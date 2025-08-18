Home > खेल > Shivam Mavi: शिवम मावी ने बल्ले से मचाया तहलका, सिर्फ 19 गेंदों में जड़ा अर्धशतक

Shivam Mavi: शिवम मावी ने बल्ले से मचाया तहलका, सिर्फ 19 गेंदों में जड़ा अर्धशतक

Shivam Mavi Fifty: अपनी घातक यॉर्कर और स्विंग गेंदों के लिए मशहूर शिवम मावी ने उत्तर प्रदेश प्रीमियर लीग में बल्ले से कहर बरपाया है। काशी रुद्रस की ओर से खेलते हुए शिवम ने मात्र 19 गेंदों में अर्धशतक जड़ दिया।

Published By: Deepak Vikal
Published: August 18, 2025 18:41:18 IST

Shivam Mavi
Shivam Mavi

Shivam Mavi: अपनी घातक यॉर्कर और स्विंग गेंदों के लिए मशहूर शिवम मावी ने उत्तर प्रदेश प्रीमियर लीग में बल्ले से कहर बरपाया है। काशी रुद्रस की ओर से खेलते हुए शिवम ने मात्र 19 गेंदों में अर्धशतक जड़ दिया। गोरखपुर लायंस का गेंदबाजी आक्रमण शिवम के सामने पूरी तरह बेअसर नजर आया।

257 के स्ट्राइक रेट से खेलते हुए शिवम ने 21 गेंदों में 54 रनों की विस्फोटक पारी खेली। उन्होंने 54 में से 36 रन छक्कों की मदद से बनाए। शिवम की इस आतिशी पारी की बदौलत काशी रुद्रस की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 176 रन बनाने में सफल रही।

शिवम मावी ने बल्ले से मचाया तहलका

शिवम मावी जब बल्लेबाजी करने आए तो काशी रुद्रस की टीम मुश्किल में थी। टीम के 7 बल्लेबाज मात्र 89 के स्कोर पर पवेलियन लौट चुके थे और 100 रनों का आंकड़ा भी पार होता नहीं दिख रहा था। हालांकि, इसके बाद शिवम मावी क्रीज़ पर आए। मैदान पर आते ही शिवम गेंदबाजों की धुनाई शुरू कर दी।

शिवम ने मैदान के चारों कोनों में एक के बाद एक शानदार शॉट लगाए। उन्होंने सिर्फ़ 19 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया और विपक्षी टीम के गेंदबाज़ी आक्रमण को बौना साबित कर दिया । शिवम मानी ने अपनी पारी में मात्र 21 गेंदों का सामना करते हुए 54 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली। इस पारी के दौरान उन्होंने 6 छक्के लगाए।

India Squad Announcement For Asia Cup: गिल और जायसवाल की टीम में जगह नहीं! स्क्वाड अनाउंसमेंट से पहले टीम के सिलेक्शन पर बड़ा अपडेट

शिव ने दिया शिवम का साथ

शिवम मावी को दूसरे छोर से शिव सिंह का भी अच्छा साथ मिला। शिव ने 17 गेंदों का सामना करते हुए 34 रनों की तेज़ पारी खेली और नाबाद रहे। 200 की स्ट्राइक रेट से खेलते हुए शिव ने अपनी पारी के दौरान 4 छक्के लगाए। शिवम-शिव ने आठवें विकेट के लिए 87 रन जोड़े, जिसकी बदौलत टीम 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 176 रन स्कोर बोर्ड पर लगाने में सफल रही।

क्या PCB के इस फैसले से मुंह के बल गिरना पाकिस्तान? बाबर या सलमान अली आगा कौन है बेहतर कप्तान

Tags: Kashi Rudras vs Gorakhapur LionsShivam MaviShivam Mavi FiftyUttar Pradesh Premier league
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

जानें चेहरे पर मक्खन के फायदे

August 17, 2025

जानें खाली पेट करेले का जूस पीनें के फायदे

August 17, 2025

टमाटर का जूस पीने के 7 बड़े फायदे

August 17, 2025

White vs Brown ब्रेड कौन सा हैं ज्यादा फायदेमंद

August 17, 2025

High BP में क्या खाएं ये 5 चीजें , मिलेंगे...

August 17, 2025

चेहरे पर मक्खन लगाने से क्या होता है?

August 17, 2025
Shivam Mavi: शिवम मावी ने बल्ले से मचाया तहलका, सिर्फ 19 गेंदों में जड़ा अर्धशतक

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Shivam Mavi: शिवम मावी ने बल्ले से मचाया तहलका, सिर्फ 19 गेंदों में जड़ा अर्धशतक

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Shivam Mavi: शिवम मावी ने बल्ले से मचाया तहलका, सिर्फ 19 गेंदों में जड़ा अर्धशतक
Shivam Mavi: शिवम मावी ने बल्ले से मचाया तहलका, सिर्फ 19 गेंदों में जड़ा अर्धशतक
Shivam Mavi: शिवम मावी ने बल्ले से मचाया तहलका, सिर्फ 19 गेंदों में जड़ा अर्धशतक
Shivam Mavi: शिवम मावी ने बल्ले से मचाया तहलका, सिर्फ 19 गेंदों में जड़ा अर्धशतक
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?