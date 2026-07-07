पाकिस्तान क्रिकेट में बवाल! पूर्व क्रिकेटर ने दिया भड़काउ बयान, कप्तान को उकसाने का कर रहे काम

पाकिस्तान क्रिकेट में एक बार फिर कप्तानी को लेकर विवाद शुरू हो गया है. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) ने शान मसूद को टेस्ट टीम की कप्तानी से हटाकर एक बार फिर बाबर आजम को यह जिम्मेदारी सौंप दी है. इस फैसले के बाद पाकिस्तान के पूर्व कप्तान रमीज राजा खुलकर शान मसूद के समर्थन में आ गए हैं. उनका कहना है कि सिर्फ खराब नतीजों के आधार पर कप्तान को दोष देना ठीक नहीं है.

रमीज राजा ने कहा कि अगर वह शान मसूद की जगह होते तो पीसीबी को लिखित शिकायत देते. उनके मुताबिक, जब किसी कप्तान को औसत प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी दिए जाते हैं तो उससे हर मैच जीतने की उम्मीद नहीं की जा सकती. उन्होंने कहा कि टीम के खराब प्रदर्शन के लिए सिर्फ कप्तान नहीं, बल्कि चयनकर्ता और टीम मैनेजमेंट भी बराबर के जिम्मेदार होते हैं.

बल्लेबाजी में अच्छा प्रदर्शन, फिर भी गई कप्तानी

शान मसूद का कप्तानी रिकॉर्ड भले ही खास नहीं रहा, लेकिन बल्ले से उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया. उन्होंने कप्तान रहते हुए 16 टेस्ट मैचों में 1,056 रन बनाए, जिसमें दो शतक और सात अर्धशतक शामिल रहे. इसके बावजूद टीम को लगातार अच्छे नतीजे नहीं मिले. खासकर बांग्लादेश के खिलाफ लगातार सीरीज हारने के बाद उनके ऊपर दबाव काफी बढ़ गया और आखिरकार पीसीबी ने कप्तानी बदलने का फैसला कर लिया.

अब बाबर आजम के हाथ में फिर कमान