Home > खेल > शेर-ए-पंजाब T20 लीग में रोमांच की हद पार! शुभमन गिल की टीम ने आखिरी गेंद पर जीता मैच, अर्शदीप की हुई पिटाई

शेर-ए-पंजाब T20 लीग में रोमांच की हद पार! शुभमन गिल की टीम ने आखिरी गेंद पर जीता मैच, अर्शदीप की हुई पिटाई

Sher-E-Punjab T20 League: भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान शुभमन गिल रविवार को शेर-ए-पंजाब टी20 लीग में पहला मैच खेलने के लिए उतरे. गिल ने सीजन के अपने पहले ही मैच में 21 गेंदों पर 40 रनों की तूफानी पारी खेली. वहीं, दूसरी ओर भारतीय तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह ने इस मुकाबले में खूब रन लुटाए.

By: Ankush Upadhayay | Published: September 7, 2026 3:28:04 PM IST

शेर-ए-पंजाब टी20 लीग में शुभमन गिल की टीम ने अर्शदीप सिंह की लुधियाना को हराया.
शेर-ए-पंजाब टी20 लीग में शुभमन गिल की टीम ने अर्शदीप सिंह की लुधियाना को हराया.


Sher-E-Punjab T20 League: शेर-ए-पंजाब टी20 लीग 2026 में रविवार को खेले गए 15वें मैच में रोमांच की हद पार हो गई. इस मुकाबले में फाजिल्का फाल्कन्स ने लुधियाना लायंस को 1 रन से हराकर जीत दर्ज की. इस मुकाबले में फाजिल्का फाल्कन्स की ओर से खेल रहे शुभमन गिल (Shubman Gill) ने तूफानी पारी खेली. उन्होंने 21 गेंदों पर 40 रन बनाए, जिसमें उनके बल्ले से 7 चौके और 1 छक्का आया. वहीं, लुधियाना लायंस की कप्तानी कर रहे अर्शदीप सिंह ने निराशाजनक प्रदर्शन किया. उन्होंने 4 ओवर 51 रन खर्च किए और कोई विकेट भी नहीं ले पाए.

कैसा रहा मैच का हाल?

इस मुकाबले में फाजिल्का फाल्कन्स पहले बल्लेबाजी करने उतरी थी. लुधियाना के कप्तान अर्शदीप सिंह ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था. फाल्कन्स की ओर से शुभमन गिल और विहान मल्होत्रा ने पारी की शुरुआत की. गिल ने आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी कर टीम को तेज शुरुआत दिलाई. उन्होंने सिर्फ 21 गेंद पर 40 रन बनाए. लुधियाना के कार्तिक चड्ढा ने गिल को अपना शिकार बनाया. गिल का विकेट गिरने के बाद प्रेरित दत्ता और जयवीर भिंडर ने पारी संभाली. दत्ता ने 36 रन बनाए, जबकि भिंडर ने 21 रनों की पारी खेली. इसके दम पर फाल्कन्स ने 20 ओवर में 170 रन बनाए.

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गिल की टीम ने जीता मैच

अर्शदीप सिंह की लुधियाना लायंस को 171 रनों का टारगेट मिला. लुधियाना की ओर से कार्तिक शर्मा 32 रन बनाए, जबकि अभिजीत गर्ग ने 17 रन बनाए. अच्छी शुरुआत मिलने के बाद बीच में लुधियाना की बल्लेबाजी लड़खड़ा गई. इसके बाद कृष भगत (28) और माधव सिंह (37) ने मोर्चा संभाला और मैच को आखिर तक ले गए. हालांकि इसके बावजूद टीम को मैच नहीं जिता पाए. दरअसल, आखिरी ओवर में 19 रन की जरूरत थी. फाल्कन्स की ओर से गर्व कुमार ने आखिरी ओवर डाला, जिसमें 17 रन ही बटोर पाए. आखिरी गेंद पर लुधियाना को जीत के लिए 6 रन चाहिए थे, लेकिन सिर्फ चौका ही आया. इससे शुभमन गिल की टीम फाल्कन्स ने 1 रन से मैच जीत लिया.

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अर्शदीप सिंह और गिल का हुआ आमना-सामना

इस मैच के तीसरे ओवर में शुभमन गिल और अर्शदीप सिंह (Arshdeep Singh) का आमना-सामना भी हुआ. गिल ने अर्शदीप सिंह के ओवर में पांचवीं गेंद पर डीप बैकवर्ड प्वाइंट की दिशा में शानदार चौका लगाया. इसके बाद अगली ही गेंद पर गिल ने डीप स्क्वायर-लेग एरिया में बाउंड्री बटोरी. गिल ने अपनी आक्रामक बल्लेबाजी से फैंस को खूब मनोरंजन किया.

Tags: arshdeep singhSHUBMAN GILL
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