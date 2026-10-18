शे होप ने तोड़ा सूर्या का रिकॉर्ड, मगर बाबर आजम से पिछड़ गए! बतौर कप्तान किया ये खास कारनामा

Shai Hope T20I Records: भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेली गई 5 मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज 2-2 से बराबर पर खत्म हुई. शनिवार को बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में 5वां और निर्णायक मुकाबला खेला गया, लेकिन बारिश की वजह स मैच का नतीजा नहीं निकल पाया. इसके चलते यह सीरीज बराबरी पर खत्म हुई. इस सीरीज में दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया. खासकर वेस्टइंडीज के कप्तान शे होप ने अपने बल्ले से खूब कहर बरपाया.

शे होप (Shai Hope) ने इस टी20 सीरीज की सिर्फ 4 पारियों में 190.51 के स्ट्राइक रेट से 261 रन बनाए. इसमें उनके बल्ले से 2 शतक और एक अर्धशतक आए. 32 साल के कप्तान शे होप इस टी20 इंटरनेशनल सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी रहे. उनके इस शानदार प्रदर्शन के लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवॉर्ड दिया गया.

शे होप ने तोड़ा सूर्या का रिकॉर्ड

वेस्टइंडीज के कप्तान शे होप ने इस टी20 सीरीज में बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया. शे होप फुल मेंबर टीमों के बीच बाइलेटरल T20I सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले दूसरे कप्तान बन गए हैं. उन्होंने पूर्व भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव को पीछे छोड़ दिया है. सूर्या ने साल 2025 में भारतीय सरजमीं पर न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 पारियों में 242 रन बनाए थे, जिसमें उनका स्ट्राइक रेट 196.74 का रहा था. अब वह इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर खिसक गए हैं.

शे होप कप्तान के तौर पर एक टी20 सीरीज में 261 रन बनाकर इस लिस्ट में दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं. हालांकि वह पाकिस्तान के स्टार बल्लेबाज बाबर आजम का रिकॉर्ड तोड़ने से सिर्फ 25 रन से चूक गए. बाबर आजम ने साल 2022 में पाकिस्तान दौरे पर आई इंग्लैंड के खिलाफ टी20 सीरीज की 7 पारियों में 143.21 के स्ट्राइक रेट से 282 रन बटोरे थे.

बाइलेटरल T20I सीरीज में बतौर कप्तान सबसे ज्यादा रन (FM)

285- बाबर आजम बनाम इंग्लैंड (2022, 7 पारियां)

261- शे होप बनाम भारत (2026, 4 पारियां)

242- सूर्यकुमार यादव बनाम न्यूजीलैंड (2025, 5 पारियां)

238- साहिबजादा फरहान बनाम श्रीलंका (2026, 3 पारियां)

231- विराट कोहली बनाम इंग्लैंड (2021, 5 पारियां)

सीरीज के बाद क्या बोले शे होप?

बेंगलुरु में आखिरी टी20 मैच रद्द होने के बाद वेस्टइंडीज के कप्तान शे होप का बयान सामने आया है. सीरीज न जीत पाने पर शे होप ने निराशा जताई. उन्होंने कहा, ‘फिलहाल यह हमारे लिए पर्याप्त नहीं है. हम जीत के काफी करीब थे. हमारे पास 20 साल से भी अधिक समय में ऐसा करने का मौका था. हम निश्चित रूप से आगे बढ़ रहे हैं. सफलता का मतलब सिर्फ सीरीज जीतना नहीं है. इस दौरे से कई सकारात्मक बातें सामने आई हैं.’ बता दें कि वेस्टइंडीज ने साल 2002 के बाद से भारतीय सरजमीं पर किसी भी फॉर्मेट में सीरीज नहीं जीती है.