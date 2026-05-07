Home > खेल > ‘गब्बर’ ने सोफी शाइन से दूसरी बार रचाई शादी, गुरुग्राम में कराया मैरिज रजिस्ट्रेशन, Video वायरल

‘गब्बर’ ने सोफी शाइन से दूसरी बार रचाई शादी, गुरुग्राम में कराया मैरिज रजिस्ट्रेशन, Video वायरल

Shikhar Dhawan Sophie Shine Register Marriage: भारतीय टीम के पूर्व ओपनर बल्लेबाज शिखर धवन ने बुधवार को अपनी वाइफ सोफी शाइन के साथ मैरिज रजिस्ट्रेशन करवाया. कपल ने इसी साल फरवरी में निजी समारोह में धूमधाम से शादी रचाई थी.

By: Ankush Upadhayay | Last Updated: May 7, 2026 2:50:04 PM IST

शिखर धवन और सोफी शाइन ने कराया मैरिज रजिस्ट्रेशन.
शिखर धवन और सोफी शाइन ने कराया मैरिज रजिस्ट्रेशन.


Shikhar Dhawan Sophie Shine Register Marriage: भारतीय क्रिकेट टीम के गब्बर कहे जाने वाले खिलाड़ी शिखर धवन ने एक बार फिर सोफी शाइन से शादी कर ली है. दरअसल, शिखर धवन और सोफी शाइन ने अपनी शादी रजिस्टर करवा ली है, जिससे अब वे आधिकारिक तौर पर एक-दूसरे के पति-पत्नी बन गए हैं. हाल ही में शिखर धवन (Shikhar Dhawan) अपनी वाइफ सोफी शाइन के साथ गुरुग्राम स्थित मैरिज रजिस्ट्रार पहुंचे थे, जहां पर कपल के साथ उनके परिवार के कुछ लोग, एक दोस्त और पंडित भी पहुंचे थे.

शिखर धवन और सोफी शाइन ने शादी के दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए. इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर सामने आया है, जो तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में शिखर धवन गहरे नीले कलर के टी-शर्ट में दिखाई दे रहे हैं. वहीं, उनकी वाइफ सोफी शाइन ने हल्के आसमानी कलर का टॉप पहना है.

You Might Be Interested In

मैरिज रजिस्ट्रेशन का वीडियो वायरल

शिखर धवन और उनकी वाइफ सोफी शाइन (Sophie Shine) के मैरिज रजिस्ट्रेशन का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. मैरिज रजिस्ट्रेशन के दौरान एक मजेदार वाकया देखने को मिला. जब सोफी शाइन डॉक्यूमेंट पर साइन कर रही थीं, तो पीछे से किसी शख्स ने मजाक में कहा, ‘ क्या पंडित की फोटो आ रही है या नहीं?’ थोड़ी ही देर में मैरिज रजिस्ट्रेशन की सभी औपचारिकताएं पूरी हो गईं, जिसके बाद अधीक्षक वासुदेव ने विवाह प्रमाण पत्र जारी किया.

फरवरी में रचाई थी शादी

शिखर धवन ने इसी साल फरवरी में सोफी शाइन के साथ शादी रचाई है. दिल्ली में एक निजी समारोह में धवन और सोफी शाइन शादी के बंधन में बंधे. सोफी शाइन आयरलैंड की रहने वाली हैं, जिनकी उम्र अभी 35 साल है. सोफी शाइन ने कॉर्पोरेट इंडस्ट्री में अपनी अलग पहचान बनाई है. रिपोर्ट्स के अनुसार, सोफी शाइन अबूधाबी में नॉर्दर्न ट्रस्ट कॉर्पोरेशन में एक बड़े पद पर काम कर रही हैं. बता दें कि पूर्व भारतीय ओपनर शिखर धवन ने सोफी शाइन के साथ दूसरे शादी रचाई है. वह उनकी दूसरी पत्नी हैं. इससे पहले शिखर धवन ने खुद से 10 साल बड़ी आयशा मुखर्जी से शादी रचाई थी. हालांकि उनका रिश्ता ज्यादा समय तक चल नहीं पाया, जिसके चलते 2023 में उन्होंने एक-दूसरे की सहमति से तलाक ले लिया.

Tags: Shikhar DhawanSophie Shine
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

Mother’s Day पर मां को भेजिए ये स्पेशल message!

May 7, 2026

गर्मियों में कौन से सलाद हैं बेस्ट

May 6, 2026

गर्मियों में आलू खाने के नुकसान

May 6, 2026

गर्मियों में मटके का पानी पीने के फायदे

May 6, 2026

चेहरे पर मलाई के साथ बेसन लगाने के 5 फायदे

May 6, 2026

ईशान किशन की गर्लफ्रेंड की हॉट तस्वीरें

May 6, 2026
‘गब्बर’ ने सोफी शाइन से दूसरी बार रचाई शादी, गुरुग्राम में कराया मैरिज रजिस्ट्रेशन, Video वायरल

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

‘गब्बर’ ने सोफी शाइन से दूसरी बार रचाई शादी, गुरुग्राम में कराया मैरिज रजिस्ट्रेशन, Video वायरल
‘गब्बर’ ने सोफी शाइन से दूसरी बार रचाई शादी, गुरुग्राम में कराया मैरिज रजिस्ट्रेशन, Video वायरल
‘गब्बर’ ने सोफी शाइन से दूसरी बार रचाई शादी, गुरुग्राम में कराया मैरिज रजिस्ट्रेशन, Video वायरल
‘गब्बर’ ने सोफी शाइन से दूसरी बार रचाई शादी, गुरुग्राम में कराया मैरिज रजिस्ट्रेशन, Video वायरल