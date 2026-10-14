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IND vs WI: शे होप बने भारतीय गेंदबाजों का ‘काल’! फिर ठोका हाहाकारी शतक, एबी डिविलियर्स का रिकॉर्ड ध्वस्त

Shai Hope Century: वेस्टइंडीज के कप्तान शे होप ने इतिहास रच दिया है. उन्होंने भारत के खिलाफ चौथे टी20 में भी शतक लगा दिया है, जो इस सीरीज में उनका दूसरा शतक है, जबकि दौरे पर चौथा शतक है. इसी के साथ शे होप के नाम भारत में टीम इंडिया के खिलाफ सबसे ज्यादा शतक लगाने का रिकॉर्ड दर्ज हो गया है.

By: Ankush Upadhayay | Published: October 14, 2026 9:08:00 PM IST

शे होप ने टी20 सीरीज में भारत के खिलाफ ठोका दूसरा शतक.
शे होप ने टी20 सीरीज में भारत के खिलाफ ठोका दूसरा शतक.


Shai Hope Century: वेस्टइंडीज के कप्तान शे होप भारतीय गेंदबाजों के लिए ‘काल’ बन गए हैं. वनडे सीरीज में 2 शतक लगाने के बाद शे होप ने टी20 सीरीज में भी दूसरा शतक लगा दिया है. उन्होंने चौथे टी20 मुकाबले में शानदार शतक लगाया. शे होप ने वेस्टइंडीज के लिए 49 गेंदों पर 102 रनों की आतिशी पारी खेली. इस पारी के दौरान शे होप के बल्ले से 4 चौके और 9 छक्के आए. शे होप ने आखिरी ओवर में नीतीश कुमार रेड्डी की गेंद पर लगातार 2 छक्के लगाकर अपना शतक पूरा किया. उनके इस शतक के दम पर वेस्टइंडीज ने भारत के खिलाफ 248 रनों का टारगेट रख दिया है. अगर भारत को यह मुकाबला जीतना है, तो टीम इंडिया को टी20 इंटरनेशनल में अपना सबसे बड़ा रन चेज पूरा करना होगा.

भारत के खिलाफ सबसे ज्यादा शतक

हैदराबाद में खेले जा रहे चौथे टी20 में शतक के साथ शे होप ने वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है. अब उनके नाम भारत के खिलाफ भारत में सबसे ज्यादा शतक दर्ज हो गए हैं. वह भारत की सरजमीं पर भारतीय टीम के खिलाफ 7 शतक लगा चुके हैं. उन्होंने साउथ अफ्रीका के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज एबी डिविलियर्स को पीछे छोड़ दिया है. डिविलियर्स ने भारत के खिलाफ भारत में 6 शतक लगाए थे.

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अब शे होप इस मामले में सबसे आगे निकल गए हैं. उन्होंने भारत के खिलाफ भारत में 7 शतक लगा दिए हैं. इसमें से 4 शतक साल इसी दौरे पर आए हैं. उन्होंने पहले वनडे सीरीज में भारत के खिलाफ 2 शतक लगाए थे. इसके बाद टी20 सीरीज के दूसरे मैच में भी शतक लगाया और फिर चौथे टी20 मुकाबले में भी शतक ठोक दिया है.

Tags: ind vs wiShai Hope
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