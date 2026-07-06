Shai Hope Century: संकट में फंसी वेस्टइंडीज के लिए मसीहा बने शाई होप, श्रीलंका के खिलाफ जड़ा ऐतिहासिक शतक

वेस्टइंडीज के स्टार विकेटकीपर-बल्लेबाज शाई होप ने श्रीलंका के खिलाफ चल रहे दूसरे टेस्ट मैच में शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपने टेस्ट करियर का 5वां शतक जड़ दिया है. एंटीगा के सर विवियन रिचर्ड्स स्टेडियम में खेले जा रहे इस मुकाबले के चौथे दिन, सुबह के सेशन में होप ने इस जादुई आंकड़े को छुआ और श्रीलंकाई गेंदबाजों को जमकर छकाया. उनकी इस पारी की बदौलत वेस्टइंडीज की टीम उस वक्त संकट से उबरने में कामयाब रही, जब टीम ने 144 रन पर 4 विकेट गंवा दिए थे. बता दें कि श्रीलंका ने अपनी पहली पारी 549/9 के विशाल स्कोर पर घोषित की थी.

जस्टिस ग्रीव्स के साथ मिलकर संभाली पारी

श्रीलंका के बड़े स्कोर के जवाब में वेस्टइंडीज की शुरुआत अच्छी नहीं रही थी. जब शाई होप क्रीज पर आए, तब टीम का स्कोर 135/3 था और जल्द ही एक और विकेट गिर गया. इसके बाद जस्टिस ग्रीव्स मैदान पर उतरे. वेस्टइंडीज को फॉलोऑन टालने के लिए 206 रनों की सख्त जरूरत थी और टीम बेहद दबाव में थी. ऐसे मुश्किल वक्त में होप और ग्रीव्स ने मोर्चा संभाला. दोनों ही बल्लेबाजों ने कमाल का जज्बा दिखाया और न सिर्फ अपने-अपने शतक पूरे किए, बल्कि पांचवें विकेट के लिए 230 से ज्यादा रनों की बेहतरीन साझेदारी कर टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया.

शाई होप के टेस्ट आंकड़े

साल 2015 में अपने टेस्ट करियर की शुरुआत करने वाले शाई होप ने अब तक 47 मैचों में 26 से ज्यादा की औसत से 2,360 से अधिक रन बनाए हैं. टेस्ट क्रिकेट में अब उनके नाम 5 शतक और 6 अर्धशतक दर्ज हो चुके हैं, जिसमें उनका बेस्ट स्कोर 147 रन है. होप ने अपने घरेलू मैदानों (Home Tests) पर करीब 900 रन बनाए हैं, और कैरेबियाई धरती पर यह उनका पहला टेस्ट शतक है. यही नहीं, श्रीलंका के खिलाफ 15 टेस्ट पारियों में यह उनका पहला 50+ का स्कोर भी है.

फर्स्ट क्लास क्रिकेट का 12वां शतक

इस शतकीय पारी के साथ ही शाई होप के फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 12 शतक और 16 अर्धशतक हो गए हैं. उन्होंने 79 फर्स्ट क्लास मैचों में लगभग 35 की औसत से 4,680 से अधिक रन बनाए हैं, जहां उनका बेस्ट स्कोर नाबाद 215 रन है. वहीं, अगर इंटरनेशनल क्रिकेट की बात करें तो तीनों फॉर्मेट को मिलाकर अब उनके नाम कुल 25 शतक हो चुके हैं.