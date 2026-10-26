Shaheen Afridi: वकार यूनुस और शोएब अख्तर जो नहीं कर पाए शाहीन अफरीदी ने किया वो कारनामा, वनडे में रचा इतिहास

Shaheen Afridi News: पाकिस्तान के वनडे क्रिकेट टीम के कप्तान शाहीन अफरीदी ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है. रविवार को गद्दाफी स्टेडियम में इंग्लैंड के खिलाफ मैच में वनडे क्रिकेट में अपने 150 विकेट पूरे कर लिए. इसके साथ ही शाहीन अफरीदी वनडे में सबसे कम मैचों में 150 विकेट लेने वाले पाकिस्तान के तेज गेंदबाज बन गए. उन्होंने पूर्व पाकिस्तानी तेज गेंदबाज वकार यूनुस और शोएब अख्तर का रिकॉर्ड तोड़ दिया.

शाहीन अफरीदी ने अपने 80वें वनडे मैच में यह उपलब्धि हासिल की. इससे पहले वकार यूनुस और शोएब अख्तर ने 91-91 मैचों में 150 विकेट पूरे किए थे. इंग्लैंड के खिलाफ मुकाबले से पहले शाहीन को इस आंकड़े तक पहुंचने के लिए केवल एक विकेट की जरूरत थी.

पहले ओवर में टॉम बैंटन को किया आउट

मैच के पहले ही ओवर में शाहीन अफरीदी ने इंग्लैंड के सलामी बल्लेबाज टॉम बैंटन को आउट कर अपना 150वां वनडे विकेट हासिल किया. बैंटन शानदार फॉर्म में थे और पिछली चार पारियों में लगातार चार बार 50 से अधिक रन बना चुके थे.

शाहीन की फुल-लेंथ गेंद पर उन्होंने कवर की दिशा में शॉट खेला, जहां अराफात ने कैच लपककर उनकी पारी का अंत कर दिया. इस विकेट के साथ ही शाहीन ने पाकिस्तान के तेज गेंदबाजों में सबसे तेजी से 150 वनडे विकेट लेने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया.

किस गेंदबाज ने लिए हैं सबसे तेज 150 विकेट?

वनडे क्रिकेट में सबसे तेजी से 150 विकेट लेने वाले गेंदबाजों की सूची में शाहीन अफरीदी संयुक्त रूप से चौथे स्थान पर पहुंच गए हैं. नेपाल के संदीप लामिछाने ने 73 मैचों में यह उपलब्धि हासिल की थी और वह इस सूची में शीर्ष पर हैं. ऑस्ट्रेलिया के मिचेल स्टार्क ने 77 मैचों में, जबकि पाकिस्तान के सकलैन मुश्ताक ने 78 मैचों में 150 विकेट पूरे किए थे.

शाहीन ने 80 मैचों में यह मुकाम हासिल कर अफगानिस्तान के राशिद खान और भारत के मोहम्मद शमी की बराबरी कर ली है. इन दोनों गेंदबाजों ने भी अपने 80वें वनडे मैच में 150 विकेट पूरे किए थे.