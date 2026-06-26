Shivam Dubey Struggle Story: 14 की उम्र में छूटा क्रिकेट, पाई-पाई को तरसा; फिर 5 साल बाद लौटकर मचाया ऐसा गदर, दो बार बना वर्ल्ड चैंपियन

भारतीय क्रिकेटर और स्टार ऑलराउंडर शिवम दुबे की कहानी संघर्ष, कभी हार न मानने के जज्बे और एक शानदार वापसी की जीती-जागती मिसाल है. एक समय ऐसा था जब माली हालत (आर्थिक तंगी) और बढ़ते वजन के कारण उन्हें किशोर उम्र में ही क्रिकेट छोड़ना पड़ा था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और 5 साल बाद मैदान पर ऐसी धमाकेदार वापसी की कि हर कोई देखता रह गया. आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के लिए उनके ताबड़तोड़ प्रदर्शन और भारतीय टीम में लगातार मैच-जिताऊ खेल की बदौलत ही वो आज टीम इंडिया का एक बेहद अहम हिस्सा बन चुके हैं.

भारतीय क्रिकेट टीम के इस विस्फोटक ऑलराउंडर पर आज मुश्किल हालातों में पूरी टीम भरोसा करती है. क्रीज पर आते ही लंबे-लंबे छक्के लगाने की काबिलियत और जरूरत पड़ने पर विकेट निकालने वाली उनकी गेंदबाजी ने उन्हें लिमिटेड ओवर्स फॉर्मेट का एक बड़ा मैच-विनर बना दिया है। हालांकि, आज वो जिस मुकाम पर हैं, वहां तक पहुंचने का रास्ता उनके लिए बिल्कुल आसान नहीं था.

भदोही के रहने वाले हैं शिवम दुबे

26 जून 1993 को मुंबई में जन्मे शिवम दुबे का परिवार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के भदोही जिले का रहने वाला है. शिवम को बचपन से ही क्रिकेट का जनून था और उन्होंने बहुत छोटी उम्र में ही क्रिकेटर बनने का सपना देख लिया था. लेकिन जब वो महज 14 साल के थे, तब जिंदगी ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसने उनके इस सपने पर लगभग ब्रेक लगा दिया था.

घर की माली हालत ठीक न होने की वजह से उनके लिए रेगुलर ट्रेनिंग और अपनी फिटनेस पर ध्यान देना मुश्किल होता गया. देखते ही देखते उनका वजन काफी बढ़ गया और हालात ऐसे बने कि उन्हें क्रिकेट ही छोड़ना पड़ा. आम तौर पर ऐसी स्थिति में किसी भी खिलाड़ी का करियर खत्म मान लिया जाता है, लेकिन शिवम के इरादे कुछ और ही थे. उन्होंने मैदान से दूर रहकर भी अंदर ही अंदर अपनी वापसी की तैयारी शुरू कर दी थी.

5 साल बाद मैदान पर वापसी और बदल दी किस्मत

क्रिकेट से करीब 5 साल तक दूर रहने के बाद शिवम दुबे ने जब दोबारा बल्ला थामा, तो उनका मकसद सिर्फ टीम में जगह बनाना नहीं, बल्कि खुद को साबित करना था। उन्होंने अपनी फिटनेस पर दिन-रात एक कर दिया और कड़ी मेहनत के दम पर मुंबई की अंडर-23 टीम में जगह बनाई.

इसके बाद तो जैसे उनके करियर को पंख लग गए. जनवरी 2016 में उन्होंने मुंबई के लिए अपना टी-20 डेब्यू किया. इसके बाद 2017 में उन्हें फर्स्ट-क्लास और लिस्ट-ए क्रिकेट खेलने का मौका मिला. घरेलू क्रिकेट में लगातार शानदार खेल दिखाकर उन्होंने खुद को भारतीय क्रिकेट के सबसे भरोसेमंद उभरते हुए ऑलराउंडर के रूप में स्थापित कर लिया.

IPL ने बदल दी जिंदगी

वैसे तो शिवम दुबे को आईपीएल में सबसे पहले 2019 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) ने मौका दिया था, लेकिन उनके करियर का असली टर्निंग पॉइंट साल 2022 में आया, जब उनकी एंट्री चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) में हुई. महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में शिवम को अपना रोल बिल्कुल साफ समझ में आ गया. मिडिल ऑर्डर में आकर ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने और मैच फिनिश करने की कला उन्होंने यहीं सीखी. इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा.

