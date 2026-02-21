Home > क्रिकेट > शिखर धवन को मिला नया हमसफर, 40 की उम्र में थामा सोफी शाइन का हाथ; देखें तस्वीरें

शिखर धवन को मिला नया हमसफर, 40 की उम्र में थामा सोफी शाइन का हाथ; देखें तस्वीरें

Shikhar Dhawan sophie shine wedding guest list: भारत के पूर्व स्टार बल्लेबाज शिखर धवन ने दूसरी बार शादी कर ली है. वह एक साल से ज़्यादा समय से सोफी शाइन के साथ रिलेशनशिप में थे.

By: Mohammad Nematullah | Published: February 21, 2026 10:09:19 PM IST

शिखर धवन को मिला नया हमसफर
शिखर धवन को मिला नया हमसफर


Shikhar Dhawan sophie shine wedding guest list: भारत के पूर्व स्टार बल्लेबाज शिखर धवन ने दूसरी बार शादी कर ली है. वह एक साल से ज़्यादा समय से सोफी शाइन के साथ रिलेशनशिप में थे. अब यह कपल शादी के बंधन में बंध गया है. धवन और सोफी ने 21 फरवरी को एक प्राइवेट सेरेमनी में शादी की. टीम से बाहर चल रहे भारतीय लेग स्पिनर युजवेंद्र चहल ने शादी की तस्वीरें शेयर कीं. शिखर धवन और सोफी शाइन की शादी के प्लान कई दिनों से चल रहे थे. सोफी और धवन सोशल मीडिया पर तस्वीरें शेयर कर रहे हैं, जिसमें संगीत और हल्दी सेरेमनी की तस्वीरें भी शामिल है.

You Might Be Interested In

धवन और सोफी को चैंपियंस ट्रॉफी में एक साथ देखा गया था।

शिखर धवन और सोफी को पिछले साल चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान दुबई में एक साथ मैच देखते हुए देखा गया था. उन्होंने मई में अपने रिश्ते की ऑफिशियल घोषणा की थी. दोनों सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव हैं और अक्सर एक-दूसरे के साथ तस्वीरें शेयर करते रहते है. उन्होंने पिछले महीने 12 जनवरी को सगाई की थी. युजवेंद्र चहल ने शादी की कई तस्वीरें शेयर कीं, जिन पर कैप्शन लिखा: “मेरे दोस्त की शादी हो रही है.”

सोफी शाइन कौन हैं? 

सोफी शाइन असल में आयरलैंड की रहने वाली है. रिपोर्ट्स बताती हैं कि उनका प्रोफेशनल बैकग्राउंड काफी अच्छा है. उन्होंने लिमरिक इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से ग्रेजुएशन किया और फिर कैसलरॉय कॉलेज से अपनी पढ़ाई पूरी की, जहां से उन्होंने मार्केटिंग और मैनेजमेंट में डिग्री हासिल की. ​​उन्होंने UAE के अबू धाबी में नॉर्दर्न ट्रस्ट कॉर्पोरेशन में सेकंड वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर भी काम किया है.

धवन की पहली शादी 2012 में

शिखर धवन ने पहली शादी 2012 में आयशा मुखर्जी से की, जो उनसे 10 साल बड़ी थीं. आयशा का तलाक हो गया था और उनकी दो बेटियां थी. उनके बेटे जोरावर का जन्म 2014 में हुआ था. धवन और आयशा की मुलाकात सोशल मीडिया के ज़रिए हुई थी. 2020 में शिखर के रिश्ते में दरार आने लगी. कोर्ट ने 2023 में तलाक को मज़ूरी दे दी थी.

You Might Be Interested In
Tags: Dhawan marriage attendeesShikhar Dhawan private wedding Delhi NCRShikhar Dhawan wedding guest listSophie Shine wedding guestsYuzvendra Chahal at Dhawan wedding
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

दोस्त हों या पार्टनर, घूमने के लिए बेस्ट हैं ये...

February 21, 2026

क्या गर्मियों में भी फायदेमंद है अदरक?

February 21, 2026

बदलते मौसम में कैसे रखें त्वचा का ख्याल,जानें स्किन केयर...

February 20, 2026

दूसरे बार दूल्हा बनने जा रहे शिखर धवन, शेयर की...

February 20, 2026

रमजान में इन लोगों को मिलती है रोज़ा न रखने...

February 20, 2026

गर्मी के मौसम में भूल के भी न करें ये...

February 20, 2026
शिखर धवन को मिला नया हमसफर, 40 की उम्र में थामा सोफी शाइन का हाथ; देखें तस्वीरें

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

शिखर धवन को मिला नया हमसफर, 40 की उम्र में थामा सोफी शाइन का हाथ; देखें तस्वीरें
शिखर धवन को मिला नया हमसफर, 40 की उम्र में थामा सोफी शाइन का हाथ; देखें तस्वीरें
शिखर धवन को मिला नया हमसफर, 40 की उम्र में थामा सोफी शाइन का हाथ; देखें तस्वीरें
शिखर धवन को मिला नया हमसफर, 40 की उम्र में थामा सोफी शाइन का हाथ; देखें तस्वीरें