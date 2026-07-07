जन्मदिन से एक दिन पहले चल बसा, अफगानी क्रिकेटर ने दिल्ली में तोड़ दम, क्रिकेट जगत में शोक

Shapoor Zadran Died: अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के लिए एक बेहद दुखद खबर सामने आई है. टीम के पूर्व तेज गेंदबाज शापूर ज़दरान अब इस दुनिया में नहीं रहे. मंगलवार को लंबी बीमारी से जूझने के बाद उन्होंने आखिरी सांस ली. इस खबर की पुष्टि अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड (एसीबी) ने की. खास बात यह है कि बुधवार को उनका 39वां जन्मदिन था, लेकिन उससे एक दिन पहले ही उनका निधन हो गया. पिछले कई महीनों से उनका इलाज नई दिल्ली के एक अस्पताल में चल रहा था.

शापूर ज़दरान हेमोफैगोसाइटिक लिम्फोहिस्टियोसाइटोसिस (एचएलएच) नाम की एक दुर्लभ और गंभीर बीमारी से पीड़ित थे. इस बीमारी में शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता जरूरत से ज्यादा सक्रिय हो जाती है, जिससे शरीर के कई अंग प्रभावित होने लगते हैं. उनकी हालत लगातार बिगड़ती जा रही थी और वह आईसीयू में भर्ती थे. अफगानिस्तान के डॉक्टरों की सलाह के बाद उन्हें इस साल जनवरी में बेहतर इलाज के लिए भारत लाया गया था.

अफगानिस्तान क्रिकेट के शुरुआती सितारों में थे शापूर

शापूर ज़दरान ने 2009 से 2020 के बीच अफगानिस्तान के लिए 80 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले खेले. अपनी तेज गेंदबाजी, लंबे कद और अलग अंदाज की वजह से वह हमेशा चर्चा में रहते थे. अफगानिस्तान क्रिकेट जब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना रहा था, तब शापूर टीम के सबसे अहम गेंदबाजों में शामिल थे. उनके निधन पर क्रिकेट बोर्ड ने गहरा दुख जताते हुए कहा कि अफगानिस्तान क्रिकेट ने अपना एक सच्चा योद्धा खो दिया है.

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