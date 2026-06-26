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Shivam Dube Love Story: फेरे भी लिए और निकाह भी पढ़ा… जब मुस्लिम लड़की के प्यार में क्लीन बोल्ड हुए Shivam Dube, खूब मचा था बवाल

टीम इंडिया के स्टार ऑलराउंडर शिवम दुबे आज अपना जन्मदिन मना रहे हैं. क्या आप जानते हैं उनकी और अंजुम खान की अनोखी लव स्टोरी, जिसपर मच गया था भारी बवाल? पढ़ें...

By: Shivani Singh | Last Updated: June 26, 2026 1:14:35 PM IST

टीम इंडिया के स्टार ऑलराउंडर शिवम दुबे आज अपना जन्मदिन मना रहे हैं. क्या आप जानते हैं उनकी और अंजुम खान की अनोखी लव स्टोरी, जिसपर मच गया था भारी बवाल? पढ़ें...
टीम इंडिया के स्टार ऑलराउंडर शिवम दुबे आज अपना जन्मदिन मना रहे हैं. क्या आप जानते हैं उनकी और अंजुम खान की अनोखी लव स्टोरी, जिसपर मच गया था भारी बवाल? पढ़ें...


Shivam Dube Love Story | Shivam Dube Birthday: भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार ऑलराउंडर शिवम दुबे आज, 26 जून को अपना 33वां जन्मदिन मना रहे हैं. इस खास मौके पर आइए जानते हैं उनकी पर्सनल लाइफ से जुड़ी एक दिलचस्प और बेहद खूबसूरत लव स्टोरी. शिवम की प्रेम कहानी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं है, क्योंकि दिल के मामले में वह बाउंड्री पार कर एक मुस्लिम लड़की अंजुम खान पर अपना दिल हार बैठे थे.

अंजुम खान के प्यार में बोल्ड हुए थे शिवम दुबे 

शिवम दुबे ने अंजुम को सिर्फ डेट ही नहीं किया, बल्कि समाज के बने-बनाए ढर्रों से आगे बढ़कर उनसे शादी भी की. दोनों का प्यार इतना गहरा था कि उन्होंने धर्म की दीवारों को आड़े नहीं आने दिया. इस क्रिकेटर ने हिंदू और मुस्लिम दोनों रीति-रिवाजों का सम्मान करते हुए शादी की; उन्होंने सात फेरे भी लिए और बकायदा निकाह भी पढ़ा. शिवम ने खुद सोशल मीडिया पर अपनी शादी की तस्वीरें शेयर की थीं.

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दुआ मांगते हुए शिवम दुबे की तस्वीर पर हुआ था बवाल 

हालांकि, शादी के दौरान निकाह की रस्म में दुआ मांगते हुए शिवम की एक तस्वीर जब सोशल मीडिया पर वायरल हुई, तो इस पर काफी विवाद भी खड़ा हो गया. अलग-अलग धर्म होने की वजह से कुछ लोगों ने इस शादी पर आपत्ति जताई, लेकिन शिवम को लोगों की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा. उन्होंने इन खूबसूरत तस्वीरों को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा था, ‘हमने उस मोहब्बत से मोहब्बत की है जो मोहब्बत से कहीं बढ़कर थी… और अब हमारी साथ में जिंदगी शुरू होती है.’

कहा जाता है कि शादी के बंधन में बंधने से पहले शिवम और अंजुम ने एक-दूसरे को काफी लंबे समय तक डेट किया था, लेकिन उन्होंने अपने इस रिश्ते को पूरी तरह से प्राइवेट रखा और किसी को कानोकान खबर तक नहीं होने दी.

शिवम दुबे का इंटरनेशनल क्रिकेट करियर

अगर शिवम के क्रिकेट करियर की बात करें, तो वह टीम इंडिया के लिए लिमिटेड ओवर (खासकर टी20) फॉर्मेट में खेलते हैं. उन्होंने अब तक भारत के लिए 4 वनडे और 64 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं. 4 वनडे मैचों में उनके नाम 43 रन और 1 विकेट दर्ज है.

वहीं टी20 इंटरनेशनल की बात करें, तो शिवम ने 48 पारियों में 154.12 के शानदार स्ट्राइक रेट से 991 रन बनाए हैं. इसके साथ ही गेंदबाजी में भी हाथ दिखाते हुए उन्होंने 42 पारियों में 27.54 के औसत से 31 विकेट चटकाए हैं, जिसमें 3/4 उनका बेस्ट स्पेल रहा है.

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