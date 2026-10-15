7 मैच में जीते 3 प्लेयर ऑफ द मैच अवॉर्ड, फिर भी क्यों परेशान हैं शे होप? वजह जानकर घूम जाएगा सिर!

Shai Hope Player of the Match: वेस्टइंडीज के कप्तान शे होप ने भारत दौरे पर अपने बल्ले से तहलका मचाया हुआ है. पहले वनडे सीरीज में शे होप ने 2 शतक लगाए. इसके बाद टी20 सीरीज में भी 2 शतक लगा दिए. कुल मिलाकर 7 मैचों में शे होप के बल्ले से 4 शतक आ चुके हैं. इसमें से 3 शतक तो वेस्टइंडीज की जीत में आए. इन तीनों ही मैचों में शे होप को प्लेयर ऑफ द मैच का अवॉर्ड दिया गया. हालांकि 3 प्लेयर ऑफ द मैच अवॉर्ड जीतकर भी शे होप परेशान हो गए हैं. अक्सर ऐसा होता है कि खिलाड़ी प्लेयर ऑफ द मैच जीतकर खुश होते हैं, लेकिन ये अवॉर्ड शे होप के लिए सिरदर्द बन गए हैं. वैसे तो शे होप ये अवॉर्ड जीतकर खुश हैं, लेकिन उनके सामने एक समस्या भी खड़ी हो गई है. हैदराबाद में चौथा टी20 मैच खत्म होने के बाद शे होप ने इसका खुलासा किया.

POTM जीतकर भी क्यों परेशान शे होप?

दरअसल, विंडीज कप्तान शे होप भारत के इस दौरे पर अभी तक 3 प्लेयर ऑफ द मैच अवॉर्ड जीत चुके हैं. चौथे टी20 में भी उन्होंने शानदार शतक लगाकर वेस्टइंडीज को मैच जिताया. इसके लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया. इस दौरान शे होप ने बताया कि प्लेयर ऑफ द मैच की ये ट्रॉफी काफी भारी हैं. उन्होंने कहा, ‘हमें अपने लगेज का वेट दोबारा चेक करना होगा. मुझे लगता है कि घर जाते हुए मुझे परेशानी का सामना करना पड़ सकता है.’

दरअसल, एयरपोर्ट पर कोई भी यात्री एक तय वजन ही फ्लाइट में ले जा सकता है. अगर सामान का लगेज का वजन ज्यादा होता है, तो यात्री को परेशानी होती है. शे होप इसी समस्या के बारे में बात कर रहे थे.

शे होप का धमाकेदार प्रदर्शन

शे होप के लिए भारत का यह दौरा उनके लिए किसी सपने से कम नहीं है. इस दौरे पर शे होप ने वनडे और टी20 इंटरनेशनल सीरीज में खूब तबाही मचाई. शे होप ने 3 मैचों की वनडे सीरीज में 139 की औसत से 278 रन बनाए, जिसमें उनके बल्ले से 2 शतक आए. उस सीरीज में उन्होंने आखिरी मैच में नाबाद 162 रनों की पारी खेली थी और वेस्टइंडीज को मैच जिताया था. उस मुकाबले में उन्हें प्लेयर ऑफ सीरीज का अवॉर्ड मिला था. इसके बाद टी20 सीरीज में शे होप 4 मैचों में 130.50 की औसत से 261 रन बनाए हैं, जिसमें उनके बल्ले से 2 शतक और 1 अर्धशतक आया है.