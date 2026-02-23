Shimron Hetmyer Fastest Fifty: वानखेड़े में आया हेटमायर का तूफान, मात्र इतनी गेंदों में जड़ दिया अर्धशतक; तोड़ा अपना ही रिकॉर्ड

Shimron Hetmyer Fastest Fifty : ICC मेन्स T20 वर्ल्ड कप 2026 के चल रहे सुपर 8s मैच में ज़िम्बाब्वे के ख़िलाफ़ वेस्ट इंडीज़ के लिए शिमरोन हेटमायर ज़बरदस्त फॉर्म में हैं. मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में हो रहे इस मैच में, गुयाना के 29 साल के बाएं हाथ के बैट्समैन को मेन इन मरून के लिए सिर्फ़ 19 गेंदों में हाफ-सेंचुरी बनाई. उन्होंने वेस्ट इंडीज़ की पारी के आठवें ओवर की पांचवीं गेंद पर सिकंदर रज़ा को छक्का मारकर 50 रन पूरे किए.

मुंबई में हेटमायर की 19 गेंदों में फिफ्टी ने उन्हें मेन इन मरून के लिए ICC मेन्स T20 वर्ल्ड कप मैच में सबसे तेज़ हाफ-सेंचुरी बनाने का अपना ही रिकॉर्ड तोड़ने में मदद की है.

अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा

T20 वर्ल्ड कप 2026 के वेस्ट इंडीज़ के पहले ग्रुप C मैच में, हेटमायर ने 7 फरवरी को कोलकाता में स्कॉटलैंड के खिलाफ़ 22 गेंदों में हाफ-सेंचुरी बनाई. 8वें ओवर की पांचवीं गेंद पर हेटमायर का छक्का, मौजूदा मैच में उनका पांचवां मैक्सिमम था. पांच मैक्सिमम लगाने के अलावा, हेटमायर ने चार चौके भी लगाए.

उन्होंने शाई होप (12 गेंदों में 14 रन) के साथ दूसरे विकेट के लिए 19 गेंदों में 37 रन जोड़े, और 14 ओवर के आखिर में, उन्होंने रोवमैन पॉवेल (28 गेंदों में 49 रन) के साथ तीसरे विकेट के लिए 49 गेंदों में 115 रन जोड़े.

युवराज सिंह के नाम सबसे तेज़ हाफ-सेंचुरी का रिकॉर्ड

T20 वर्ल्ड कप मैच में सबसे तेज़ हाफ-सेंचुरी बनाने का रिकॉर्ड भारत के युवराज सिंह के नाम है. 2007 T20 वर्ल्ड कप में 19 सितंबर को डरबन में इंडिया और इंग्लैंड के बीच खेले गए मैच में युवराज ने सिर्फ़ 12 गेंदों में 50 रन पूरे किए थे.

T20 वर्ल्ड कप में सबसे तेज़ 50 रन बनाने वाले बैट्समैन की लिस्ट में युवराज के बाद नीदरलैंड्स के बैट्समैन स्टीफन मायबर्ग और ऑस्ट्रेलिया के मार्कस स्टोइनिस का नंबर आता है. स्टीफन मायबर्ग और स्टोइनिस दोनों ने सिर्फ़ 17 गेंदों में हाफ सेंचुरी बनाई थी.

T20 वर्ल्ड कप में सबसे तेज़ 50s

खिलाड़ी टीम बॉल्स अगेंस्ट वेन्यू डेट

युवराज सिंह इंडिया 12 इंग्लैंड डरबन 19 सितंबर, 2007

स्टीफन मायबर्ग नीदरलैंड्स 17 आयरलैंड सिलहट 21 मार्च, 2014

मार्कस स्टोइनिस ऑस्ट्रेलिया 17 श्रीलंका पर्थ 25 अक्टूबर, 2022

ग्लेन मैक्सवेल ऑस्ट्रेलिया 18 पाकिस्तान मीरपुर 23 मार्च, 2014

केएल राहुल इंडिया 18 स्कॉटलैंड दुबई 5 नवंबर, 2022

शोएब मलिक पाकिस्तान 18 स्कॉटलैंड शारजाह 7 नवंबर, 2022