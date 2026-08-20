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‘टीम का माहौल ठीक था, प्लेयर्स ने एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा…’ पंजाब किंग्स के बैटर ने खोला राज

पंजाब किंग्स के बल्लेबाज शशांक सिंह ने आईपीएल 2026 में टीम के लगातार छह मैच हारने और प्लेऑफ से बाहर होने की वजहों पर खुलकर बात की. उन्होंने बताया कि टीम के ड्रेसिंग रूम में नकारात्मक माहौल नहीं था. शशांक ने अहम मौकों पर छूटे कैच, खराब गेंदबाजी और साझेदारियों को हार की बड़ी वजह बताया.

By: Satyam Sengar | Published: August 20, 2026 7:36:08 PM IST

शशांक सिंह ने किया खुलासा.
शशांक सिंह ने किया खुलासा.


पंजाब किंग्स के लिए आईपीएल 2026 की शुरुआत काफी शानदार रही थी, लेकिन सीजन का अंत बेहद निराशाजनक रहा. 2025 में टीम 11 साल बाद प्लेऑफ में पहुंची थी और फाइनल तक भी गई थी, इसलिए इस बार उससे खिताब की उम्मीद थी. श्रेयस अय्यर की कप्तानी में पंजाब ने शुरुआती सात में से छह मैच जीत लिए थे, जबकि एक मुकाबला बारिश की वजह से नहीं हो सका. लेकिन इसके बाद टीम की गाड़ी पूरी तरह पटरी से उतर गई. पंजाब को लगातार छह मैचों में हार मिली और वह प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो गई.
टीम के इस खराब दौर को लेकर काफी सवाल उठे. पंजाब किंग्स के बल्लेबाज शशांक सिंह ने बताया कि खिलाड़ी खुद भी समझ नहीं पा रहे थे कि अचानक ऐसा क्या हो गया. उनके मुताबिक, छह मैच जीतने के बाद टीम का आत्मविश्वास काफी बढ़ा हुआ था और ड्रेसिंग रूम में कोई नकारात्मक माहौल नहीं था. बाद में जब टीम ने पूरे सीजन पर नजर डाली तो पता चला कि कई छोटे-छोटे मौकों ने मैच का नतीजा बदल दिया. कुछ अहम कैच छूटे, जरूरी ओवरों में गेंदबाजी अच्छी नहीं रही और कुछ साझेदारियों को टीम बड़े स्कोर में नहीं बदल पाई.

हार के बावजूद टीम में नहीं आई नकारात्मकता
शशांक ने बताया कि लगातार हार के बाद भी टीम के खिलाड़ियों ने एक-दूसरे का साथ नहीं छोड़ा. श्रेयस अय्यर, अर्शदीप सिंह, युजवेंद्र चहल और रिकी पोंटिंग जैसे अनुभवी लोगों ने टीम को सकारात्मक बनाए रखा. उन्होंने कहा कि मैदान पर प्रदर्शन जरूर खराब हुआ, लेकिन ड्रेसिंग रूम का माहौल सामान्य रहा. शशांक के मुताबिक, युवा खिलाड़ियों ने इन मुश्किल हालात से काफी कुछ सीखा. उन्होंने यह भी माना कि क्रिकेट में कभी-कभी चीजें आपके पक्ष में नहीं जातीं और खिलाड़ी होने के नाते ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ता है.

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गेंदबाजी के मौके के लिए पहले से तैयार थे शशांक
शशांक ने अपनी गेंदबाजी को लेकर भी दिलचस्प बात बताई. चोट की वजह से वह पिछले साल ज्यादा घरेलू क्रिकेट नहीं खेल पाए थे, लेकिन इस बार उन्होंने गेंदबाजी के लिए खुद को पहले से तैयार रखा था. इम्पैक्ट प्लेयर नियम की वजह से उन्हें पता था कि जरूरत पड़ने पर वह छठे या सातवें गेंदबाज के तौर पर इस्तेमाल हो सकते हैं. जब अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड पंजाब के गेंदबाजों पर लगातार दबाव बना रहे थे, तब शशांक ने श्रेयस अय्यर से कहा कि उन्हें एक-दो ओवर दिए जाएं और वह अपना काम करने की कोशिश करेंगे. उन्होंने बताया कि ऐसी परिस्थितियों की वह अभ्यास के दौरान कई बार कल्पना कर चुके थे, इसलिए मौका आने पर वह मानसिक रूप से पूरी तरह तैयार थे.

Tags: Punjab Kings
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