट चुके थे और 100 रनों का आंकड़ा भी पार होता नहीं दिख रहा था। हालांकि, इसके बाद शिवम मावी क्रीज़ पर आए। मैदान पर आते ही शिवम गेंदबाजों की धुनाई शुरू कर दी।

शिवम ने मैदान के चारों कोनों में एक के बाद एक शानदार शॉट लगाए। उन्होंने सिर्फ़ 19 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया और विपक्षी टीम के गेंदबाज़ी आक्रमण को बौना साबित कर दिया । शिवम मानी ने अपनी पारी में मात्र 21 गेंदों का सामना करते हुए 54 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली। इस पारी के दौरान उन्होंने 6 छक्के लगाए।

शिव ने दिया शिवम का साथ

शिवम मावी को दूसरे छोर से शिव सिंह का भी अच्छा साथ मिला। शिव ने 17 गेंदों का सामना करते हुए 34 रनों की तेज़ पारी खेली और नाबाद रहे। 200 की स्ट्राइक रेट से खेलते हुए शिव ने अपनी पारी के दौरान 4 छक्के लगाए। शिवम-शिव ने आठवें विकेट के लिए 87 रन जोड़े, जिसकी बदौलत टीम 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 176 रन स्कोर बोर्ड पर लगाने में सफल रही।

