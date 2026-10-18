Home > खेल > शे होप ने तोड़ा सूर्या का रिकॉर्ड, मगर बाबर आजम से पिछड़ गए! बतौर कप्तान किया ये खास कारनामा

शे होप ने तोड़ा सूर्या का रिकॉर्ड, मगर बाबर आजम से पिछड़ गए! बतौर कप्तान किया ये खास कारनामा

Shai Hope T20I Records: वेस्टइंडीज के कप्तान शे होप ने भारत के खिलाफ टी20 इंटरनेशनल सीरीज में बड़ा रिकॉर्ड बना दिया है. शे होप ने भारत के खिलाफ 5 मैचों की सीरीज में 4 पारियों में 261 रन बनाए. वह फुल मेंबर टीमों में बतौर कप्तान सबसे ज्यादा रन बनाने वाले दूसरे कप्तान बन गए हैं.

By: Ankush Upadhayay | Published: October 18, 2026 11:11:36 AM IST

शे होप टी20 सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले दूसरे कप्तान बने.
शे होप टी20 सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले दूसरे कप्तान बने.


Shai Hope T20I Records: भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेली गई 5 मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज 2-2 से बराबर पर खत्म हुई. शनिवार को बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में 5वां और निर्णायक मुकाबला खेला गया, लेकिन बारिश की वजह स मैच का नतीजा नहीं निकल पाया. इसके चलते यह सीरीज बराबरी पर खत्म हुई. इस सीरीज में दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया. खासकर वेस्टइंडीज के कप्तान शे होप ने अपने बल्ले से खूब कहर बरपाया.

शे होप (Shai Hope) ने इस टी20 सीरीज की सिर्फ 4 पारियों में 190.51 के स्ट्राइक रेट से 261 रन बनाए. इसमें उनके बल्ले से 2 शतक और एक अर्धशतक आए. 32 साल के कप्तान शे होप इस टी20 इंटरनेशनल सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी रहे. उनके इस शानदार प्रदर्शन के लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवॉर्ड दिया गया.

You Might Be Interested In

शे होप ने तोड़ा सूर्या का रिकॉर्ड

वेस्टइंडीज के कप्तान शे होप ने इस टी20 सीरीज में बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया. शे होप फुल मेंबर टीमों के बीच बाइलेटरल T20I सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले दूसरे कप्तान बन गए हैं. उन्होंने पूर्व भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव को पीछे छोड़ दिया है. सूर्या ने साल 2025 में भारतीय सरजमीं पर न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 पारियों में 242 रन बनाए थे, जिसमें उनका स्ट्राइक रेट 196.74 का रहा था. अब वह इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर खिसक गए हैं.

शे होप कप्तान के तौर पर एक टी20 सीरीज में 261 रन बनाकर इस लिस्ट में दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं. हालांकि वह पाकिस्तान के स्टार बल्लेबाज बाबर आजम का रिकॉर्ड तोड़ने से सिर्फ 25 रन से चूक गए. बाबर आजम ने साल 2022 में पाकिस्तान दौरे पर आई इंग्लैंड के खिलाफ टी20 सीरीज की 7 पारियों में 143.21 के स्ट्राइक रेट से 282 रन बटोरे थे.

बाइलेटरल T20I सीरीज में बतौर कप्तान सबसे ज्यादा रन (FM)

  • 285- बाबर आजम बनाम इंग्लैंड (2022, 7 पारियां)
  • 261- शे होप बनाम भारत (2026, 4 पारियां)
  • 242- सूर्यकुमार यादव बनाम न्यूजीलैंड (2025, 5 पारियां)
  • 238- साहिबजादा फरहान बनाम श्रीलंका (2026, 3 पारियां)
  • 231- विराट कोहली बनाम इंग्लैंड (2021, 5 पारियां)

सीरीज के बाद क्या बोले शे होप?

बेंगलुरु में आखिरी टी20 मैच रद्द होने के बाद वेस्टइंडीज के कप्तान शे होप का बयान सामने आया है. सीरीज न जीत पाने पर शे होप ने निराशा जताई. उन्होंने कहा, ‘फिलहाल यह हमारे लिए पर्याप्त नहीं है. हम जीत के काफी करीब थे. हमारे पास 20 साल से भी अधिक समय में ऐसा करने का मौका था. हम निश्चित रूप से आगे बढ़ रहे हैं. सफलता का मतलब सिर्फ सीरीज जीतना नहीं है. इस दौरे से कई सकारात्मक बातें सामने आई हैं.’ बता दें कि वेस्टइंडीज ने साल 2002 के बाद से भारतीय सरजमीं पर किसी भी फॉर्मेट में सीरीज नहीं जीती है.

Tags: Babar azamShai HopeSURYAKUMAR YADAV
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

कौन हैं IPS मृदुल कच्छवा?

October 17, 2026

विजया दशमी के 10 महाउपाय!

October 16, 2026

दशहरा के बारे में 10 बातें, जो आपको जानना जरूरी...

October 15, 2026

MMS लीक पर कच्चा बादाम गर्ल ने किया चौंकाने वाला...

October 14, 2026

महाराष्ट्र साइबर ने हनी सिंह को क्यों भेजा समन?

October 14, 2026

‘प्रहार’ फिल्म की स्टारकास्ट फीस

October 14, 2026
शे होप ने तोड़ा सूर्या का रिकॉर्ड, मगर बाबर आजम से पिछड़ गए! बतौर कप्तान किया ये खास कारनामा

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

शे होप ने तोड़ा सूर्या का रिकॉर्ड, मगर बाबर आजम से पिछड़ गए! बतौर कप्तान किया ये खास कारनामा
शे होप ने तोड़ा सूर्या का रिकॉर्ड, मगर बाबर आजम से पिछड़ गए! बतौर कप्तान किया ये खास कारनामा
शे होप ने तोड़ा सूर्या का रिकॉर्ड, मगर बाबर आजम से पिछड़ गए! बतौर कप्तान किया ये खास कारनामा
शे होप ने तोड़ा सूर्या का रिकॉर्ड, मगर बाबर आजम से पिछड़ गए! बतौर कप्तान किया ये खास कारनामा
शे होप ने तोड़ा सूर्या का रिकॉर्ड, मगर बाबर आजम से पिछड़ गए! बतौर कप्तान किया ये खास कारनामा