शाहरुख खान का इंतजार खत्म! 100 दिन में अमेरिका में तैयार हुआ स्टेडियम, बोले- थैंक्यू जय शाह…

Shah Rukh Khan: बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान का सपना आखिरकार पूरा हो गया है. शाहरुख खान की नाइट राइडर्स ग्रुप (KRG) ने अमेरिका के लॉस एंजिल्स के पोमोना में मॉडर्न क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन किया है. इस स्टेडियम को लॉस एंजिल्स 2028 के ओलंपिक खेलों के लिए तैयार किया गया है. यहां पर क्रिकेट इवेंट के मुकाबले खेले जाएंगे. यह स्टेडियम लॉस एंजिल्स नाइट राइडर्स की अमेरिकी फ्रेंचाइजी ने बनवाया है, जिस फ्रेंचाइजी के को-ऑनर शाहरुख खान हैं.

यह स्टेडियम 100 दिनों के अंदर बनकर तैयार हुआ है, जिसके बाद इसके उद्घाटन हुआ. इस मौके पर शाहरुख खान ने अपनी खुशी जाहिर करते हुए ICC के चेयरमैन जय शाह को धन्यवाद दिया है.

शाहरुख खान ने जय शाह का किया शुक्रिया

बॉलीवुड किंग शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) ने सोशल मीडिया स्टेडियम की वीडियो शेयर की. इस पोस्ट में शाहरुख खान ने लिखा, ‘जो एक सपने की तरह शुरू हुआ था… आज वह हकीकत बन गया. आप सभी का नाइट राइडर्स क्रिकेट ग्राउंड, LA में स्वागत है. यह जगह सिर्फ स्पोर्ट्स के लिए ही नहीं, बल्कि एंटरटेनमेंट और परिवारों के लिए भी बनी है… और ऐसी यादें जो हमेशा रहेंगी. जय भाई का खास शुक्रिया, इतना सपोर्ट करने के लिए. यह LA के लिए, दुनिया भर के क्रिकेट फैंस के लिए, और नाइट राइडर्स परिवार के लिए है. पर्पल और गोल्ड पर यकीन करें.’

What started as a dream… turns into reality today. Welcoming you all to the Knight Riders Cricket Ground, LA. A place built not just for sports but also entertainment and for families… and memories that last forever. Special thanks to Jaybhai who has been too kind through… pic.twitter.com/5WEBSEHyOh — Shah Rukh Khan (@iamsrk) July 1, 2026

अब नाइट राइडर्स लॉस एंजिल्स फ्रेंचाइजी अपने घरेलू मुकाबले इसी मैदान पर खेलेगी. इससे पहले फ्रेंचाइजी को तीन सीजन में अलग-अलग मैदान पर खेलना पड़ा था. नाइट राइडर्स का इस नए वेन्यू पर वाशिंगटन फ्रीडम के खिलाफ पहला मुकाबला होगा.

100 दिनों में कैसे तैयार हुआ स्टेडियम?

यह स्टेडियम नींव रखने के बाद 100 दिनों के बाद बनकर तैयार हुआ है. क्रू ने इस एरिया को आकार देने के लिए लगभग 32,000 मीट्रिक टन मिट्टी हटाई, जो मेजर लीग बेसबॉल या NFL फील्ड से बहुत बड़ा है. अभी यहां पर पहले फेज में काम चल रहा है. इसके बाद दूसरे फेज में यहां एक ट्रेनिंग सेंटर और प्रैक्टिस की जगह बनकर तैयार की जाएगी. फिर फेज 3 में इसे आखिरी रूप दिया जाएगा.

बता दें कि इस स्टेडियम को शाहरुख खान के मालिकाना हक वाली नाइट राइडर्स ग्रुप ने किया है, जो आईपीएल टीम कोलकाता नाइट राइडर्स और सीपीएल टीम ट्रिनबागो नाइट राइडर्स का मालिक है.