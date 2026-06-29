IPL स्टार शशांक सिंह और DGP पिता की शर्मनाक करतूत? खाना खराब होने पर कुक को बंधक बनाकर कमरे में बेरहमी से पीटा! FIR दर्ज

पंजाब किंग्स के बल्लेबाज शशांक सिंह और उनके पिता, रिटायर्ड स्पेशल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस (DGP) शैलेश सिंह, एक बड़ी मुश्किल में घिरते नजर आ रहे हैं. उनके घर पर काम करने वाले कुक विपेन्द्र सिंह तोमर ने दोनों पर मारपीट और गाली-गलौज करने का गंभीर आरोप लगाया है, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है.

दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक भोपाल के रातीबड़ थाना पुलिस ने सोमवार को इस मामले में एफआईआर (FIR) दर्ज कर जांच शुरू कर दी है

खाना पसंद न आने पर शुरू हुआ विवाद

कुक विपेन्द्र सिंह तोमर का आरोप है कि परिवार को उनके हाथ का बना खाना पसंद नहीं आया, जिसे लेकर उनके साथ गाली-गलौज की गई. विवाद तब और बढ़ गया जब विपेन्द्र ने काम छोड़ने की बात कही. विपेन्द्र का कहना है कि जब उन्होंने नौकरी छोड़ने की इच्छा जताई, तो उनका मोबाइल फोन छीन लिया गया, उन्हें जबरन काम करने पर मजबूर किया गया और बाद में शैलेश सिंह, शशांक सिंह और उनके ड्राइवर ने मिलकर उनके साथ मारपीट की.

‘सरकारी नौकरी का झांसा देकर बुलाया था’

रीवा के रहने वाले 31 वर्षीय विपेन्द्र सिंह तोमर ने बताया कि उन्हें मोहित सिंह सेंगर नाम के एक परिचित के जरिए भोपाल लाया गया था. विपेन्द्र के मुताबिक, उन्हें रिटायर्ड डीजीपी शैलेश सिंह के घर पर कुक की नौकरी का ऑफर दिया गया था और साथ ही यह भरोसा भी दिलाया गया था कि आगे चलकर उन्हें सरकारी नौकरी दिलवाने में मदद की जाएगी. इस काम के बदले उन्हें रहने-खाने की सुविधा के साथ 15,000 रुपये महीना सैलरी तय हुई थी.

बंधक बनाने और डराने-धमकाने का आरोप

विपेन्द्र का कहना है कि काम शुरू करने के पहले दिन से ही उनसे लगातार काम कराया जा रहा था. उन्होंने यह भी देखा कि वहां पहले से काम कर रहे कुक के साथ भी गाली-गलौज की जाती थी. विपेन्द्र ने जब माहौल देखकर वहां से जाने की बात कही, तो उन्हें डराया-धमकाया गया. आरोप है कि उनसे कहा गया, ‘अगर काम नहीं करना था तो यहां आए क्यों? क्या मुझे मारने आए हो?’ इसके बाद उनका फोन छीनकर उन्हें घर से बाहर जाने से रोक दिया गया.

बंद कमरे में मारपीट

पीड़ित का आरोप है कि डर के मारे उन्होंने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया था. लेकिन आरोप के मुताबिक, शैलेश सिंह, क्रिकेटर शशांक सिंह और उनके ड्राइवर ने जबरन कमरे में घुसकर उनके साथ बेरहमी से मारपीट की. विपेन्द्र का कहना है कि इस हमले में उनके चेहरे और शरीर पर काफी चोटें आई हैं और वारदात के बाद भी उनका फोन वापस नहीं किया गया.

नई धाराओं (BNS) के तहत मामला दर्ज

रातीबड़ थाना पुलिस का कहना है कि शिकायतकर्ता और चश्मदीदों के बयान दर्ज करने के बाद ही एफआईआर दर्ज की गई है. शुरुआती सबूतों के आधार पर शैलेश सिंह, शशांक सिंह और उनके ड्राइवर के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 296(B), 115(2) और 3(5) के तहत मामला दर्ज किया गया है.

नोट: पुलिस मामले की गहराई से जांच कर रही है. फिलहाल ये सारे आरोप शुरुआती जांच और शिकायत पर आधारित हैं और अदालत में सिद्ध होना बाकी हैं. खबर लिखे जाने तक आरोपी पक्ष की तरफ से इस मामले पर कोई आधिकारिक बयान या सफाई सामने नहीं आई है.