CSK के लिए उन्होंने हर सीजन में रनों का अंबार लगाया. साल 2022 में 289 रन, 2023 में 418 रन, 2024 में 396 रन, 2025 में 357 रन और फिर 2026 में 270 रन बनाकर वो टीम की बल्लेबाजी की रीढ़ बन गए. अब तक वो 92 आईपीएल मैचों में 10 अर्धशतकों की मदद से 2,129 रन बना चुके हैं.

पहले जीता रोहित का भरोसा, फिर सूर्या की सेना के भी बने हीरो

घरेलू क्रिकेट और आईपीएल में गदर मचाने के बाद शिवम दुबे के लिए टीम इंडिया के दरवाजे खुल गए. तत्कालीन कप्तान रोहित शर्मा ने उनके टैलेंट को पहचाना और उन्हें मिडिल ओवर्स में आकर रन गति बढ़ाने की जिम्मेदारी सौंपी. शिवम ने भी इस भरोसे को टूटने नहीं दिया; उन्होंने बीच के ओवरों में तेजी से रन बनाकर कई मैचों का रुख पलटा और जरूरत पड़ने पर अपनी कप्तानी गेंदबाजी से विकेट चटकाकर टीम को बेहतरीन बैलेंस दिया. यही वजह रही कि वो साल 2024 में रोहित शर्मा की कप्तानी में और साल 2026 में सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में टी-20 वर्ल्ड कप जीतने वाली भारतीय टीम के मुख्य हीरो रहे.

बड़े मैचों के बड़े खिलाड़ी

बड़े खिलाड़ी की पहचान बड़े मैचों से ही होती है और शिवम दुबे ने इसे बार-बार साबित किया है. 2024 के टी-20 वर्ल्ड कप फाइनल में उन्होंने महज 16 गेंदों पर 27 रनों की बेहद अहम पारी खेलकर भारत की जीत की राह आसान की थी. इसके बाद, 2026 के वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में उन्होंने 25 गेंदों पर 43 रनों की आतिशी पारी खेली. इतना ही नहीं, फाइनल में भी उन्होंने सिर्फ 8 गेंदों पर 26 रन कूटकर मैच का पासा पूरी तरह भारत के हक में पलट दिया। इन पारियों ने साफ कर दिया कि दबाव के समय भी वो टीम के लिए सबसे बड़े संकटमोचक बन सकते हैं.

इंटरनेशनल करियर पर एक नजर

शिवम दुबे ने 3 नवंबर 2019 को टीम इंडिया के लिए अपना इंटरनेशनल डेब्यू किया था. अब तक वो 64 टी-20 इंटरनेशनल मैचों की 48 पारियों में 991 रन बना चुके हैं, जिसमें वो 16 बार नॉटआउट रहे हैं. इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 154.12 का रहा है, जो उनकी विस्फोटक बल्लेबाजी की गवाही देता है. इसके अलावा उन्होंने गेंदबाजी में भी 31 विकेट चटकाए हैं. वहीं, वनडे क्रिकेट में उन्हें अब तक 4 मैच खेलने का मौका मिला है, जिसमें उन्होंने 43 रन बनाए हैं और 1 विकेट लिया है.

संघर्ष से सफलता की प्रेरणादायक कहानी

शिवम दुबे की कहानी हमें सिखाती है कि हालात चाहे कितने भी खराब क्यों न हों, वो आपकी किस्मत तय नहीं कर सकते. 14 साल की उम्र में जिस खिलाड़ी को क्रिकेट छोड़ना पड़ा था, उसने अपनी कड़ी मेहनत, अनुशासन और खुद पर भरोसे के दम पर न सिर्फ टीम इंडिया में वापसी की, बल्कि दो-दो बार टी-20 वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम का हिस्सा बनकर इतिहास रच दिया.

आज 33 साल की उम्र में भी शिवम के अंदर इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने की काफी भूख बाकी है. अगर वो अपनी फिटनेस और फॉर्म को इसी तरह बरकरार रखते हैं, तो आने वाले सालों में वो भारत के लिए कई और यादगार पारियां खेलेंगे और देश को बड़े टूर्नामेंट जिताने में अहम भूमिका निभाएंगे. उनका यह सफर हर उस युवा खिलाड़ी के लिए एक बड़ी प्रेरणा है जो मुश्किलों के आगे घुटने टेकने से इनकार कर देता है.