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शशांक सिंह ने छोड़ा छत्तीसगढ़, अब पुडुचेरी से खेलेंगे घरेलू क्रिकेट, लगाए गंभीर आरोप

भारतीय ऑलराउंडर शशांक सिंह ने 2026-27 घरेलू सीजन से पहले छत्तीसगढ़ क्रिकेट संघ छोड़कर पुडुचेरी का रुख कर लिया है. उन्होंने चोट के दौरान सहयोग नहीं मिलने और टीम से बाहर किए जाने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं. शशांक अब पुडुचेरी की ओर से व्हाइट-बॉल क्रिकेट खेलेंगे.

By: Satyam Sengar | Published: August 3, 2026 2:35:45 PM IST

शशांक सिंह छत्तीसगढ़ टीम से अलग हुए.
शशांक सिंह छत्तीसगढ़ टीम से अलग हुए.


Shashank Singh Left Chhattisgarh: शशांक सिंह ने 2026-27 घरेलू क्रिकेट सीजन से पहले बड़ा फैसला लेते हुए छत्तीसगढ़ क्रिकेट संघ (सीएससीएस) का साथ छोड़ दिया है. अब 34 साल के ऑलराउंडर पुडुचेरी की ओर से घरेलू क्रिकेट खेलेंगे. उन्हें छत्तीसगढ़ क्रिकेट संघ से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (एनओसी) मिल चुका है. पुडुचेरी टीम में उनके साथ मुंबई के विकेटकीपर बल्लेबाज प्रसाद पवार भी गेस्ट खिलाड़ी के रूप में शामिल होंगे.

द टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए इंटरव्यू में शशांक सिंह ने आरोप लगाया कि पिछले सीजन कंधे की गंभीर चोट और उंगली में फ्रैक्चर होने के बाद छत्तीसगढ़ क्रिकेट संघ ने उनकी रिकवरी में कोई मदद नहीं की. उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें बिना कोई कारण बताए छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर लीग 2026 और बेंगलुरु में आयोजित प्री-सीजन ट्रेनिंग कैंप के लिए चुनी गई टीम से बाहर रखा गया. कई बार वजह पूछने के बावजूद उन्हें कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिला.

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चोट के दौरान सहयोग नहीं मिलने का आरोप

शशांक सिंह ने उन आरोपों को भी गलत बताया कि वह सिर्फ इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) खेलना चाहते हैं और घरेलू क्रिकेट को महत्व नहीं देते. उन्होंने कहा कि फरवरी 2025 में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने उन्हें 2023-24 घरेलू लिमिटेड ओवर प्रतियोगिताओं के सर्वश्रेष्ठ ऑलराउंडर के रूप में प्रतिष्ठित लाला अमरनाथ पुरस्कार से सम्मानित किया था. उनका कहना है कि यह सम्मान घरेलू क्रिकेट के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को साबित करता है.

अब व्हाइट-बॉल क्रिकेट पर रहेगा पूरा फोकस

शशांक सिंह ने बताया कि वह 2026-27 सीजन में फिलहाल रेड-बॉल क्रिकेट से ब्रेक लेकर व्हाइट-बॉल क्रिकेट पर पूरा ध्यान देंगे. उनका लक्ष्य फिर से पूरी तरह फिट होकर एक बेहतरीन ऑलराउंडर के रूप में वापसी करना है. वह पुडुचेरी और आईपीएल में पंजाब किंग्स के लिए टी20 क्रिकेट में अपने पूरे चार ओवर गेंदबाजी करना चाहते हैं. शशांक ने आईपीएल 2025 में पंजाब किंग्स को फाइनल तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई थी. उन्होंने उस सीजन 350 रन बनाए थे, जबकि आईपीएल 2026 में उनका प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा और वह नौ पारियों में सिर्फ 132 रन ही बना सके.

Tags: Shashank Singh
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