शेफाली वर्मा का T20 वर्ल्ड कप में जलवा, नीदरलैंड्स के खिलाफ रचा इतिहास, ऐसा करने वाली तीसरी खिलाड़ी

Shafali Verma World Record: भारतीय की स्टार बल्लेबाज शेफाली वर्मा ने विमेंस टी20 वर्ल्ड कप में इतिहास रच दिया है. शेफाली वर्मा ने टी20 विश्व कप 2026 में नीदरलैंड्स के खिलाफ ऐतिहासिक प्रदर्शन किया. इस मैच में टीम इंडिया ने नीदरलैंड्स को 95 रनों के बड़े अंतर से हरा दिया. इस मुकाबले में शेफाली वर्मा ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 38 गेंदों में 55 रनों की पारी खेली. इसके अलावा 3.2 ओवर में गेंदबाजी 20 रन देकर 3 विकेट हासिल किया.

इसी के साथ शेफाली वर्मा (Shafali Verma) ने टी20 विश्व कप मैच में फिफ्टी लगाने के साथ ही 3 विकेट लेने वाली तीसरी खिलाड़ी बन गई हैं. शेफाली वर्मा से पहले वेस्टइंडीज की हेली मैथ्यूज ने साल 2018 में श्रीलंका के खिलाफ यह कारनामा किया था. इसके बाद साउथ अफ्रीका की सुने लूस ने साल 2020 में थाईलैंड के खिलाफ यह कारनामा दोहराया था. अब शेफाली वर्मा भी इस लिस्ट में शामिल हो गई हैं.

शेफाली वर्मा का ऐतिहासिक प्रदर्शन

नीदरलैंड्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था. भारत की ओर से सलामी बल्लेबाज शेफाली वर्मा और स्मृति मंधाना पारी की शुरुआत करने उतरीं. मैदान पर उतरते ही शेफाली वर्मा ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी शुरु कर दी. उन्होंने सिर्फ 38 गेंदों पर 55 रन बनाए, जिस दौरान उनके बल्ले से 10 चौके आए. इसके बाद गेंदबाजी में भी शेफाली वर्मा ने कमाल कर दिया. शेफाली वर्मा ने नीदरलैंड्स को 3 बल्लेबाजों को अपना शिकार बनाया. उन्होंने नीदरलैंड्स की स्टेरे कालिस, सिल्वर सीगर्स और इसाबेल वैन डेर वोनिंग को आउट किया.

भारत ने 95 रनों से जीता मैच

मुकाबले की बात करें, तो भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 209 रन बनाए थे. भारत की ओर से स्मृति मंधाना (Smriti Mandhana) ने सबसे ज्यादा रन बनाए थे. उन्होंने 47 गेंद पर 1 छक्के और 11 चौके की मदद से कुल 74 रन बनाए. इसके अलावा शेफाली वर्मा ने 55 रन, जेमिमा रोड्रिग्स ने 19 रन और ऋचा घोष ने 20 रनों की पारी खेली. इसके दम पर भारत ने नीदरलैंड्स को 210 रनों का टारगेट दिया. इसके जवाब में उतरी नीदरलैंड्स की टीम 17.3 ओवर में 114 पर ही ढेर हो गई. भारतीय स्पिनर श्री चरणी ने 4 ओवर में 19 रन देकर 4 विकेट लिए. उनके अलावा शेफाली वर्मा ने 3 विकेट, नंदिनी शर्मा ने 2 विकेट और दीप्ति शर्मा ने 1 विकेट लिया. इसके दम पर भारत ने नीदरलैंड्स को 95 रनों से हराया.