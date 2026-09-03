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शुभमन गिल की कप्तानी के कायल हुए शाहरुख खान, बोले- उनका दिमाग लगातार मैच पर…

शाहरुख खान ने शुभमन गिल की कप्तानी और रणनीतिक सोच की जमकर तारीफ की है. गुजरात टाइटंस के साथ ड्रेसिंग रूम साझा कर चुके शाहरुख ने बताया कि गिल मैच के दौरान कई विकल्पों पर लगातार विचार करते रहते हैं और अक्सर सही फैसला लेते हैं.

By: Satyam Sengar | Published: September 3, 2026 3:38:10 PM IST

शुभमन गिल की कप्तानी के कायल हुए शाहरुख खान.
शुभमन गिल की कप्तानी के कायल हुए शाहरुख खान.


गुजरात टाइटंस के बल्लेबाज शाहरुख खान ने भारतीय टेस्ट और वनडे कप्तान शुभमन गिल की जमकर तारीफ की है. शाहरुख ने गिल की कप्तानी में आए बदलाव और उनकी रणनीतिक समझ को करीब से देखने के अपने एक्सपीरिएंस शेयर किए. दोनों खिलाड़ी गुजरात टाइटंस के ड्रेसिंग रूम में साथ रह चुके हैं. शाहरुख के मुताबिक गिल ने आईपीएल में कप्तानी करने से लेकर भारतीय टीम की कमान संभालने तक काफी विकास किया है. उन्होंने गिल की आक्रामक कप्तानी और खिलाड़ियों को समझने की क्षमता की भी तारीफ की.

शाहरुख खान ने आईएएनएस से बातचीत में कहा कि शुभमन गिल बहुत ज्यादा रणनीतिक सोच रखने वाले कप्तान हैं. उन्होंने कहा कि बाहर से देखने पर शायद गिल की यह खूबी आसानी से नजर नहीं आती, लेकिन टीम के साथी जब रोजाना अभ्यास और मैचों के दौरान उनके साथ रहते हैं, तब उनकी सोच साफ दिखाई देती है. शाहरुख के मुताबिक, गिल के दिमाग में मैच के दौरान कई विकल्प चलते रहते हैं और वह ज्यादातर मौकों पर सही फैसला चुनने में सफल रहते हैं. उन्होंने कहा कि गिल की कप्तानी में खेलना उनके लिए खुशी की बात है.

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आईपीएल में खराब दौर से गुजरे शाहरुख खान
शाहरुख के लिए आईपीएल 2026 का सीजन उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा. गुजरात टाइटंस ने उन्हें 4 करोड़ रुपये में रिटेन किया था, लेकिन वह बड़ा प्रभाव छोड़ने में सफल नहीं रहे. सीजन के बीच में उन्हें टीम की प्लेइंग इलेवन से भी बाहर कर दिया गया. हालांकि, इसके बाद तमिलनाडु प्रीमियर लीग में उन्होंने शानदार वापसी की और अपनी टीम को खिताब जिताने में अहम भूमिका निभाई. इस प्रदर्शन से शाहरुख का आत्मविश्वास भी बढ़ा है.

उतार-चढ़ाव को लेकर शाहरुख ने कही बड़ी बात
शाहरुख ने कहा कि खेल में हर खिलाड़ी को अच्छे और खराब दोनों दौर से गुजरना पड़ता है. उन्होंने आईपीएल में पिछले 6-7 साल खेलने को अपने लिए सौभाग्य बताया और कहा कि इस लीग में खिलाड़ियों का स्तर काफी ऊंचा है. उनके मुताबिक, खेल में हमेशा सफलता या असफलता नहीं रहती, बल्कि दोनों के बीच संतुलन बनाए रखना जरूरी है. अब शाहरुख घरेलू क्रिकेट से मिले आत्मविश्वास को अगले आईपीएल सीजन में भी बरकरार रखना चाहेंगे.

Tags: shahrukh khanSHUBMAN GILL
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